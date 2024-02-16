瘋拌麵位於逢甲商圈，在地經營兩年多，主打會呼吸的麵條，不論吃湯的、乾的都好好吃～

麵條選擇多樣化刀削麵、心型麵、拉麵通通都有好口碑，令人想天天都來報到，一吃就會立刻被圈粉！

推薦點澎湃的套餐更划算，套餐附贈青菜、鴨血或豆腐、香菇蝦仁魚丸湯或紅茶，木質托盤端上桌超有質感，價格居然只要一百多元起

瘋拌麵多款特製滷味小菜，都是老闆精心烹煮的美味，海帶爽脆、豆皮入味、鴨血滑嫩，沾上特製辣椒醬超開味！

新品功夫菜牛肉凍，牛肉比例超高，Q中帶有咬勁，搭配白醋薑絲超速配～

冬季還有麻油薑蚌蚌湯麵，加入特製麻油香味四溢，滿滿大文蛤鮮味十足，喝上一大碗全身暖呼呼！

還有販售禮盒/提袋，送禮自用兩相宜！新的一年就到瘋拌麵，過年期間營業到凌晨12點，晚上想吃宵夜來瘋拌麵準沒錯！

瘋拌麵地點相當好，就在逢甲商圈周邊，很方便抵達，幸運還停到門口的收費停車格

附近超多美食、飲品，可以說是晚上覓食，吃宵夜的絕佳好去處，這次就跟著台中的朋友一起來朝聖瘋拌麵的威力

瘋拌麵採用天空藍的色調，外觀給我一整清新的感覺，呼應店內招牌的會呼吸的麵，有種無拘無束的自由感

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外觀就充滿貓咪元素，一走入店內更是嘆為觀止，一抬頭看居然有超大的貓掌，怎麼那麼萌啊！身為貓派一員真的來對地方了

瘋拌麵的貓咪店長－弟弟，毛有夠漂亮又好摸，很少看到貓咪這麼外向，完全不會怕生，跟我們玩得超開心～

來這邊吃麵的同時，還有可愛店貓陪伴，怪不得許多大小朋友，三不五時就要來吃麵、找店貓弟弟玩耍

店內超多可愛的貓咪擺設，畫作、春聯、貓咪椅子通通都有，宛如小型的貓咪博物館，愛貓人士趕快把這家店收藏起來吧

瘋拌麵菜單

瘋拌麵菜單價位真的很划算，還不定期推出各種季節限定的新品，不斷研發新菜色，讓人三不五時就想來報到

最有特色就是麵條有很多選擇，比較特別的心型麵，很多饕客每次來都指名要吃，限量販售想吃還得碰碰運氣～

牆上有麵條的介紹，喜歡粗麵推薦可以選刀削麵、喜歡有咬勁的可以點拉麵，還有細麵跟心型麵也是各有特色，每種麵條都值得試試

瘋拌麵套餐

套餐真的料好實在，只要加幾十元就多好幾個配菜，套餐有附贈青菜、鴨血或豆腐、湯品或紅茶，就算一個人用餐也能吃爽爽

麻油薑蚌蚌湯麵 單點139元 套餐199元

冬季就想要暖呼呼一下！瘋拌麵招牌的特製麻油，一上桌就聞到很猛烈的香氣，這個滋味真的太香了～

裏頭的蛤蜊都選用大顆的文蛤，有在逛市場都知道這個價格貴上許多，吐沙吐得很乾淨，肉質新鮮又Ｑ彈

湯頭極其鮮美，麻油的香醇跟蛤蜊的鮮甜搭配得天衣無縫，裏頭還有軟嫩的豆腐及爽彈的蝦肉丸子

份量有夠多完全不手軟，每一口都能吃得到好吃的配料，再喝上一口暖暖的麻油蛤蜊湯，成為我在冬天的一盞明燈～好溫暖喔

心型麵

超特別的心型麵條，遠看其實沒有甚麼特別，很像一般的細麵，仔細看才發現上頭居然是愛心形狀，又有點像蠟筆小新的屁屁ＸＤ

麵條中間多了凹槽，增加吸附湯汁的面積，入口更加濕潤，麻油均勻沾裹麵條表面，一入口香氣湧上鼻腔，麻油滋味超迷人～

川味椒麻牛肉刀削麵 單點130元 套餐190元

川味椒麻醬老闆比例抓得超好，拌麵實在太適合了，辣中帶點麻麻的滋味，相當涮嘴的好滋味～

刀削麵／牛腱心

推薦乾拌麵系列，可以選擇刀削麵條，比較能吸附醬汁，帶有Ｑ勁彈牙的口感，越吃越開胃，一吃就停不下來了～

牛腱心的肉質絕佳，燉得很軟嫩，不會乾柴也不會有腥味，肉質處理得超級好；下次還想試試看半筋半肉，口感一定也很棒！

吃乾拌麵系列，搭配的套餐建議可以選擇湯品，香菇蝦仁魚丸湯一次就放入兩大顆丸子，一口乾麵一口熱湯真的好滿足～

餐具也相當用心都充滿貓咪元素，這家瘋拌麵主題性十足，身為貓派的一員，一定要來朝聖這家貓貓餐館！

川味椒麻牛肉麵 單點130元 套餐190元

現在台北牛肉麵一碗平均都要150-200元左右，但裏頭的牛肉可能都只有三塊而已，瘋拌麵的牛肉麵一大碗居然130元而已，超高CP值身為省錢王一定要推薦

拉麵

拉麵Q勁十足，雖然沒有刀削麵那麼寬版，但吸附湯汁的能力也很強，每一口都很濕潤涮嘴，吸附牛肉麵湯頭的精華~

再來一塊超厚實的牛肉，紮實的口感越咀越香，喝一口帶點微微椒麻的牛肉湯，刺激味蕾，一不留神，一大碗牛肉麵就被我吃個精光！

套餐青菜

貼心的瘋拌麵很貼心，把每個客人當自己家人一樣款待，套餐都會附上當季時蔬，補充外食族缺乏的纖維素，從客人的角度出發，好像在自己家吃飯一樣ＸＤ

套餐鴨血/套餐豆腐

瘋拌麵套餐的鴨血與豆腐，豆腐軟綿超大塊、鴨血滑順不會有腥味，沾上特製辣椒，滋味更猛烈，是來瘋拌麵享用麵食時的絕佳配角

瘋拌麵小菜

瘋拌麵的套餐已經這麼豐盛了！還有多款小菜值得加點，不論是手路菜、滷味通通都有，沾上特製辣椒醬真的好開胃！

小菜一大特色就是清爽不油膩，越嚼越香真的吃起來好涮嘴，烹煮過程沒有加入醬油，純獨門醬香藥材滷製，吃起來 「低卡 、低熱量」不怕有負擔~

百頁豆腐 30元(半條)、55元(一條）／海帶 30元

百頁豆腐滷得很入味，上頭看得到一顆顆的毛孔；海帶爽脆不會軟爛，清爽的口感搭配麵條好速配~

豆包 20元／豆乾 30元

豆乾白白嫩嫩，淡淡的豆子香氣，沾點辣椒就是最平凡的美味~豆皮則是我最愛的小菜，軟中帶Q相當入味，這一款小菜值得一次點兩份

水晶牛肉凍 小份（約8片）$100/中份（約12片）$150/大份（約16片）$200

這個相當經典的手工菜，因為相當費工繁瑣，所以很少地方吃得到。一般都是用豬肉做的，牛肉凍我頭一次吃到，就獻給了瘋拌麵~

吃肉凍一定要配薑絲跟白醋才對味，口感有點像果凍彈彈的，牛肉比例超高又有紮實口感，兩種違和的口感同時在口中交織~值得大家來嚐鮮

套餐湯品

一般的湯品很多都是紫菜蛋花湯，或者是玉米濃湯，說實話兩種我都覺得很空虛~所以大部分附上的湯品我都不愛喝

而瘋拌麵的湯品，不僅湯頭很甘醇，裏頭的香菇蝦仁魚丸是來自高雄興達港，老闆精挑細選才找到的好味道，在中北部相當少見的超彈口感，一咬下就令人眼睛一亮！

套餐紅茶

套餐湯品之外，也有飲品選擇，濃厚的紅茶甜度抓得剛剛好，不會過甜，濃厚的滋味喝起來不苦澀，餐後喝上一杯畫下最棒的句點

瘋拌麵自助區

不僅餐點跟裝潢一級棒！瘋拌麵的自助區也提供免費的無糖麥茶可以自取，洗手間也布置得美輪美奐，超用心規劃的餐館，來過一次就被圈粉了

瘋拌麵商品

瘋拌麵提供加麵服務，只要２０元銅板價格，瘋拌麵也不定期推出新品，三不五時就想來回味一下

吃飽喝足還有伴手禮、調理包可以選購，瘋拌麵醬料、麵食調理包通通有，不論買來送禮，或者自己在家烹煮都很合適～

絕喵好辣 180g 240元／老薑麻油200g 280元

我這次挑選了瘋拌麵的醬料，絕喵好辣及老薑麻油要帶回家料理，不論拌麵、炒飯、當沾醬都很適合～

外帶商品滿$550還贈送環保袋一個，相當貼心的設計，讓我在家不用出門，也能享受瘋拌麵的好料～

瘋拌麵真的很用心，服務親切、餐點美味、裝潢有特色，我心中好餐廳需要的三大元素，瘋拌麵通通做到了！

怪不得很多外縣市、甚至是國外的客人，都是這家瘋拌麵的鐵粉，下次來逢甲若吃膩夜市小吃，推薦來瘋拌麵享受麵條的美味～

瘋拌麵 Fun Noodle ５大特色

1.瘋拌麵位於逢甲商圈，在地經營兩年多，主打會呼吸的麵，刀削麵、心型麵、拉麵等選擇，湯的、乾的通通都有，累積超多好口碑，連台北粉絲都特地來台中朝聖，更有鐵粉天天來報到，令人一吃就難以忘懷的瘋富口感等著您來品嚐！冬季還有麻油薑蚌蚌湯麵，加入特製麻油香味四溢，滿滿大文蛤鮮味十足，喝上一大碗全身暖呼呼！

2.推薦點套餐超划算，套餐附贈青菜、鴨血或豆腐、香菇蝦仁魚丸湯或紅茶，木質托盤端上桌超有質感，價格只要一百多元起，不論單身貴族，或全家大小聚餐，來瘋拌麵都相當適合～川味椒麻牛肉刀削麵，刀削麵吸附椒麻醬超級好吃；紅燒牛肉拉麵的牛腱心相當厚實，燉煮的功力十足軟嫩好入口

3.多款特製滷味小菜，都是老闆精心烹煮的美味，海帶爽脆、豆皮入味、鴨血滑嫩，沾上特製辣椒醬超開味！新品功夫菜牛肉凍，牛肉比例超高，Q中帶有咬勁，搭配白醋薑絲超速配～湯品加入大顆蝦肉魚丸，來自高雄興達港產地直送，Q彈爽脆一吃就愛上？

4.充滿貓咪特色的裝潢，是貓派的天堂，每個小角落都有貓咪的元素！店貓弟弟個性相當活潑，完全不怕生，可以跟他玩樂，陪伴客人度過開心的時光！自助區提供免費無糖麥茶可以去用，吃完喝上一杯清涼解渴～店家態度親切熱情，好像到朋友作客一樣，吃完後還會想要再訪的好店

5.調味醬、麵條組合買回家自己吃或年節送禮兩相宜，禮盒/提袋包裝相當精緻，外帶滿$550還贈送環保袋一個。辣椒醬裡頭加入朝天椒、印度鬼椒辣度十足，加一點點就立刻噴汗；麻油拌麵線、炒飯都超合適，立刻跟冬天的寒氣說再見！買瘋拌麵調理包在家享受挺合適🧨，晚上想吃宵夜來瘋拌麵準沒錯！

💭店家資訊 瘋拌麵 Fun Noodle

🏠地址: 台中市西屯區河南路二段334號

🚌交通: 近河南崇義街口公車站

☎️電話: (04)2452-9305

⏰時間: 1100-1430 1700-2200

😪公休: 關注粉絲專頁

💰消費: 只收現金

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬IG: https://www.instagram.com/fun_noodle_/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406783125

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