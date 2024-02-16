老台中人應該都知道這家，全台最好吃長崎蛋糕，僅此一間，經常排隊，不到中午就賣完，所以也是最難買無誤！最麻煩的是不提供電話預購，通通只能現場排隊拿號碼牌，時間到再來取貨就可以，而且還非常低調，網路上無官方平台，甚至不給拍照，沒錯 就是這麼傲嬌。

常被誤認為蜂蜜蛋糕，但真的不是，成份單純，只有蛋、糖、麵粉和麥芽的組合，但其香濃甜蜜與口感柔軟綿密帶點彈性的滋味，真的比蜂蜜蛋糕好吃，是在地人從小吃到大的蛋糕甜點。

坂神本舖長崎蛋糕｜交通位置

就位於 台中第二市場 對面

這家其實我很常經過，但因為我對蛋糕本身不是這麼喜愛，所以知道其有名但一直沒真正去排隊買來吃過！這次還是一樣託了 燒肉滋滋 ZiZi 的福才吃到。

因為內部不給拍照，所以我們只能拍拍外觀，然後照片還是跟 飛天璇 借的。外觀看得出來是很有歷史的在地老店，經典又樸實的裝潢，低調又神秘的開在台灣大道上。店內每次只限3個人進入，然後不給拍照，店內只賣一種就是長崎蛋糕。

坂神本舖長崎蛋糕｜價格

價錢最低一條200元，還有260元、320元、520元和640元等價格

依照盒裝跟重量的不同，有這幾種價位選擇。

外觀非常金光閃閃

就是很傳統日式糕點的包裝。

以這一條260元的蛋糕來說，送人也挺有面子的。

尤其是年節送禮，感覺很喜氣。

兩排切好的長崎蛋糕

那濃濃的甜香真的很容易被誤會是蜂蜜蛋糕啊。

褐色的蛋糕皮帶著焦糖香氣，柔軟又Q彈的金黃色蛋糕體也很誘人。

長崎蛋糕的成份單純，只有蛋、糖、麵粉和麥芽的組合

但可以長賣40餘年還能屹立不搖真的不簡單，可見有多好吃了！

拿在手上柔軟又蓬鬆，咬下去有彈性，融合著麥芽糖、砂糖與蛋香的濃郁香甜。不得不說這很古早味，有一種雖老派但很雋永的滋味，甜也是真的甜，但好吃也是真的很好吃。

據說冷藏過後，隔天會更好吃，蛋糕口感更緊實，口味更濃郁。帶點咬勁的彈牙還有柔軟綿密的口感，也是我對這長崎蛋糕著迷的原因，不耐甜的我，喜歡搭配無糖茶或咖啡一起吃，一邊吃一邊感謝送我蛋糕的燒肉滋滋 ZiZi。

坂神本舖長崎蛋糕

地址：台中市中區臺灣大道一段388號

電話：04 22226506

時間：09:00–19:00｜週一公休

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