為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 夏冰品、冬甜湯。巷仔內的美味小點~豆來重慶冰粉、手工豆花、仙草、飲品，寵物友善店家 @魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

夏冰品、冬甜湯。巷仔內的美味小點~豆來重慶冰粉、手工豆花、仙草、飲品，寵物友善店家 @魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

2024-02-16 15:49:53 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 人氣：268
share
窩客好文

魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

發表篇數：338篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：豆來.重慶冰粉.手工豆花.仙草.飲料
phone03-3412044
place桃園市桃園區莊一街83號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

 

早在二年前就想嘗試重慶冰粉，最近發現附近的巷仔內開了一家“豆來重慶冰粉專賣店”，讓人好生欣喜，趁著最近溫度回暖，趕緊來品嚐這期盼己久的美味小點。

 

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

粉絲團持續不定期辦活動，歡迎加入！

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

開車常經過的巷子，在某日無意間發現豆來重慶冰粉專賣店，雖然招牌位置不顯眼，但可愛的大黃豆卻引來我的注意，路邊有幾個停車格，再走幾步路也有停車場，停車算是相當方便。

看著玻璃上五顏六色的插畫，設計的倒是挺可愛，據說店裡有貓咪，不過二次造訪都沒見著。提供wifi，也有冷氣，還是寵物友善店家，感覺就很親切。

簡約風格的木製桌椅、牆上的插畫、整齊乾淨的工作區，沒有過多複雜華麗的裝飾，清清爽爽很俐落。

豆來供應的品項包括「仙草、豆花、飲品及重慶冰粉」，對於相對少見的重慶冰粉，我自然是特別感興趣，連續二次造訪皆以它為目標，吃的是一個滿足😋

豆來使用的容器相當特別，雙層設計具保冰的效果，還能保持桌面乾爽不留水漬。

冰粉流行於中國西南地區，是以石花樹的籽凝結製作而成的食品，多半做成甜食，看似與愛玉幾乎一樣的口感與色澤，但二者卻不盡相同。

豆來製作的冰粉，口感極佳，完全不甜膩，怎麼搭都美味。

手工冰粉（任選三樣）

我們母子都是咀嚼系生物，QQ口感的配料永遠是首選，黑珍珠、白珍珠、小珍珠全都來，搭配碎冰及冰粉，一口一口地超滿足！

重慶傳統冰粉

內容固定，有白芝麻、葡萄乾、山楂及花生碎，四種配料的組合，感覺就很豐盛，且口感有層次並無違和，搭配的相當不錯。

乍見這冰粉確實很像愛玉，但細細品嚐卻也能發現端倪。

來一次不過癮，沒幾天很快二訪，這次是全家一起來。

任選三樣的手工冰粉，芋圓、地瓜圓及紅豆，對老爺來說是標配，綿密細緻的紅豆也是無敵組合，Q圓的口感不在話下，剛剛好的美味。

另一碗手工冰粉的組合將前次的白珍珠改為粉條，一樣是QQ的，好吃！

想吃重慶冰粉總算不必跑遠，突然好期待夏天的到來🤗🤗

 

■ INFORMATION ■

1200PM – 2130PM

（每週一公休）

(03)341-2044

桃園市桃園區莊一街83號

※ 收費停車場




延伸閱讀




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

遠眺美麗海景，依傍翠綠高山，一週營業三個半天
延伸閱讀
沉穩內歛，復古風格，在七十年天井老洋房裡享受料理帶來的美好生活。旅人咖啡館（八德店） @魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
全台唯一可以用餐的圖書館！！會飛的書，會動的畫，在霍格華茲的魔法空間發揮想像力！金色三麥（桃園藝文店） @魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
落羽松、李花、梅花、櫻花接連綻放，全齡步道平緩易行，健走兼賞花，全家一起動起來！長庚養生文化村（2.4花況) @魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
Dr.save摩肯-迷你充抽氣機，極度快速充氣露營旅行換季必備
 球球
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up