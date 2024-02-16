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【新北板橋早午餐推薦】府中站：「朝食午宴Just Brunch」好吃又美麗的全天候早午餐下午茶︱2024最新菜單

2024-02-16 14:02:11 洋洋的吃喝玩樂 人氣：113
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洋洋的吃喝玩樂

發表篇數：76篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：朝食午宴
place新北市板橋區東門街22號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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這家「朝食午宴Just Brunch」就位在捷運府中站出站走路約5鐘，隱身在東門街巷弄之間的美麗早午餐店，主打輕日式定食的早午餐，還有提供下午茶，各種飲品咖啡頗有特色，早午餐套餐搭配飲品還可以折抵35元，店裡座位不多，建議提前預約喔
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FB:https://www.facebook.com/carina0429
IG:https://www.instagram.com/eat.fun.buy

文章索引
朝食午宴Just Brunch店內環境
朝食午宴Just Brunch菜單
○柚香醬燒牛$298
○明太子海鮮歐包$210
○午宴甜心派對$220
○熊熊珍珠拿鐵$165
○原味拿鐵$140
個人意見
 

朝食午宴Just Brunch
住址：新北市板橋區東門街22號
電話：0229608018
營業時間：09：00~16：30
FB: https://www.facebook.com/100063816464979
IG: https://www.instagram.com/just_brunch

檢視較大的地圖
朝食午宴Just Brunch店內環境
隱身在東門街巷弄之間的「朝食午宴Just Brunch」，顯得特別顯目，店內以木頭色與白色系為主，有二人四人和高腳座椅，座位不多客人卻很多，避免久候建議來的時候要先訂位
【新北板橋早午餐推薦】府中站：「朝食午宴Just Brunc

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朝食午宴Just Brunch菜單
除了輕日式定食的早午餐，還有提供輕輕小食、甜心派對，各種飲品咖啡都頗有特色

【新北板橋早午餐推薦】府中站：「朝食午宴Just Brunc

【新北板橋早午餐推薦】府中站：「朝食午宴Just Brunc

【新北板橋早午餐推薦】府中站：「朝食午宴Just Brunc

【新北板橋早午餐推薦】府中站：「朝食午宴Just Brunc


○柚香醬燒牛$298
這道朝食午宴早午餐柚香醬燒牛真的除了營養均衡以外還好豐盛，除了主食以外還有麵包、湯品、胡蔴醬豆腐和一塊小蛋糕，柚香醬燒牛附的麵包就有四種口味是口味是隨機不定期更換供應，這天附的是南瓜、金桔、亞麻子和核桃蔓越梅，還有沙拉和蛋，牛肉醬燒的十分美味，熟度也剛剛好，而且份量一般男生也可以吃的飽
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○明太子海鮮歐包$210
這道明太子海鮮歐包我個人很喜歡，焗烤過的外皮略帶酥脆，麵包體很鬆軟，一口咬下有明太子海鮮的鹹甜海鮮風海，還有微微牽絲的口感，旁邊也搭配了小水果和蒸蛋
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○午宴甜心派對$220
可以任選三種口味，我選了三色團子、黑糖珍珠、奇異果樂園，可愛又特別的一道甜點，歐式麵包上面有店家自製的卡士達醬吃起來不會過份甜膩，每一種口味吃起來都不太一樣，適合一起點來分食，再來杯飲料
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○熊熊珍珠拿鐵$165
這個熊熊珍珠拿鐵真的好可愛，自已再把珍珠跟牛奶淋到熊熊上面的過程好好玩，喝起來冰冰涼涼又有珍珠的Q彈嚼勁

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○原味拿鐵$140
首先杯子就是我的菜，上面滿滿的奶泡跟撒風一些堅果，喝起來的時候除了咖啡香也很滑順入口

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個人意見
這次造訪「朝食午宴Just Brunch」整體頗為滿意，交通方便，店裡環境也舒適，食物美味份量也蠻足的，有機會會想再訪

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