說到基隆美食

不得不提到基隆最有名的基隆廟口

以及隨處都可以吃的到的台灣在地美食

魯肉飯~

基隆的魯肉飯價格都非常的便宜又好吃

這時候大家一定會問哪一家最好吃呢？

其中最推薦的這一家

就位於基隆廟口29號攤位的

魯肉飯專家

基隆必吃的魯肉飯，比知名店家還好吃

魯肉飯專家 目錄

魯肉飯專家 店內環境

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魯肉飯專家 店家資訊

魯肉飯專家店內環境

店家是一間位於基隆廟口

小小攤位的小吃店~

店內的座位不多

差不多攤位前面的

還有後面一張桌子

其它的部份不是他們的

魯肉飯專家菜單

餐點非常的簡單

有魯肉飯、肉羹、油豆腐、筍絲

這四樣餐點

沒有其它的東西了~

點好之後

有時候要等一下

因為店家只有老闆一個人

魯肉飯

他們是使用手切肉的方式

煮到膠質感都出來

所以看起來帶有黏稠黏稠感

米飯吃起來有點偏軟

但不影響

因為他們家的魯肉

味道非常的濃郁又迷人~

非常的濃稠~

吃起來口感非常的好

非常的香~

讓人一口接一口的吃下肚

如果這家魯肉飯開在台北

也絕對有前三名的實力

肉羹湯

肉羹湯就不推薦了

味道沒有特別吸引人的地方

味道平庸不吸引人

如果有機會來到

基隆甚至是基隆廟口的話

第一個推薦的店家

絕對是這一間魯肉飯店

魯肉飯真的好吃又美味

來到這絕對不能錯過~

不吃會後悔

魯肉飯專家 影片介紹

基隆在地推薦好吃必吃的美食、小吃、餐廳-懶人包

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店名：魯肉飯專家

營業時間：12:00~20

地址： 基隆市仁愛區仁三路 基隆廟口29號攤位

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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