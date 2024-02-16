我喜歡吃燒烤，尤其喜歡吃炭火燒烤，因為食材經過炭火燒烤後，油脂所產生的煙薰香氣，是任何調味料都無法比擬的。

現代的科技這麼發達，一切都講求快速、精準，為什麼炭火燒烤這麼原始的加熱方式還能保留下來？就是因為它有無可取代的魅力，可是使用炭火加熱的方式，非常考驗師傅的功力，如果功力不好，反而畫虎不成反類犬。在新北市土城區，捷運永寧 4 號出口，有一家「坂上源炭火居酒屋」，堅持使用最有味道的炭火燒烤，端出一道道充滿煙薰香氣的美食，再用最親切的服務，最平實的價格來滿足所有顧客的需求。難怪才開業半年多，就能在 GOOGLE 的創下高達 4.9 的評價。

「坂上源炭火居酒屋」座位寬敞，環境乾淨舒適，服務也很親切，而且還是少見的寵物友善居酒屋，加上無敵方便的交通，不管是獨享或是揪人聚餐都適合。

華燈初上，17:30 ，「坂上源炭火居酒屋」才開門營業，濃濃的燒烤香氣就已隨風遠揚，引得成群的饕客聞香而至，我們就是其中之二。

迥異於一般日式居酒屋低矮昏暗的復古格局，「坂上源炭火居酒屋」的空間顯得特別寬敞，因為桌與桌的間距相當大，用餐的舒適感也大大提升。

狹長形的店面，座位左右靠牆而設，右側是 4 人座，左側是 6 人座，簡單明瞭。牆上有一些日式海報，營造出淡淡的日式風情，還有一整排木製菜單牌，裝飾的意味多於實用，因為詳細的菜單桌上就有。

左側的牆面有一個小黑板，這是點菜前一定要看的重點，上面有菜單上來不及印上去的新品，以及期間限定的品項，還有各種優惠活動，點菜前記得先看一眼。

半開放式的燒烤台連接著吧台，獨自前來或是想近距離欣賞師傅的炭烤技藝，這裡是最佳席位。餐台和燒烤台中間有透明玻璃隔開，不用擔心會被炭火的火星灼傷。

各式食材整齊的排到在烤台上，師傅一邊調整炭火的火力大小，一邊有條不紊的翻轉食材，忙而不亂。嫻熟的技巧，賞心悅目，更能增加用餐的樂趣。

餐廳後方，有一個網美牆，日式燈籠與巨大不倒翁，佈置得相當雅致，來店用餐，來這裡拍照打卡是一定要的儀式。

餐點的品項不少，大抵分成烤物、炒物、揚物、熱湯、冷盤、甜點，想吃飽或是吃巧，應該都能得到滿足。

既是日式居酒屋，清酒是一定要有的，但為了滿足大多數客人的喜好，台灣啤酒、韓國燒酒也有供應。

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》



我點了一杯木村麝香白葡萄汽水，麝香葡萄的清雅甜香，和汽水的清爽口感，搭配燒烤很對味。老婆點的是水蜜桃果實酒，濃郁的水蜜桃香味，喝起來有如鮮榨水蜜桃般甜蜜，這是一款很適合女性朋友的利口酒。不過要當心，千萬不要因為太好喝，忘了節制哦！

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

炸蝦天婦羅 NT：200

炸物的料理比烤物要快，所以第一道上的是＂炸蝦天婦羅＂，很合理。剛炸好的炸蝦天婦羅，那個香氣真的不是蓋的，直接往鼻腔裡鑽，引得肚裡的饞蟲蠢蠢欲動。

我覺得這個炸蝦天婦羅最優秀的是酥香透頂，卻又沒有一絲殘油，即使放涼後，也沒有油膩感。超級酥脆的炸粉，配上鮮甜彈牙的蝦子，對我這個蝦控來說，就是人間美味。

明太子雞肉串 NT：140 兩串

明太子真的是烤物的百搭神物，先不說味道如何，光是視覺效果，就令人垂涎三尺。從側面看會更清楚，明太子幾乎快比雞肉厚了，老闆用料果然毫不手軟。

＂明太子雞肉串＂幾乎是居酒屋的標配，但是用炭火燒烤的吃起來就是特別香、特別好吃。為什麼會特別香？這可不是隨便說說，而是有科學證據的。

首先要知道，燒烤中主要的熱能來源是輻射熱，而天然氣所散發的輻射熱是非常低的，大約只及炭火一半，所以用炭火燒烤食物對比瓦斯燒烤，天生上就有絕對優勢。其次是使用炭火可以發出一千多度的高溫，能將食材在短時間由外而內烤熟，保留食物的鮮味及肉汁，這就是炭火燒烤的肉類吃起來特別嫩的原因。而且在燒烤過程中，食材也會沾上炭火獨特的香氣，讓食材除了原有的香味外，又加上炭火的香氣，所有香氣互相融合後，就會昇華出了更高層次的美味。

剝皮辣椒牛肉串 NT：180 兩串

烤牛肉串也是居酒屋常見的菜色，但是單純的烤牛肉串吃起來有點單調，而且容易有油膩感，所以常常會用牛五花包一些蔬菜來豐富口感，順便解決油膩的問題。剝皮辣椒本身鹹、甜、辣、脆的特性，搭配牛五花本身的油脂，就是完美的組合。

這串炭烤的＂剝皮辣椒牛肉串＂，微辣的口感，吃起來又香、又滑又溼潤，令人不禁豎起大姆指。

鹽烤雞腿蔥串 NT：140 兩串

雞腿蔥串裡面的大蔥用的是耐烤的蔥白，烤後依然鮮脆多汁，跟烤雞腿的肉汁結合後，鮮甜的滋味在咬下的瞬間爆炸出來。尤其是雞皮的部分，焦香撲鼻又滑嫩無比，超級好吃！

秘製香料豬五花 NT：140

這道是老婆的最愛之一，超大一塊五花肉，表面烤得恰恰，裡面看得到仍然保持溼潤，泛著油光，卻不會有太多油脂。

我怕豬肥肉，因為最怕那種一咬下去，油就噴出來的感覺。說也奇怪，牛肉、雞肉、魚肉的油我都不怕，唯獨豬油就是受不了。也許是豬油的腥臊味讓我無法適應吧，但是老婆說這塊豬肉我應該可以接受，我鼓起勇氣咬了一口，果然不腥不臊。最重要的是油脂已經大大減少，吃起來一點都不油膩，秘製香料應該也發揮了作用，芳香撲鼻，很優秀。

明太子山藥 NT：130

明太子山藥我們常吃，可是還真沒吃過這麼厚的，這分量應該是一般居酒屋的兩倍吧？老闆真的不手軟。

山藥的黏稠口感和明太子的鮮味本來就是絕配，老闆刻意把山藥切得這麼厚，把山藥控制在半生半熟的狀態，營造既脆又軟的口感。多層次的口感，加上炙燒過的明太子散發出的鮮香味，非常涮嘴！這道菜單吃不錯，用來下酒更好，喜歡山藥的朋友們千萬不能錯過。

揚出豆腐 NT：120

當服務生端上這道「揚出豆腐」的時候，我還以為她上錯菜了，因為這形狀怎麼看都比較像某種丸子啊！

熱呼呼的揚出豆腐和中式的老皮嫩肉有點類似，表皮脆，愈往裡面愈軟嫩、也愈燙，吃的時候要小心，不要燙傷舌頭。這道揚出豆腐表面多裹了一層柴魚片一起炸，多了一種層次的香氣，最後還灑上一撮海苔絲，我覺得比老皮嫩肉更適合單吃。

明太子白醬海鮮烏龍 NT：180

濃郁的白醬包裹著 Q 彈的烏龍麵，還沒入口，香氣就先撲鼻而入。順滑的口感，每一口咬下，都夾雜著明太子在耳鼓輕響的暴鳴聲＂嗶嗶啵啵＂，好吃又有趣。

除了好吃的麵條，還有鮮甜的蟹肉棒，會爆漿的蛤蜊，脆彈的鮮蝦，這是一碗吃了心裡很幸福，肚子很飽足的烏龍麵。

月見和風生牛肉 NT：250

來「坂上源炭火居酒屋」之前，我吃過最生的牛肉應該是台南著名的牛肉湯，從沒有想過要吃全生的牛肉。不過，在服務小姐的強烈推薦下，我們決定勇敢的踏出第一步。「月見和風生牛肉」看起來很簡單，片成薄片的生牛肉，上面擺一顆黃澄澄的蛋黃，下面鋪上高麗菜絲，然後灑上蔥花和白芝麻。

劃破蛋黃，讓黃澄澄的蛋液流瀉而下，像火山熔岩蓋在生牛肉上，然後攪拌均勻。夾一筷子放入口中，慢慢咀嚼，沒有預期中生牛肉的血腥味，反而透出牛肉特有的鮮甜滋味，在蛋液的襯托之下，牛肉的鮮嫩程度被放大了數倍；也因為沒有經過烹調，牛肉的油脂沒有被逼出來，反而顯得格外清爽，完全迥異於熟牛肉的口感，新鮮的滋味叫人一吃上癮！

松阪豬炒水蓮 NT：110

一道菜要好吃，方法一是利用反差大的食材營造豐富的口感，方法二是用具有相同性質的食材來強調口感。松阪豬和水蓮都是脆口的食材，卻是一葷一素，除了可以強調爽脆的口感之外，兩者還可以互補。松阪豬的油脂予水蓮油潤的口感，水蓮的清甜，中和松阪豬的油膩，兩者既堆疊又互補，造就出滋味豐富又清爽的效果，用它來做燒烤大餐的 ending ，再適合也不過了。

「坂上源炭火居酒屋」交通方便，空間寬敞，環境舒適，服務又好，更重要的是價格親民，又有少見的炭火燒烤串燒，不管是什麼烤物，吃起來都特別香。擁有這麼多的優點，要說是雙北朋友吃宵夜的首選，應該也不為過。下次當你錯過晚上時間，或者想吃宵夜時，別忘了土城有一家營業到凌晨 01：00 的「坂上源炭火居酒屋」，已經準備好各種香噴噴的燒烤、炸物，等著你來大快朵頤！

🎀坂上源炭火酒場🎀

🏡店址：新北市土城區中央路三段 56 號（ 捷運永寧 4 號出口走路約 0.1 分鐘 ）

☎️電話：0970-586-368

🕓營業時間：每日 17：30 ~ 凌晨 01：00

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