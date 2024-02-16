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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園美食│魔法樂廚手作歐姆咖哩 大野狼海陸熟成咖哩ｘ唐揚炸雞熟成咖哩，這咖哩飯太危險！浮誇、大份量、爽度又破表給你十足霸氣份量，讓你樣樣想吃…

桃園美食│魔法樂廚手作歐姆咖哩 大野狼海陸熟成咖哩ｘ唐揚炸雞熟成咖哩，這咖哩飯太危險！浮誇、大份量、爽度又破表給你十足霸氣份量，讓你樣樣想吃／週六 隱藏版 8週年回饋 預訂隱藏／

2024-02-16 22:51:56 艾蜜麗瑜 人氣：102
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窩客好文

艾蜜麗瑜

發表篇數：529篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：魔法樂廚手作歐姆咖哩 桃園旗艦店
phone-03-3575992
place桃園市桃園區大業路一段453號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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魔法樂廚歐姆咖哩 (11).jpg

桃園美食，深咖哩控們的口袋私藏美食餐廳

魔法樂廚手作歐姆咖哩創意日式料理口碑，

主打熟成日式咖哩、咖哩幸福餐盒、日式丼飯系列等餐點，

香氣濃郁的咖哩醬汁與蛋包飯的組合，

簡單幸福的美味勾動味蕾

公主禮服般華麗的日系裙襬蛋皮，

讓顏值、美味度大加分

選擇豐富多元，而且常因為人氣太夯必需排隊，

依然令饕客趨之若鶩

魔法樂廚提供獨創的丼飯、定食、炸物、咖哩，

尤其是手工製作的咖哩醬，

魔法樂廚手作歐姆咖哩已經邁入8週年，

一轉眼，我也吃了好多年超讚的～

為了回饋長久以來消費者的支持，

特別推出週八年限定限量版

感恩回饋季，外帶人氣餐點推薦

NO1卡滋豬排歐姆蛋咖哩＄198元

還有還有另外週六推出隱藏版，

超犯規～超豪華蛤蠣瀑布火山爆發咖哩飯

魔法樂廚歐姆咖哩 (3).jpg

在桃園大業路一段453號店面寬敞舒適的空間

從店門口至店內皆可感受日系簡約風格的環境，

店內座位不多，用餐時間，店內滿滿都是人，

店外也很多人在等外帶

cp值真的超高，不僅東西便宜，份量上也很大！

魔法樂廚手作歐姆咖哩，再將豐富大量的蔬菜、水果

還有秘密辛香料、高湯，讓蔬果的甜味與咖哩醬汁完全融合

經過72小時熬煮堆疊出微辣與甘甜的層次口感，

熬煮成濃稠的咖哩醬，讓大家吃到健康的日式咖哩

魔法樂廚歐姆咖哩 (4).jpg

內用空間為長方形，一邊開放廚房連接吧台用餐區，

用餐座位較少卻相對寬敞

點餐櫃檯上還有當月排行榜的特價活動，

卡滋豬排歐姆蛋咖哩$198

香嫩雞肉歐姆蛋咖哩$168

蔬食歐姆蛋咖哩$128

魔法樂廚歐姆咖哩 (5).jpg

S__29589512.jpg  

魔法樂廚店內菜單歐姆熟成日式咖哩、幸福咖哩餐盒、日式丼飯等

內用每人一份餐點或一杯飲品(12歲以下可共食)

餐點現點現做，請耐心等候，用完餐點請將餐具放置回收區

內用可享受，定食套餐均附當日小菜，味噌湯與紅茶可以免費續加

魔法樂廚歐姆咖哩 (6).jpg

大野狼海陸熟成咖哩套餐

有小菜與經典紅茶＄３５５元

一次吃到三種主菜有卡滋豬排、唐揚炸雞、天婦羅炸蝦，

加裙擺歐姆蛋咖哩飯，搭配玉米粒和花椰菜就是霸氣

公主裙蛋包的紐紋蛋包飯，宛如在餐盤上跳舞，口感更輕盈滑順

咖哩內的紅蘿蔔和馬鈴薯都煮到鬆軟入味

炸出一個豐滿多汁的唐揚雞塊，雞肉質JUCIY

卡滋豬排炸衣很薄，豬排肉質厚度也夠，吃起來超有爽感der

天婦羅炸蝦有兩隻，外層的炸衣薄脆，裡面的蝦肉口感紮實

魔法樂廚手作歐姆咖哩不僅料理出色，

連飲料都很講究，茶是用有全台北最老的茶行之一林華泰茶行的茶，

魔法樂廚歐姆咖哩 (7).jpg

魔法樂廚歐姆咖哩 (8).jpg

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魔法樂廚歐姆咖哩 (9).jpg

魔法樂廚歐姆咖哩 (11).jpg

唐揚炸雞熟成咖哩套餐

有小菜與當日湯品＄２８５元

裙擺歐姆蛋，旁邊再圍繞上現炸一塊塊的六塊霸氣激厚唐揚炸雞

魔法樂廚歐姆咖哩 (12).jpg

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唐揚雞，怎麼炸出每個都豐滿爆漿的厚雞塊

雞肉外酥內嫩，事先醃漬過，

完全不需要調味就相當有味道了

皮薄肉質鮮嫩多汁，口感紮實飽滿

厚實唐揚雞塊口感都是夠水準，拌飯吃都是一口接一口

魔法樂廚歐姆咖哩 (14).jpg

金黃帶點皺澤感的蛋包，閃耀金黃色澤

裙擺歐姆蛋口感吃起來超軟嫩，

有著濃郁的奶香、絲滑的口感

裡面還加了起司增加味覺厚度

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每日湯品，每天老闆推出不同湯品

今日我來品嘗到味噌湯

除了有豆腐、海菜還有不少小魚乾，呈現味噌的豐富口感

魔法樂廚歐姆咖哩 (16).jpg

新的一年老闆又創新推出新品，是小朋友咖哩餐盒還有蔬食歐姆蛋咖哩

魔法樂廚歐姆咖哩 (17).jpg

是很適合全家大小可以一起吃的咖哩

小朋友咖哩餐盒，有深受小朋友喜愛的日式蛋包飯

口感清爽滑嫩的歐姆蛋包飯搭配蔬菜

小孩都愛的炸雞塊、微笑薯餅、脆薯

滿足大人與小孩一起好好吃飯的需求，創造幸福感

AnyConv.com__IMG_6815.jpg

蔬食歐姆蛋咖哩，咖哩是屬於蔬菜類跟配料比較多一點點的

感覺整體看起來就是很豐盛、地瓜、玉米筍、紅蘿蔔、

馬鈴薯、玉米、豆腐等色彩繽紛

魔法樂廚歐姆咖哩 (19).jpg

蛤蠣瀑布火山爆發咖哩週六限量版隱藏版

蛤蠣堆疊起來的滿滿火山爆發和著裙擺歐姆蛋

擺滿整碗端上桌，讓饕客滿足視覺饗宴，挑戰痛風極限

啊嘶．．．．．．

這先讓手機吃飽，再讓自己肚子填飽

視覺、味覺，雙重享受，這也是一道非常欠吃的咖哩飯😝

魔法樂廚歐姆咖哩 (18).jpg

蛤蠣已經裝了滿滿一碗，還有數不清的，新鮮蛤蠣

吃蛤蜊的人肯定不能錯過元氣蛤蜊燒

蛤蜊汁風味的咖哩 ，充滿著大海的鮮味

沒有多餘的調味，就是要讓你吃到大海的原味

每一顆蛤蜊都吐沙吐得很乾淨，

肉質也是大顆飽滿，相當鮮甜

魔法樂廚歐姆咖哩 (1).jpg

 

因為食材成本超重，幾乎是賠本在賣，

所以只在週六推出限量～限量～限量版

就是要８周年回饋給顧客們的大福利，愛吃海鮮饕客們快吃起來！

 

魔法樂廚每樣料理都是老闆花了相當的心力研發，

咖哩香氣濃度比例都過長時間的研發，

在食材的選用上也有相當的堅持，

自己不吃的料理絕對不會端個客人吃，

以製作給家人吃的心情態度來烹調每一道料理，

能在大業路屹立不搖近８年的時光


魔法樂廚手作歐姆咖哩 (FB)

訂購專線：03-357-5992

地址：桃園市桃園區大業路一段453號

營業時間：週一-週五 11:00-20:00；

週六 11:00-14:00、17:00-20:00(公休週日)

外送服務：一公里內滿500元可以預訂外送或使用Uber eats及Foodpanda

手作咖哩包宅配服務訂購專區

https://goo.gl/forms/asHqDGoBiqz5BzCB2

特約公司、團體機關、團爸團媽另可洽團購方案

加line好友 @qjt8230k，可以隨時更新菜單

小額創業加盟輔導專線：0925-568-518


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以上內容皆為本人實際體驗心得

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