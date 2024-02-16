為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > (胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Eatery」/永康街東門捷運站推薦咖啡廳酒吧/燉飯排餐義大利麵/中午就可以小酌

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Eatery」/永康街東門捷運站推薦咖啡廳酒吧/燉飯排餐義大利麵/中午就可以小酌

2024-02-16 23:27:36 胖樺 人氣：120
share
窩客好文

胖樺

發表篇數：535篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：The other Eatery
place台北市大安區新生南路二段30巷21號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

IG上面看到朋友推薦這間新開於永康街的餐酒館。

聽他說酒跟餐點都很推薦 ，立刻來訪。

 

店名：The other Eatery

地址：台北市大安區新生南路二段30巷21號

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

走過路過不會錯過，外面就很美。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

▲中午想要開喝小酌一杯，來這邊就對了。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

▲這次坐在地下一樓。

一樓也有位子，比較適合兩人。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

▲這間店的前身是一間咖啡廳，之前來的時候就印象深刻。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

現在改裝成餐酒館更多了藝術的氣息跟氛圍，牆壁上的話很當代藝術。

廁所區外面還有可以吸菸的地方。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

吧台有新鮮的綠色植栽，剛好入酒以及入菜。

雪克杯超級多耶！好傻眼，是有在上課嗎？

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

菜單一覽。

中午就開始營業，所以不喝酒的朋友也可以來這邊喝杯咖啡。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

沙拉以及湯品。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

可以吃飽的主食、下酒菜跟甜點。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

酒單。

工作人員會將酒的風味介紹的蠻仔細的。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

今天來訪，可惜有三款都沒有了。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

酒單很可愛，基酒以及內容物也很清楚。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

也有紅酒可以選擇。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

可以容納十人的舒服座位。

 

馬鈴薯條(NT. 280)

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

手切新鮮薯條現炸熱騰騰，佐上三種醬汁。

個人最喜歡他的燒烤醬，有點大阪燒的風味。

芥末醬也很不錯，微嗆辣的很開胃。

 

柚仁清香海鮮燉飯(NT.450)

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

海鮮燉飯個人覺得米心口感完美，風味濃郁，且海鮮給的分量相當足夠。

有大干貝、剝好殼的鮮蝦、新鮮蛤蠣以及透抽。

些許柚香解膩，推。

 

百憂解(NT. 360)

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

基酒為伏特加，加了百香果以及芒果的清甜，最後注入氣泡水增加清爽感。

太適合女孩子了。

 

草之巴(NT. 360)

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

這杯我也相當喜歡，個人覺得是今天第一名。

基底是琴酒，加了芭樂、梅子以及靈魂人物，四季春茶。

喜歡茶酒的第一杯就來草之巴吧！

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

裡面的冰塊都是帥氣八天德現場削的喔！

裝飾的花朵也是新鮮現採。

 

芋見(NT. 400)

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

澄清過，芋頭味道濃郁的調酒，酒感略重。

泡在大塊完美無瑕的冰塊中，有Negroni既視感。

基酒有蘭姆酒以及琴酒，不勝酒力的小心了，越喝越上頭。

 

12oz肋眼牛排(NT. 1280)

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

肉食者來這樣一盤很爽阿！

可惜個人覺得筋有點多，但油花肥美是無庸置疑的。

 

巴斯克(NT. 180)

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

完美的甜點當句點。

 

咖啡千層(NT. 240)

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

也是相當有水準，咖啡香很突出。

 

(胖樺食記)台北市大安區推薦餐酒館「The other Ea

調酒師很專業，調酒風味有層次。

價位不低，兩人吃下來約NT. 3900，但個人覺得物有所值，氣氛很好。

冰塊切得很好很用心，下次會再來訪，品嘗這次沒喝到的金瓶梅。

 

bc

 

 
文章標籤
胖樺 咖啡廳 美食 永康街 義大利麵 餐酒館 捷運東門站 台北美食 foodie 必吃
創作者介紹
創作者 吃吃達人胖胖樺 的頭像
吃吃達人胖胖樺

胖樺食記




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

大安區推薦美食「橘色涮涮屋」/台北消夜/頂級火
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
(胖樺食記)台北貓空超推薦餐酒館” LAX 慵懶”/喝茶創意網美浮誇調酒/義大利燉飯都好吃/寵物友善可多人聚餐/文山區居民八五折
 胖樺
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up