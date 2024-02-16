我很常吃漢堡，我認為好吃的漢堡要有3大要件，漢堡肉排、麵包、醬料，黃金鐵三角通通都不能馬虎！三巴漢堡把3個要件通通做到完美，怪不得被網友喻為台北最強的漢堡之一

漢堡份量十足，麵包越咀越香，感受到麵粉的Q勁；現煎手打漢堡排，肉質紮實濕潤多汁；自家秘方特調醬汁，串聯起麵包跟肉排，在口中的滋味完美結合，上演精采的三重奏！

不只漢堡驚艷，炸物點心、奶昔飲品通通都超有特色，還有可愛的店長狗狗-巴巴，陪伴客人一起用餐！愛吃漢堡的漢堡控們，這家餐車起家的三巴漢堡，是不可錯過的必訪店家~

三巴漢堡老闆累積一身好手藝，漢堡排、佐料都堅持自己製作，餐車時期就累積超多好評，終於落腳在東區，成為新興的東區必吃美食~

從忠孝復興站、頂好廣場、SOGO忠孝館過來都很方便，今天來東區逛累了，就來三巴漢堡飽餐一頓吧！

三巴漢堡裡裡外外布置都很用心，超多潮流時尚的擺設，簡單又爽朗給我耳目一新的感覺～

店內用餐空間雖不大，但格局規劃得相當好，不論是小倆口或單身族來吃漢堡都很CHILL！

很誇張明明是平日的時間，客人絡繹不絕，一下子本來剩下的幾個空位，就坐得滿滿；還有外送訂單也一個接一個

三巴漢堡已經在東區打響名聲，許多漢堡控都特別慕名而來，甚至有網友稱為2024年台北必吃的漢堡美名~

三巴漢堡菜單

三巴漢堡的價位大約200~300左右。，提供LINEPAY行動支付，沒有帶現金也相當方便~

店內還有超多可愛的周邊商品，以及可愛的巴哥犬的擺設，充滿品牌的特色及主題性！

三巴漢堡採取半自助服務，櫃台點完餐結完帳後，可以先去洗手間做好衛生清潔，再拿取餐具跟醬料，就可以期待現做的送上桌囉～

等候餐點的時間也沒閒著，可愛的店狗巴巴立刻跑來跟我們玩樂，看看他萌萌的雙眼，完全不怕生，許多大小朋友來巴巴，都是為了來找他玩樂～

三巴漢堡現做的美味送上桌囉，滿滿一桌好料，漢堡＋炸物＋奶昔是人生最棒的享受，話不多說，趕快大口開吃囉～

三明治 煙燻慢烤牛胸 380

首先我被這個超長的三明治嚇到，這個尺寸根本就是超大潛艇堡吧，跟我平常早餐店吃到的三明治完全不一樣！

竹炭麵包體相當有咬勁，越嚼越香，麵包的質地相當的好，完全不會乾乾的～在台灣真的很少能吃得到這樣口感的麵包，我立刻被三巴漢堡的麵包圈粉

裏頭濃郁的起司、軟嫩的牛胸肉，還有豐富的配料，一口咬下濕潤的口感相當喜歡，超大份量吃完一份，我看一整天都不用再吃其他東西了

三明治採用抽屜盒包裝，取用相當方便，很好拿取不用擔心弄髒手，這款三明治很適合外帶野餐，或者是當作公司會議的餐盒～

漢堡 三巴手作花生泥 250

三巴漢堡的食材都是精挑細選，老闆相當用心，尤其首推的漢堡肉排，都是老闆手工製作，厚度十足、用料實在、熟度抓得剛剛好～

一口咬下感受到漢堡肉的湯汁，搭配濃厚的三巴手作花生尼，鹹香的花生醬跟熔岩起司結合在一起，同時清爽的生菜畫龍點睛，在口中的滋味濃郁，卻不用擔心會膩口唷！

喜歡重口味的朋友，超推薦點這個口味，相當有厚度的口感，吃完一大顆三巴手作花生泥漢堡，整個人好滿足～

漢堡 酪極酪梨莎莎（牛）280

像我比較喜歡清爽，就非常推薦選酪梨口味，老闆菜單的名字都很趣味，充滿諧音哏非常有趣～

酪梨醬也是老闆自己特調，吃起來不會油膩，帶有酪梨的香氣，意外地有清爽感，酪梨醬串連起漢堡麵包跟漢堡肉排

是絕佳的黏著劑，讓漢堡在口中的味道是完整的一體，漢堡牛肉肉味十足，完全就是我的愛，簡單調味就能吃到最純粹的味道

吃完也不會有很沉重的負擔，口中還有淡淡的酪梨香味，喜歡吃酪梨美食的朋友千萬不要錯過～

漢堡 牛肝菌菇菇寶貝 280

牛肝菌菇調味抓得很好，一咬下特別JUICY~菌菇的湯汁充滿口中，跟起司的味道相當的速配~

這三款漢堡我覺得各有特色，我跟朋友們都各自有自己喜歡的滋味，我們一致的共識就是3種都很好吃

三巴漢堡麵包體跟一般的常見的批發漢堡麵包不同，漢堡肉質很紮實，熟度又抓得特別好，醬料又相當有特色，三者組合成的好滋味只有三巴才能吃得到~

世界和平炸雞翅$180

紛紛擾擾的2023年過去了，很遺憾去年的多起戰爭，讓大家更期待世界和平，我很愛的卡通辛普森就曾討論過全世界的人，雖然信仰不同但大家都愛炸雞~

可見炸雞就是國際的共同語言，三巴漢堡堅持做好這個國際美食，獨特的醃料及沾醬，每一口炸雞吃起來酥脆不油膩，

這個沾醬我乍看以為只是一般的芥末醬，沒想到味道超特別，酸勁十足可以緩解炸物的油膩，炸雞味道變得好清爽，絲毫感受不到油膩感

吮指的好滋味，好吃到連骨頭都不放過，吃漢堡少了炸雞就像是奶茶沒有珍珠一樣，來三巴吃漢堡時別忘了也要來份炸雞喔

三巴香料薯條 S60 L120

三巴薯條真的很特別，撒上特別的香料粉，很像我以前吃過的搖搖薯條，香氣十足，讓人一根一接一根～

薯條真的一下子就被清光，太涮嘴了！老闆特調的香料粉，真的很厲害，薯條吃起來不油膩，相當清爽，酥脆的口感宛如著魔一樣，完全停不下來～

法式甜甜圈$120

吃了這麼多鹹食，沒想到三巴漢堡還有甜點，這款法式甜甜圈，炸得澎澎DER~一口咬下帶點彈彈的口感！

上頭撒滿糖粉跟奶粉，乳香氣十足，吃起來有點像雙胞胎，甜蜜蜜的幸福滋味，當餐後甜點再適合不過～

重焙新巴客可可奶昔🍫150

超濃的巧克力除了有巧克力奶昔，還有加入巧克力醬，滋味格外濃厚，巧克力香氣在口中停留許久，喜歡可可的朋友，這杯就是奶昔絕佳選擇～

手炒焦糖濃花生奶昔🥜150

手炒焦糖濃花生老闆特製的味道，花生香味非常濃郁，鹹鹹甜甜的滋味，喝起來好有滿足感，搭配花生漢堡雙倍花生超幸福

海鹽香蕉尬酪梨奶昔🥑170

酪梨做成奶昔真的好好喝喔，酪梨本身的天然油脂CREAMY感好細緻，加入香蕉跟海鹹讓味道更有層次，喝上一大杯補足滿滿能量~

汽水機暢飲🥤60

奶昔系列以外，也有汽水機可以喝爽爽，檸檬紅茶、可樂、蘋果汁等無限量取用，也有免費的飲用水可以自取喔~

我個人喜歡把蘋果汁跟檸檬紅茶混合在一起，雙重的水果瘋味讓飲料更好喝，再加點汽水喝起來更清爽，搭配漢堡真的是絕配！

Three Pugs 三巴漢堡 by 巴巴餐車 5大特色

1.東區超人氣漢堡專賣店，被網友譽為2024最好吃漢堡，從攤車起家累積豐厚實力，堅持自製漢堡排、特調醬料，滋味獨特、份量十足，怪不得連平常也經常一位難求，推薦漢堡控一定要來朝聖！

2.漢堡要好吃有3大要件，漢堡肉排、麵包、醬料，黃金鐵三角都不能馬虎！三巴漢堡3個要素都很出色，麵包越咀越香，感受到麵粉的Q勁；現煎手打漢堡排，肉質紮實濕潤多汁；自家秘方特調醬汁，串聯起麵包跟肉排，在口中的滋味完美結合！

3.不只漢堡驚艷，炸物點心也超厲害👍 法式甜甜圈灑滿奶粉及糖粉，滋味好罪惡但我就是無法抗拒！世界和平炸雞翅外脆內潤，沾上酸勁十足的沾醬，去除油膩感越吃越開胃～三巴香料薯條調味粉超好吃，不知不覺把一大盤薯條吃光光

4.吃漢堡跟薯條，當然不能少了奶昔，一杯杯特製的奶昔，超級濃稠甜蜜蜜好幸福❤️ 手炒焦糖濃花生奶昔，花生味超濃稠，甜中帶點微鹹配花生醬漢堡好搭；重焙新巴客可可奶昔甜中帶點苦香，可可味濃到爆！海鹽香蕉尬酪梨奶昔，營養破表兩種水果的美味一次喝個夠！

5.三巴漢堡的鎮店店長-巴巴，是超級可愛的巴哥犬，完全不怕生，陪伴客人一起用餐，logo也看得到巴哥可愛的身影，店內還有品牌周邊，吃漢堡的同時還有巴巴陪伴，真的太幸福了！

💭店家資訊 Three Pugs 三巴漢堡 by 巴巴餐車

🏠地址: 台北市大安區復興南路一段107巷5弄15-2號1樓

🚌交通: 捷運忠孝復興站5分鐘

☎️電話: (02)2711-1460

⏰時間: 1100-1430 1730-2230

😪公休: 週一週二公休

💰消費: 現金、信用卡、LINE PAY、外送平台

👛FB: https://www.facebook.com/threepugs

💬IG: https://www.instagram.com/threepugs_burger_diner/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406820809

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



檢視較大的地圖