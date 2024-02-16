說到基隆美食
不得不提到基隆最有名的基隆廟口
以及隨處都可以吃的到的台灣在地美食
魯肉飯~
基隆的魯肉飯價格都非常的便宜又好吃
這時候大家一定會問哪一家最好吃呢？
其中最推薦的這一家
就位於基隆廟口29號攤位的
魯肉飯專家
基隆必吃的魯肉飯，比知名店家還好吃
魯肉飯專家 目錄
店家是一間位於基隆廟口
小小攤位的小吃店~
店內的座位不多
差不多攤位前面的
還有後面一張桌子
其它的部份不是他們的
餐點非常的簡單
有魯肉飯、肉羹、油豆腐、筍絲
這四樣餐點
沒有其它的東西了~
有時候要等一下
因為店家只有老闆一個人
魯肉飯
他們是使用手切肉的方式
煮到膠質感都出來
所以看起來帶有黏稠黏稠感
米飯吃起來有點偏軟
但不影響
因為他們家的魯肉
味道非常的濃郁又迷人~
非常的濃稠~
吃起來口感非常的好
非常的香~
讓人一口接一口的吃下肚
如果這家魯肉飯開在台北
也絕對有前三名的實力
肉羹湯
肉羹湯就不推薦了
味道沒有特別吸引人的地方
味道平庸不吸引人
基隆甚至是基隆廟口的話
第一個推薦的店家
絕對是這一間魯肉飯店
魯肉飯真的好吃又美味
來到這絕對不能錯過~
不吃會後悔
營業時間：12:00~20
地址： 基隆市仁愛區仁三路 基隆廟口29號攤位
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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