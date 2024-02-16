▲在IG上面看到朋友推薦這間新開於永康街的餐酒館。

聽他說酒跟餐點都很推薦 ，立刻來訪。

店名：The other Eatery

地址：台北市大安區新生南路二段30巷21號

▲ 走過路過不會錯過，外面就很美。

▲中午想要開喝小酌一杯，來這邊就對了。

▲這次坐在地下一樓。

一樓也有位子，比較適合兩人。

▲這間店的前身是一間咖啡廳，之前來的時候就印象深刻。

▲現在改裝成餐酒館更多了藝術的氣息跟氛圍，牆壁上的話很當代藝術。

廁所區外面還有可以吸菸的地方。

▲吧台有新鮮的綠色植栽，剛好入酒以及入菜。

雪克杯超級多耶！好傻眼，是有在上課嗎？

▲菜單一覽。

中午就開始營業，所以不喝酒的朋友也可以來這邊喝杯咖啡。

▲沙拉以及湯品。

▲可以吃飽的主食、下酒菜跟甜點。

▲酒單。

工作人員會將酒的風味介紹的蠻仔細的。

▲今天來訪，可惜有三款都沒有了。

▲酒單很可愛，基酒以及內容物也很清楚。

▲也有紅酒可以選擇。

▲可以容納十人的舒服座位。

馬鈴薯條(NT. 280)

▲手切新鮮薯條現炸熱騰騰，佐上三種醬汁。

個人最喜歡他的燒烤醬，有點大阪燒的風味。

芥末醬也很不錯，微嗆辣的很開胃。

柚仁清香海鮮燉飯(NT.450)

▲海鮮燉飯個人覺得米心口感完美，風味濃郁，且海鮮給的分量相當足夠。

有大干貝、剝好殼的鮮蝦、新鮮蛤蠣以及透抽。

些許柚香解膩，推。

百憂解(NT. 360)

▲基酒為伏特加，加了百香果以及芒果的清甜，最後注入氣泡水增加清爽感。

太適合女孩子了。

草之巴(NT. 360)

▲這杯我也相當喜歡，個人覺得是今天第一名。

基底是琴酒，加了芭樂、梅子以及靈魂人物，四季春茶。

喜歡茶酒的第一杯就來草之巴吧！

▲裡面的冰塊都是帥氣八天德現場削的喔！

裝飾的花朵也是新鮮現採。

芋見(NT. 400)

▲澄清過，芋頭味道濃郁的調酒，酒感略重。

泡在大塊完美無瑕的冰塊中，有Negroni既視感。

基酒有蘭姆酒以及琴酒，不勝酒力的小心了，越喝越上頭。

12oz肋眼牛排(NT. 1280)

▲肉食者來這樣一盤很爽阿！

可惜個人覺得筋有點多，但油花肥美是無庸置疑的。

巴斯克(NT. 180)

▲完美的甜點當句點。

咖啡千層(NT. 240)

▲也是相當有水準，咖啡香很突出。

▲調酒師很專業，調酒風味有層次。

價位不低，兩人吃下來約NT. 3900，但個人覺得物有所值，氣氛很好。

冰塊切得很好很用心，下次會再來訪，品嘗這次沒喝到的金瓶梅。

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