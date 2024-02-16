自由行的第四天 主要行程圍繞著自由活動

上半天都在海洋館附近渡過

下半天都在道頓堀逛街

雖然看起來沒什麼行程

但也是很好玩的

大阪交通

Ｑ：相信很多人都很好奇在大阪坐車應該要買什麼卷?

這邊可以建議自由行的朋友買大阪周遊卷就分了 ㄧ日周遊 二日周遊

這邊簡單介紹一下

ㄧ日周遊卷就是僅限當天使用 約2800日元

二日周遊卷可以用兩天 約3600日元

價格方面雖然偏貴 但是其實挺划算的

Ｑ：大阪周遊卷的用處？

基本上可以在使用期限內無限次的搭乘電車和巴士

還有將近40處以上的景點設施可以免費入場一次

例如我們這次有搭乘的＂天保山大摩天輪＂跟＂帆船型觀光船 聖瑪麗亞號＂

都是使用周遊卷

還有數十家的餐廳或是半手禮店釋出程車卷 都有優惠的

Ｑ：大阪周遊卷在哪買？

一般我建議在"關西空港第一航廈 1F的 關西觀光情報中心"就可以先購買

當然大阪的Osaka Metro地鐵站也可以購買

或者也可以在台灣先上KLOOK 官網找找 大阪周遊卷

在網上先購買也會比較便宜

【】

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飯店餐點

一早約莫7:00就起床拉

畢竟我們7:30就要吃早餐呢

重生環球飯店的早餐採用的是自助式的

自行拿餐盤 盛飯 裝菜 等….



雖說菜色不太多 但其實這樣吃也很飽了

不外乎都是ㄧ些日本會看見的料理

玉子燒 可樂餅 德式香腸 榨菜 跟沙拉

湯是味噌湯

在日本幾乎每餐只要是吃飯

幾乎都是搭配味噌湯呢

飲料的柳橙汁有苦味呢

大阪海遊館

吃飽後

我們就拿出大阪周遊卷

準備前往今天的第一站

"大阪海遊館"

號稱世界最大的海遊館呢

地址 :

552-0022 大阪府大阪市港區海岸通1-1-10



檢視較大的地圖

營業時間是早上10:00-晚上8:00

但是因為聽說假日人很多

所以我們很早就準備前往排隊兌換票卷惹



​從我們飯店搭車到大阪港站

人不多 也不用太久

一下大阪港站就會看見滿滿的海遊館的插畫









從車站步行約5分鐘就會看見號稱世界最大的摩天輪

天保山大摩天輪

摩天輪底下還有一隻樂高長頸鹿XD















因為時間還很早

附近也沒什麼人

所以我們就在摩天輪前面

玩惹這樣的連拍XD

這就是海洋館本體XDDD

雖然我看不太懂這是什麼造型

不過因為時間真的太早惹

基本上提早了一小時就到了

附近店家也都還沒開

我們就先站在售票口前排隊了

日本在時間方面是很準時的

10點一到馬上就開始運作

入場券日幣2200

而且每一張門票都有印不一樣的海洋生物

進入後會看到這隻模型

超多人在跟牠拍照的

我站在那邊等了5分鐘才等到沒人的空檔 瞬間拍一張

由於海洋館人很多

也不見得每個人想看的都一樣

所以進入後我們就各走各的

約好先逛完得在出口等













海遊館就在大阪港旁邊

​​所以可以看見日本的港口

剛剛好沒啥人 超好拍的

正式進入海遊館後

最先看到的就是這個海底隧道

​可以看見各式各樣的魚呢(((廢話







我們很幸運的一入場就剛剛好遇到餵食表演秀

一堆人圍在玻璃前就為了看表演

超聰明的 會跟著工作人員的指令做出各種動做

因為真的太多海洋生物想給大家看惹

我就不ㄧㄧ做介紹了

所以就挑了幾張分享給大家看囉





我最喜歡這個區塊了

他是半開放式的

一邊是整面的玻璃 另一邊是半開放式的

可以在半開放的地方跟海豹互動

他還會把地上的人造冰甩出來鬧遊客









企鵝這區也是半開放式的

他是沒有玻璃遮擋的 只有圍牆

可以看到企鵝到處跳來跳去 而且一直亂叫

我可以站在那邊看很久 哈哈哈

出口處不外乎就是各式各樣的紀念品商店

毫無疑問的

​我也在這敗了 日幣1350元

買了這裡限定的海洋生物造型的餐具

天保商場吃午餐

逛完海遊館已經接近1點多惹

我們就到隔壁的天保商場吃午餐

商場其實有很多餐廳

如果不知道吃什麼的朋友 也可以選擇去商場逛逛









我們在台灣時就已經爬文了

​天保商場有一家蛋包飯很厲害

所以我們直奔這家店

"北極星"

店外頭有很多模型可以看餐點

店員會先跟你確定內用還是外帶

然後在外頭看著模型點完餐後 再帶位入內

我們四個人點了不一樣的蛋包飯

在日本吃飯就是冰開水

中間兩杯不一樣顏色的是高湯

而且不是每個套餐都有附湯的

我印相挺深的 這高湯很像是台灣的維力炸醬麵的湯粉的味道

這是我點的

炸蝦蛋包飯 日幣1070

一共有三隻炸蝦 雖然不大 但是很Q彈 外頭的麵衣不會很厚

沾醬也很好吃

蛋非常的滑嫩

帆船型觀光船-聖瑪麗亞號









吃完午餐後

我們就準備前往搭

帆船型觀光船-聖瑪麗亞號

利用大阪周遊卡 可以免費搭船唷

一趟航程大約1小時

其實也就是在大阪港繞一圈這樣

要搭船的要記得先去看好時刻表唷

因為我們是用大阪周遊卷搭乘的

是沒有附飲料跟餐點和固定座位

所以我們就跑到甲板處 座等開船拉









一整趟的航程 船上都有導覽 不過說得肯定是日文

而且也很多地方可以參觀

從大阪港可以看見環球影城的遊樂設施

這天大阪的天空陰陰的

當準備結束這趟航程時

居然下雨惹

天保山摩天輪

座完船後

我們就準備前往搭這個號稱全球最大的摩天輪

從底下看上去

真得很大 很壯觀









大概排隊排了15分鐘左右

聽說一共分兩種

一種是透明地板的 一種是一般的

本來想座透明地板的 但是因為一共指有四個車廂是透明的

排隊的人超多 至少要排隊一個多小時

所以我們就去座一般的了

從高處看下去真得很壯觀

而且不得不說 日本的空氣真得很好

下過雨之後整個更清澈了

這樣看下去整個特別清楚

道頓堀













海洋館的行程完全結束後

我們就到到頓覺堀 開起購物的行程了



一到達目的地後

我們就先談好三個小時後在

" 大阪 難波站集合 "

​之後就解散逛街花錢啦









到大阪就是要拍跑跑人拉XDDD

感覺很多人都會跟它拍照呢

所以我們也就在這邊拍照打卡呢



頓覺堀真的很好逛

建議有來大阪玩的朋友 一定要安排時間在這裡

很多拌手禮在這邊有可以買到

還有很多好吃的店家 居酒屋 等......

唐吉柯澤

回到飯店放下東西後

我們就準備前往今天的最後一站

唐吉柯澤

買拌手禮+晚餐

剛剛好我們住的飯店附近

就有一家24H營業的

走路不用3分鐘就可以到

​覺得唐吉柯澤根本就是台灣的大賣場XD

而且非常多的觀光客

熟食便當的部分

每一個看起來都好好吃

在唐吉柯澤半手禮那些的一共花了

日幣14312





晚餐雖然有很多很多選擇

但最後我還是挑了

日本的泡麵+珍奶喝看看

逛著逛著看見 在台灣已經絕版的QOO飲料

就順便買回飯店喝

​最後就用今天買的東西做結尾拉

​2019/03/17

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