為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動~小文青風格的早午餐店~

桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動~小文青風格的早午餐店~

2024-02-16 15:46:00 小青姐姐 人氣：97
share
窩客好文

小青姐姐

發表篇數：212篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：moment 時刻咖啡
phone03-3656060
place桃園市八德區豐德路561號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑真棒的一天~從這刻開始~記錄瞬間美好時刻

    在 Moment 時刻咖啡~享用美好的早午餐~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑113年2月4日週日~小青和爸爸我們來到八德Moment

    與屏夫婦相約~吃早午餐囉~您有覺得這可愛的兔兔

    有點眼熟嗎~沒錯~它就是之前的come here 有興趣點我聯結

    搬家到豐德路~並改名為 Moment 時刻咖啡~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑本餐廳營業時間早上11點到晚上9點~週一公休

    現點現做的餐食~請耐心等候~這裡很讚的是

    用餐時間沒有限時~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑大大的玻璃門上就張貼著本店的菜單

    價格透明化~讓路過的客人~很清楚本店經營的菜色~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑11點營業~我們是第1組進場的客人

    看到櫃檯的擺設~與之前come here異曲同工

    還有幾乎相同的公仔~很是眼熟~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑但用餐環境~卻縮水了將近一半的場地~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動    

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑餐墊紙寫著since 2015~餐廳有經營這麼久了嗎~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑本餐廳供應餐點~有排餐~義大利麵~燉飯~法國麵包焗烤

    經典特餐~更有午茶專用的蜜糖土司~金磚~小炸物

    咖啡~奶茶~特調水果茶~聖代冰淇淋等~選項蠻多

    還可升級A-B-C套餐

    A套餐+99元~包含手工餐包~濃湯~80元飲品(超額補差價)

    B套餐+89元~包含濃湯~80元飲品(超額補差價)

    C套餐+89元~包含手工餐廳~80元飲品(超額補差價)

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑消費滿250元可累積點數~集滿兌換無期限

    集滿5點~可兌換美國脆薯乙份

    集滿10點~可兌換任一口味鬆餅乙份

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑我們坐位選在這咖咖角~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑坐定位~點好餐~服務員端來好吃的美國脆薯乙份

    說是招待我們~因為店裡的鐵捲門故障~修理中

    有點吵雜聲~跟我們第1組客人說抱歉~店家太客氣喔~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑我們點4個主餐~升級A+B套餐~各乙份

    這是A套餐的手工麵包~熱熱的還不錯吃~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑2份濃湯~各+39元~再升級酥皮濃湯

    這波蘿麵包烤的真漂亮~酥脆的口感

    搭上熱騰騰的濃湯~絕配~真是饕客的最愛~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑2杯好喝不甜的飲品~黑糖珍珠奶茶

    去冰半糖~果然都是好飲品~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑屏點的蒜香白酒蛤蜊義大利麵~白酒的香氣

    還有滿滿的蛤蜊~義大利麵給的很大氣

    讓小鳥胃的屏~吃不完~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑我家爸爸點的苆汁培根燉飯~料多味美

    米飯吸飽了醬汁~濕潤度很夠~顏色也搭的挺美~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動  

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑屏老公與小青點的一樣~泰式椒麻鷄腿飯

    那鷄腿炸的酥脆~再淋上泰式醬料~美味升級~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑給4道主食一張特寫~簡單的美食

    給我們滿滿的正能量~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑原來還想著~今日我們包場了嗎~因為我們都開始用餐了

    其他客人還沒進場~結果~我們真是想多了

    假日大家的生活作息~真的很不一般~客人一組組的進

    生意真的很好喔~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動 

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑與老同事可以持續的連繫約會~更有相同的興趣

    真的好幸福~開心合影~桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

   桃園八德moment真棒的一天~從這時刻開始~留住瞬間的感動

  ↑店家資訊

    店名~moment 時刻咖啡

    地址~桃園巿八德區豐德路561號 

    電話~03-3656060

    營業時間~11:00-21:00 週一公休

文章標籤
桃園八德moment moment 早午餐 美國脆薯 泰式椒麻鷄腿飯 黑糖珍珠奶茶 小文青風格
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

桃園大溪春草舒願健康蔬食~讓人驚艷的無菜單料

彰化菁芳園景觀餐廳~在綠意盎然~像掉入花海般的

chevron_right
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
中永和早午餐餐廳推薦 早個好地方 盤餐美食分享 - 小博數位生活
 小博
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up