台中簡餐店天花板！糖糖今天要介紹給大家的這間玉品軒茶棧可厲害了，不僅餐點超過200樣，且道道讓人驚艷，尤其是香辣美食，很多都是外面少見的餐點，只要吃過這間玉品軒茶棧就會愛上，要不是距離有點小遠，不然糖糖一定常常報到

玉品軒茶棧位置

玉品軒茶棧原本位在東區精武東路上，後來搬到太平育仁路這邊，靠近太平樂安宮，比起之前的店面稍微偏僻些

玉品軒茶棧環境

玉品軒茶棧的用餐空間不算大，裝潢帶點日式禪風，溫馨舒適，讓人有賓至如歸的感覺

玉品軒茶棧點餐方式

玉品軒茶棧是採QR code掃碼點餐，如果需要外送的朋友，除了熊貓及Uber eat，也可以掃碼點餐請店家外送唷

阿嬤麻油雞 套餐 380元

冷冷的天氣吃麻油雞最讚啦～玉品軒茶棧的阿嬤麻油雞是選用新鮮土雞腿，加上米酒、老薑及北港黑麻油炒香，接著加入鮮甜高麗菜、米血糕、杏鮑菇及枸杞燉煮而成，一上桌就能聞到撲鼻而來的麻油香氣

玉品軒茶棧的麻油雞都是採用雞腿肉，不僅肉質軟嫩，也燉煮的相當入味，重點是肉量還不少呢

除了雞腿肉，糖糖也大推麻油雞裡頭的米血，燉煮的相當軟嫩，吃起來不刮舌，還吸附著濃濃的麻油香氣

糖糖超喜歡玉品軒茶棧的麻油雞湯頭，不僅湯頭濃厚，除了迷人的麻油香氣，還喝得到高麗菜的清甜滋味

香辣排骨 190元

精選黑豬肉排骨先醃後炸，再加上紅、綠辣椒、朝天椒等炒製而成，肉質相當軟嫩，也炒的非常入味，辣度大概是小辣左右，只要吃上一塊就會讓人一塊接一塊停不下來

香辣豬腳 170元

除了剛剛的香辣排骨，這道香辣豬腳糖糖也超推薦，先將豬腳滷過再加入青、紅辣椒、孜然等辛香料下去翻炒，香氣超迷人，豬腳富含膠質，肉質也相當軟嫩，香辣過癮超下飯

香煎鱈魚飯 單點180元

喜歡吃鱈魚的朋友，在玉品軒茶棧也吃得到鱈魚料理，有香煎鱈魚飯及樹子鱈魚飯兩種，糖糖點的是香煎鱈魚飯，將鱈魚兩面煎至金黃色澤，外皮吃起來帶有香酥口感，裡頭的肉質細嫩多汁，記得吃的時候要小心魚刺

簡餐類只要點套餐，均會附上湯品、小菜、飲料及手作甜點，其中湯品的部分最讓糖糖驚豔，不是一般常見的蘿蔔湯或味噌湯，而是料滿滿的四神湯呢

綜合麻辣拼盤 160元

玉品軒茶棧的滷味跟一般滷味不一樣，這裡的滷味是有點像麻辣燙那種滷味，採用20種中藥材磨成粉再熬煮而成的麻辣湯底，綜合拼盤可以任選三種麻辣燙配料，糖糖選了麻辣豆皮、麻辣甜不辣及麻辣米血糕，這裡的麻辣滷味帶有臭豆腐的香氣，滷味都很滷得非常入味

炸物全家餐 320元

超澎派的炸物全家餐，裡頭包含唐揚雞、土魠魚、花枝丸、炸豆腐及地瓜條，炸物都是現點現炸，每樣炸物都炸的非常酥脆且不油膩，其中糖糖最愛炸土魠魚跟唐揚雞

桂圓紅棗茶 150元

冷冷天來杯桂圓紅棗茶暖暖胃，一入口就能感受到桂圓的香甜及紅棗的香氣，很適合女孩子，只要點養生系列的熱飲還會附上手作奶酪

御品白葡萄醋 90元／薄荷綠茶 80元

喜歡喝酸的朋友，蠻推薦玉品軒茶棧的果醋系列，口味還蠻多的，糖糖點了外面比較少見的白葡萄醋飲，喝起來酸酸甜甜的，帶有淡淡的葡萄香氣

糖糖本身不是一個會主動去吃簡餐廳的人，不過這間玉品軒茶棧糖糖真的大推！這次點的餐點都大受好評，不管是麻油雞還是簡餐類都好好吃，而且餐點超多，鍋物、簡餐、義式料理、香辣美食、炸物、飲品等通通有，足足超過200種，營業時間從傍晚五點至凌晨兩點半，半夜肚子餓想吃簡餐也吃得到，店家還有提供外送服務唷

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