↑真棒的一天~從這刻開始~記錄瞬間美好時刻

在 Moment 時刻咖啡~享用美好的早午餐~

↑113年2月4日週日~小青和爸爸我們來到八德Moment

與屏夫婦相約~吃早午餐囉~您有覺得這可愛的兔兔

有點眼熟嗎~沒錯~它就是之前的come here 有興趣點我聯結

搬家到豐德路~並改名為 Moment 時刻咖啡~

↑本餐廳營業時間早上11點到晚上9點~週一公休

現點現做的餐食~請耐心等候~這裡很讚的是

用餐時間沒有限時~

↑大大的玻璃門上就張貼著本店的菜單

價格透明化~讓路過的客人~很清楚本店經營的菜色~

↑11點營業~我們是第1組進場的客人

看到櫃檯的擺設~與之前come here異曲同工

還有幾乎相同的公仔~很是眼熟~

↑但用餐環境~卻縮水了將近一半的場地~

↑餐墊紙寫著since 2015~餐廳有經營這麼久了嗎~

↑本餐廳供應餐點~有排餐~義大利麵~燉飯~法國麵包焗烤

經典特餐~更有午茶專用的蜜糖土司~金磚~小炸物

咖啡~奶茶~特調水果茶~聖代冰淇淋等~選項蠻多

還可升級A-B-C套餐

A套餐+99元~包含手工餐包~濃湯~80元飲品(超額補差價)

B套餐+89元~包含濃湯~80元飲品(超額補差價)

C套餐+89元~包含手工餐廳~80元飲品(超額補差價)

↑消費滿250元可累積點數~集滿兌換無期限

集滿5點~可兌換美國脆薯乙份

集滿10點~可兌換任一口味鬆餅乙份

↑我們坐位選在這咖咖角~

↑坐定位~點好餐~服務員端來好吃的美國脆薯乙份

說是招待我們~因為店裡的鐵捲門故障~修理中

有點吵雜聲~跟我們第1組客人說抱歉~店家太客氣喔~

↑我們點4個主餐~升級A+B套餐~各乙份

這是A套餐的手工麵包~熱熱的還不錯吃~

↑2份濃湯~各+39元~再升級酥皮濃湯

這波蘿麵包烤的真漂亮~酥脆的口感

搭上熱騰騰的濃湯~絕配~真是饕客的最愛~

↑2杯好喝不甜的飲品~黑糖珍珠奶茶

去冰半糖~果然都是好飲品~

↑屏點的蒜香白酒蛤蜊義大利麵~白酒的香氣

還有滿滿的蛤蜊~義大利麵給的很大氣

讓小鳥胃的屏~吃不完~

↑我家爸爸點的苆汁培根燉飯~料多味美

米飯吸飽了醬汁~濕潤度很夠~顏色也搭的挺美~

↑屏老公與小青點的一樣~泰式椒麻鷄腿飯

那鷄腿炸的酥脆~再淋上泰式醬料~美味升級~

↑給4道主食一張特寫~簡單的美食

給我們滿滿的正能量~

↑原來還想著~今日我們包場了嗎~因為我們都開始用餐了

其他客人還沒進場~結果~我們真是想多了

假日大家的生活作息~真的很不一般~客人一組組的進

生意真的很好喔~

↑與老同事可以持續的連繫約會~更有相同的興趣

真的好幸福~開心合影~

↑店家資訊

店名~moment 時刻咖啡

地址~桃園巿八德區豐德路561號

電話~03-3656060

營業時間~11:00-21:00 週一公休