台中燒肉吃到飽不少間，但內臟燒肉吃到飽倒是很少見～這間位在台中北區的激安肉食堂，是台中最近新開的燒肉吃到飽餐廳，主打內臟燒肉吃到飽，試營運期間凡選社長盛合再加碼A5日本宮崎和牛吃到飽

激安肉食堂位置

激安肉食堂位在台中北區漢口路與山西路交叉口，距離曉明女中不遠，外觀裝潢帶有濃厚的日式風格，附近除了路邊停車格，也有收費停車場，步行過來約3分鐘的路程

激安肉食堂環境

激安肉食堂不只外觀，就連店裡頭也充滿著濃厚的日式氛圍，空間寬敞舒適，燈光明亮，一桌最多可以坐八人，很適合多人聚餐呢

激安肉食堂自助吧區

激安肉食堂的自助吧區在後方，有冰淇淋、蔬菜及各式小菜可以無限享用

另外冰箱櫃中也有提供無酒精飲料無限暢飲，如果是酒精飲品需洽詢服務人員唷

激安肉食堂菜單

和牛脆心管／蜂巢牛肚／和牛大腸

上次吃過烤牛肚後糖糖就整個愛上，沒想到在激安肉食堂也能吃到烤蜂巢牛肚，重點是還可以爽吃到飽～牛肚烤完之後外層吃起來會帶有微微脆感，裡頭軟嫩有嚼勁，只要吃上一塊就會停不下來

和牛脆心管建議將兩面都烤至金黃焦脆的模樣會比較好咬，吃起來是脆中帶點咬勁的口感，還挺特別的

和牛大腸富含油脂，烤過之後香氣更迷人，吃起來較有咬勁，味道濃郁鮮甜，讓人越嚼越香

雞白子

採用台灣土雞佛，烤的時候直接將鋁箔盒放在烤網上頭，裡頭添加了香油及蒜泥調味，待雞佛變成白色就可以享用囉，吃的時候要小心裡頭會大爆汁，入口鮮甜沒有腥味

地雞心／雞松板／手羽先

激安肉食堂的地雞心也好吃，口感軟嫩多汁，不會乾乾硬硬的不好咬

糖糖最愛的雞松板在激安肉食堂也吃得到，雞松板其實就是已經去骨的雞頸肉，肉質相當彈牙，帶有脆感，烤至微微焦香，吃起來更加美味

手羽先已經特別處理過，將小節的部分去除，烤的時候先將皮朝下才不容易黏網，將雞皮烤至金黃酥脆，裡頭的肉質鮮嫩又多汁

A5日本宮崎和牛

想吃A5日本宮崎和牛，現在在激安肉食堂也吃得到，試營運期間，只要選社長放題，直接將F1日本和牛升級成A5日本宮崎和牛讓你爽吃到飽！和牛切的相當大片，有著鮮美細緻的油花，燒烤至五分熟，肉質不僅鮮嫩又多汁，撒上先許海鹽超讚

伊比利豬老饕

伊比利豬肉中最嫩的部位，又稱老饕肉，有著豐富油脂，肉質柔軟帶有口感，且肉汁又多，帶有獨特香氣，如果覺得油脂太過豐富，可以搭配著烤蔬菜或包生菜享用

伊比利豬梅花

伊比利豬梅花取自豬的肩胛部位，油花細緻勻稱，口感鮮嫩多汁，吃起來不會有豬腥味，還帶有獨特的香氣，單吃或包生菜都好吃

角切牛肋

激安肉食堂的牛肋條超好吃！將角切牛肋烤至約7、8分熟，不僅咬下去會爆汁，肉質也相當軟嫩，富有濃郁的牛肉香氣，喜歡吃牛肋條的朋友必點

美國橫膈膜

橫膈膜可是糖糖最愛的部位之一，帶有獨特的香氣，口感帶微微咬勁，肉汁超多，香氣四溢，不必再佐料，單吃就非常夠味

美國牛小排

牛小排有著美美的大理石紋油花，肉質相當軟嫩多汁，一入口就能感受到濃郁的牛肉香氣

國產豬松板

採用肩頰骨上柔嫩部位的國產松板豬肉，將兩面烤至焦脆模樣，帶有脆感，油脂豐富，讓人越嚼越香

鹽味白蝦

激安肉食堂的白蝦還不小隻，單純撒鹽調味，上桌時店家已經將蝦頭尖尖的地方給剪掉了，這樣剝殼的時候比較不容易刺到～糖糖還蠻推薦激安肉食堂的白蝦，肉質肥美彈牙，吃起來超級鮮甜，糖糖可以一個人吃三盤

鹽蔥拌飯

激安肉食堂主食的部分除了越光米飯，還有石鍋拌飯及鹽蔥拌飯，糖糖點了鹽蔥拌飯，在越光米飯上頭鋪上滿滿鹽蔥，吃的時候拌均勻，蔥香四溢，簡單又好吃

香辣牛舌湯

糖糖超級推激安肉食堂這碗香辣牛舌湯，如果喜歡吃牛舌的朋友一定要點！湯頭喝起來帶小辣風味，有點像韓式泡菜的湯頭，裡頭可以吃到滑蛋及爽脆泡菜，

激安肉食堂燒肉放題店是台中少見的內臟吃到飽燒肉店，一人平日最低只要599元起，享雞佛、豬大腸、牛肚、和牛大腸、和牛脆心管等內臟類吃到飽，試營運期間，凡選社長盛合再加碼A5日本宮崎和牛吃到飽，趕緊揪朋友來激安肉食堂吃燒肉，訂位給他訂起來～

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