何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽開幕短短時間就打響名號，一人只要499+10%，就能享有將近60種食材無限量吃到飽，當季蔬菜、新鮮海鮮、多款肉品、豐富配料、飲品冰品，通通吃得到～

火鍋的靈魂湯頭相當重要，何家用心熬煮的唯二好湯，甘蔗大骨湯底自然回甘，煮蔬菜跟海鮮更能引出食材的鮮甜；正宗四川麻辣湯底使用精選的中藥秘方，香、辣、鮮、麻，多層次滋味一次滿足

食材好多我愛的，伊比利豬、美國牛五花、巴拉圭低脂牛肉、澳洲小羔羊、手工蛋餃、九層塔花枝丸、香菇貢丸、白蝦、扇貝、蚵仔、蛤蠣、小卷、茼蒿、水蓮等，琳瑯滿目選擇，吃得超過癮！

必吃還有何家招牌滷肉飯，肥瘦比例抓的剛剛好，鹹香夠味扒一大口飯好爽；飯後還有當季水果、甜筒冰棒、人氣飲品當甜點。這麼划算的價格，cp值爆高，身為省錢王一定要大力分享給大家～

何家香香麻辣鴛鴦鍋價格很明確，想吃甚麼自己拿，餐點也自助取用不用等，超快速就能吃到美味的麻辣鴛鴦鍋，提醒您一定要跟我一樣先訂位，不然一到用餐時間常常擠爆

店內才一下子就滿滿人潮，格局方正、燈光明亮、環境清爽、座位安排不會過於擁擠，不用擔心有壓迫感，可以放鬆好好享受美食

何家香香麻辣鴛鴦鍋老闆很用心，裝潢走香港懷舊經典的風格，還有播放很多經典港片，宛如穿梭時光隧道，回到50年帶的香港一樣~

座位設計採取一區一區的四人沙發，也有多人桌可以併桌，不論是小倆口或者是同事揪團，來何家香香麻辣鴛鴦鍋都頗合適

食安是何家很重視的價值，廚房使用360度渦流臭氧消毒洗菜機，透過離心作用強力水流，更能有效去除食物上的防腐劑，重金屬，農藥等殘留，何家就是要讓消費者吃到最安心的食材

桌上都會有提供餐盤，拿著餐盤夾取喜歡的食材，完全不怕有自己不愛的食材，店員手腳超快，補料的手都沒停過，大家取餐井然有序，不用擔心得等很久~

何家香香麻辣鴛鴦鍋價目表

499+10%單一價格，100公分以下收50元清潔費、100-140CM 249元，單人開鍋+100元

鴛鴦鍋底

何家唯二好喝的湯底坐成鴛鴦，色香味俱全，湯頭清澈見底，一上桌就聞到香氣，精心熬煮的湯頭，果然就是美味的靈魂吧！

甘蔗大骨湯底

使用洋蔥，大骨、甘蔗燉煮，把蔬菜跟大骨的甜份通通融入到湯裏頭，湯汁溫潤回甘，煮海鮮、蔬菜都相當速配～

正宗四川麻辣湯底

精選的中藥材，搭配五辛香料，長時間用心熬製的湯底，麻、辣、鮮、香多重的味蕾饗宴，一鍋就能通通吃得到，完全不會嗆辣溫潤很舒服，連不太敢吃辣的我都超愛

湯喝完還可以自由加湯，何家湯頭口味不會太重，喝完不用擔心會口乾舌燥，不是用化工粉調配的速成湯頭，喝起來順口又部會口乾舌燥

自助吧

熟食、主食、配料、佐料品項好多樣化，我數一數將近６０種選擇，以這個來說真的超高ＣＰ值啦！！！完全是我們小資族的天堂

食材區

何家香香麻辣鴛鴦鍋自助區，食材低溫保鮮，確保處於最佳口感，嚴選當季食材，不定期更換，常常來也不怕會吃膩

火鍋料是火鍋另一個美味關鍵，何家香香麻辣鴛鴦鍋多款火鍋料，而且都是高等級，手工蛋餃超厚、九層塔花枝燒好Ｑ，多款我愛的配料通通有！

生猛海鮮（不定時更換）

海鮮選擇也超多樣化，大顆新鮮蛤蠣、Ｑ彈花枝圈，還有魚肉、螃蟹、扇貝、小卷等，大海的好料通通都撈得到～

肥美鮮蚵（以現場為主）

海鮮類我最愛就是大鮮蚵，很多人都是為了這個而來，一次都撈上一大盤，新鮮飽滿多汁，鮮味破表吃完元氣滿滿～

新鮮時蔬（不定時更換）

多款當季蔬菜，有火鍋必加的茼蒿，我吃了好多盤，還有水蓮、香菇、花椰菜，補足身體所需的纖維素，也增添清爽感，讓我吃下更多火鍋好料～

嚴選肉品（不定時更換）

肉品雞肉、牛肉、豬肉、羊肉通通有，而且肉色蠻漂亮，我很喜歡低脂牛跟雞腿丁，煮麻辣鍋底真的好對味～一片接一片越吃越涮嘴！

想吃甚麼通通都夾起來，不過要提醒避免浪費，吃多少夾多少，否則造成浪費會有罰金喔，請大家一起愛護地球

麵食

麻辣鍋底這麼厲害，加入王子麵或蒸煮麵吸滿湯汁，吃起來彈牙入味，是最佳的主食選擇，許多愛吃王子麵的朋友，一次就要吃上兩大包

招牌滷肉飯

剛煮號的麵條再加上一匙何家私房肉燥更好吃，這個肥瘦比是我愛的２：８，完全不會油膩，可以吃到豬肉紮實口感～

在熱騰騰的米飯上淋上入味的肉燥，濕潤的口感，鹹香的滋味，不用配菜一碗滷肉飯就被我嗑光光，這個滷肉飯好吃到可以單賣了

佐料區

醬料區大約有十種，而且有加蓋蠻衛生，一旁還有豆皮、油條等常溫食材，煮麻辣鍋超搭，再搭配蒜泥、蘿蔔真的很夠味～

飲品區

飲品是可口可樂系列，一旁冰箱也有可以加購的飲品選擇，我推薦可以混合可樂跟檸檬茶，我最愛這個滋味，不會太甜又很清爽～

冰品區

冰品有甜筒跟冰棒的選擇，水果冰棒跟巧克力甜筒都挺不賴，當餐後甜點很適合，吃完火鍋來上一支畫下最棒的句點～

何家香香麻辣鴛鴦鍋值得大家收藏，下次還會想再到訪，身為省錢王，一定要分享這家物超所值的好店！

何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽 5大特色

1.新開幕中永和高人氣麻辣火鍋吃到飽，一人只要499+10%，將近60種食材無限量自助吃到飽，當季蔬菜、新鮮海鮮、多款肉品、豐富配料、飲品冰品，通通無限量供應

2.火鍋的靈魂湯頭相當重要，用心熬煮的唯二好湯，甘蔗大骨湯底自然回甘，煮蔬菜跟海鮮更能引出食材的鮮甜；正宗四川麻辣湯底使用精選的中藥秘方，香、辣、鮮、麻多層次滋味一次滿足

3. 台灣梅花豬、伊比利豬、美國牛五花、巴拉圭低脂牛肉、澳洲小羔羊、台灣雞腿丁、手工蛋餃、九層塔花枝丸、香菇貢丸、福州魚丸、白蝦、扇貝、蚵仔、蛤蠣、小卷、多利魚、螃蟹、花枝、茼蒿、水蓮等，琳瑯滿目的豐富選擇，自由取用吃得超過癮！

4.招牌滷肉飯肥瘦比例抓的剛剛好，鹹香夠味一吃就停不下來；飯後還有當季水果、甜筒冰棒、人氣飲品，可以當餐後甜點。這麼划算的價格，cp值爆高，身為省錢王一定要大力分享給大家～

5.店內瀰漫著懷舊的氛圍，許多經典的華語、粵語歌曲，播放著懷舊的電影，宛如穿越時光重回當年的光景！全年無休不打烊，是全家團圓的好去處，吃飽飽不傷荷包，推薦大家來嚐鮮大飽口福

💭店家資訊 何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽

🏠地址: 新北市中和區員山路311號

🚌交通: 近積穗國中站、積穗國小及民樂停車場30/H

☎️電話: 0973-015-653

⏰時間: 1130-2230(最後入座2100)

😪公休: 無休

💰消費: 現金

👛預約: https://inline.app/booking/-NlwxHNHAGNKV3TI-ydO:inline-live-3/-NlwxHZqVhiDsqjA-6XU

💬粉專: https://www.facebook.com/hochia2022 官網: https://hochiaxiang.com/

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