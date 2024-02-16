早在二年前就想嘗試重慶冰粉，最近發現附近的巷仔內開了一家“豆來重慶冰粉專賣店”，讓人好生欣喜，趁著最近溫度回暖，趕緊來品嚐這期盼己久的美味小點。
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開車常經過的巷子，在某日無意間發現豆來重慶冰粉專賣店，雖然招牌位置不顯眼，但可愛的大黃豆卻引來我的注意，路邊有幾個停車格，再走幾步路也有停車場，停車算是相當方便。
看著玻璃上五顏六色的插畫，設計的倒是挺可愛，據說店裡有貓咪，不過二次造訪都沒見著。提供wifi，也有冷氣，還是寵物友善店家，感覺就很親切。
簡約風格的木製桌椅、牆上的插畫、整齊乾淨的工作區，沒有過多複雜華麗的裝飾，清清爽爽很俐落。
豆來供應的品項包括「仙草、豆花、飲品及重慶冰粉」，對於相對少見的重慶冰粉，我自然是特別感興趣，連續二次造訪皆以它為目標，吃的是一個滿足😋
豆來使用的容器相當特別，雙層設計具保冰的效果，還能保持桌面乾爽不留水漬。
冰粉流行於中國西南地區，是以石花樹的籽凝結製作而成的食品，多半做成甜食，看似與愛玉幾乎一樣的口感與色澤，但二者卻不盡相同。
豆來製作的冰粉，口感極佳，完全不甜膩，怎麼搭都美味。
手工冰粉（任選三樣）
我們母子都是咀嚼系生物，QQ口感的配料永遠是首選，黑珍珠、白珍珠、小珍珠全都來，搭配碎冰及冰粉，一口一口地超滿足！
重慶傳統冰粉
內容固定，有白芝麻、葡萄乾、山楂及花生碎，四種配料的組合，感覺就很豐盛，且口感有層次並無違和，搭配的相當不錯。
乍見這冰粉確實很像愛玉，但細細品嚐卻也能發現端倪。
來一次不過癮，沒幾天很快二訪，這次是全家一起來。
任選三樣的手工冰粉，芋圓、地瓜圓及紅豆，對老爺來說是標配，綿密細緻的紅豆也是無敵組合，Q圓的口感不在話下，剛剛好的美味。
另一碗手工冰粉的組合將前次的白珍珠改為粉條，一樣是QQ的，好吃！
想吃重慶冰粉總算不必跑遠，突然好期待夏天的到來🤗🤗
■ INFORMATION ■
1200PM – 2130PM
（每週一公休）
(03)341-2044
桃園市桃園區莊一街83號
※ 收費停車場
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