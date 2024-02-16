中壢燒肉吃到飽推薦這家三柒燒肉專門店，之前吃過三柒燒肉專門店就覺得這家燒肉吃到飽真的非常有潛力，開幕還不到一年，google評價已經累積到驚人的4000多則，重點是還能拿下4.7顆星的超高分，最近還加入了火鍋吃到飽，現在加價39元就可以升級成火烤兩吃！就算點到最頂價位也不超過千元，在中壢燒肉吃到飽市場殺出一條血路！

三柒燒肉專門店｜交通方式、停車資訊

三柒燒肉專門店位於桃園市中壢區中美路二段，這裡真的非常競爭，短短一條中美路就有很多家燒肉吃到飽，三柒燒肉專門店兩個大招牌夾著一番地的招牌，還蠻有趣的，這裡停車算方便附近有蠻多路邊停車格跟收費停車場可以利用

一走進來門口，三柒燒肉專門店的用餐區域是在二樓，一樓應該是一個迎賓大廳的概念，一整面超高的花草牆，牆壁上也妝點了很多有趣圖案的霓虹燈，還有一尊超大的七龍珠孫悟空公仔，整體給人一種很年輕活潑的感覺

三柒燒肉專門店｜用餐環境

三柒燒肉專門店的用餐區域延續一樓的設計風格，如果不是桌上的烤爐，我真的會以為這裡是哪家時尚的餐酒館呢，有點美式輕工業的風格，又加上了許多綠色植栽跟LED燈飾，有夜店的FU，而且都是用高背沙發，整體感覺起來就像一個個小包廂似的，可以增加隱密感，生意真的很好，都已經晚上八點多還是接近客滿狀態

三柒燒肉專門店｜自助吧

三柒燒肉專門店是採單點式吃到飽的用餐模式，但他還是有設置自助吧，自助吧玉米筍、青椒、洋蔥等蔬食水果、飲料都可以在這自行拿取，小菜也有黃金跟韓國泡菜、海帶芽等

冰淇淋還提供兩種品牌，我個人是很喜歡這Niseko北海道冰淇淋，用十勝牛乳做的質地比較柔軟，泰國明果則是以水果口味著稱，愛吃水果口味冰淇淋應該會很喜歡

甜點也是很有進步，有滿櫃的各式小蛋糕、水果、豆花、愛玉等等

三柒燒肉專門店｜菜單

三柒燒肉專門店吃到飽是透過QR CODE掃描點餐，三柒燒肉專門店價位分成三個區間：$599、$798、$898，建議直上$898，可以吃到澳洲M9的和牛、頂級熟成肋眼牛排、伊比利豬等頂級食材，強力推薦898元的菜單，不管是愛吃肉或是海鮮的朋友絕對可以大滿足，要注意最後點餐結束時間喔！

上菜速度也非常快，這裡也有貓咪機器人送餐，滿滿的科技感

三柒燒肉專門店｜$898菜色介紹

肉類都是現點現切，出餐速度也非常的快，三柒燒肉專門店以最新鮮、最頂級的食材提供給消費者，肉類都沒有過多的調味，讓食材以原始的樣貌、原汁原味呈現，就是希望讓消費者吃的安心、美味、無負擔，烤爐也是用炭火燒烤，所以燒烤時會有迷人的炭烤香氣

點898就會送可愛的肉肉洋娃娃，是用頂級牛五花做成和服的樣式，手還可以動呢

澳洲M9和牛、澳洲和牛小米龍，M9和牛吃到飽你敢信！？就是這麼狂，和牛給你吃到飽！上爐烤只要兩面烙一下就可以吃了，白色的油花像是融雪般的點綴其上，千萬不要等，直接放入口中吧！肉中脂肪在口中迅速融化，肉質香甜、毫無雜腥味，油脂部分散發出一股濃郁奶油香

板腱、翼板牛，翼板牛肉質結實且帶有油花，清爽有肉感油脂燒透，散發出特殊牛油香氣，入口的肉汁感也是相當豐潤的那種，板腱則是瘦肉部位就多，吃起來軟嫩又很有肉感

熟成肋眼牛排（每次限點一份）雪白油花大理石般的花紋均勻分布，肉色也是相當紅艷，厚度也頗讓人滿意，基本上肋眼牛排點個三塊就很賺了！熟度建議五分熟就好，擺上烤盤，牛排接觸到炙熱的烤網，空氣中瞬間充滿了濃郁的肉香

吃進嘴裡立馬可以嘗到如同奶油般濃郁的牛肉脂肪香氣，厚切肉汁感十足，越是咀嚼嘴中滿滿都是牛排甘醇的油脂香氣，吃的時候可以加點椒鹽或玫瑰鹽滋味更讚！

霜降牛，超大一片！兩片就鋪滿整個烤網！油脂甜度是非常濃郁，因為油脂比較多，建議可以烤稍微熟一點，讓表面稍稍焦化，肉汁跟油脂感在口中同時噴發，有夠強的啦

另外還有一種吃法可以利用自助吧拿的包肉生菜跟泡菜等佐料，像是韓式燒肉這樣包著吃，清爽又開胃，有點重啟胃口的感覺，又可以再吃好幾盤

伊比利豬，肉色較一般豬肉紅豔，且布滿了均勻的油花，伊比利豬與魚子醬、鵝肝並列為歐洲夢幻級食材，在這隨你吃到飽，伊比利豬隨著熱度油花融化的同時，空氣中瀰漫陣陣燒烤香氣，口感軟中帶Ｑ，油脂清爽芳香，用淡淡的海鹽提出伊比利豬的甜味，很好吃

特選牛舌，我個人是很愛他們的牛舌，烤的時候加上鹽蔥，吃起來Ｑ嫩多汁，超讚！

加價$39的火鍋，必加！火鍋湯頭有夠讚的，是柴魚昆布湯頭，加上大量蔬菜熬煮，一整個鮮甜，蔬菜火鍋料都可以無限加點，然後也可以點燒烤用的和牛來煮火鍋，等於頂級雙型態吃到飽，讚的啦

吃完一輪肉類，直接進入海鮮階段，三柒燒肉專門店海鮮也是他的強項，蝦類有天使紅蝦、藍鑽蝦、大白蝦，而且這裡還有貼心桌邊剝蝦服務呢

剝好的蝦子還會貼心地擺放整齊，去好殼的蝦烤的時候也比較容易掌握熟度

蝦子下烤爐烤紅就可以吃了，吃的時候撒點胡椒鹽就很美味了，雖然都是蝦，但風味口感完全不同，藍鑽蝦肉質超緊實，Ｑ感十足，白蝦用烤的超甜，肉質細緻，最大隻的天使紅蝦肉質比較軟嫩，但甜度是所有蝦中最高的

九州小鮑魚，鮑魚經過燒烤香氣完全釋放，可以加點蒜味醬油提鮮，鮑魚吃起來超有彈性，無限吃到飽超爽啦！

阿根廷魷魚串，阿根廷魷魚串必須點，這個有夠正點！自己不會烤的話可以請店員幫忙烤，先將阿根廷魷魚剪開再去烤，烤完再撒點椒鹽就超好吃，經過燒烤時，鮮度完全不流失，口感相當爽脆軟Ｑ，新鮮度高的魷魚越嚼越甜香

秋刀魚，這個也請店員幫烤吧，基本上一般人很難駕馭，超級難烤，但店員烤得超棒的，不黏網外，還幫客人去皮去骨，很少在燒烤店吃秋刀魚吃這麼爽到，外面單點店一條可能就要破百，這裡吃到飽啦！

飯後甜點首推烤麻糬跟棉花糖，棉花糖是叉在爐邊慢慢烤，看棉花糖變黃就可以轉一下，均勻烤過就可以吃了，外表帶有焦糖的口感，入口即化非常好吃！

麻糬放在烤網上烤澎澎的，然後再放在花生粉裡面裡外都均勻裹上花生粉再捲起來，花生香很足加上軟糯熱呼呼的麻糬超好吃的！

另外現在還有活動，只要評論打卡就可以玩幸運7.77的遊戲，碼錶按到7.77秒就贊助1000元，快來試試手氣吧

三柒燒肉專門店表現維持高水準！其食材高檔精緻程度顛覆一般對燒肉吃到飽的粗糙印象，從頂級肉類及新鮮海鮮的提供，都可以感覺到自始至終都非常的用心，基本上已經直逼頂級吃到飽的級數，價位還這麼親民，這麼讚不吃嗎？快來約一波吧！

三柒燒肉專門店

地址：桃園市中壢區中美路二段130號2樓

電話：03 427 7000

營業時間：週一～週五：17:30–01:00 週六日：11:00–01:00

三柒燒肉專門店FB

延伸閱讀