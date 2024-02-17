為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市鳳山區食記 - 高雄 鳳山區 茹薏蔬食

高雄市鳳山區食記 - 高雄 鳳山區 茹薏蔬食

2024-02-17 08:26:17 湯小君 人氣：116
share
窩客好文

湯小君

發表篇數：72篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鳳山區

造訪商家：茹薏蔬食
phone09-29331259
place高雄市鳳山區保泰路246號
作者本次評價：
2.80
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
2.00
share place
寫文章 回報歇業

 

 

2月8號去吃的

上網Google 店家菜單上的菜不會每天都有

所以如果有想吃的 可以先打電話去詢問一下

 

 

餐具自取區

 

店內擺放裝潢以宗教類為主

 

 

我們叫了一碗米苔目

一個每日特餐（特餐有一個白飯、兩樣菜 一大碗的湯)

一份香茅臭豆腐

 

 

店員大姐送上的醬料裡面也有醃菜脯 檸檬角 辣椒碎 bb醬

(不過我們是俗辣 所以就沒有加辣了 @@")

 

每日特餐:

一份炸過的滷豆腐 味道偏濃厚鹹油香料味

 

特餐的一樣小菜居然是酸菜...還蠻酸的

 

 

米苔目

 

不管是麵湯還是還是特餐的湯 味道都偏淡

像老頭子的米苔目裡面因為放了大量的豆芽菜 所以就是豆芽菜味

我的湯就是白蘿蔔味 -.-"

 

香茅臭豆腐

 

就只是一般的炸豆腐 不是台式的臭豆腐

吃不出香茅的味道

香茅臭豆腐的泡菜就是有一點點酸 脆口

但是味道偏普通 稍嫌不足

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

要說店內優點的話 就是環境乾淨整潔

餐具除了筷子是塑膠的 其他就是不鏽鋼的湯匙跟瓷碗 這點還算ok

感覺大部分的菜都是滷豆腐跟醃菜居多

 

一餐這樣吃下來要370塊 太貴了呀 而且沒吃飽 (›´ω`‹ )

 

總之就是滿足自己的好奇心 嚐過什麼是越式素食就好了

回去還是塞了一些東西 才總算有飽的感覺 இдஇ

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#素食
morechevron_right
文章關鍵字
素食 越南 蔬食
檢舉
share
chevron_left

高雄市前鎮區食記-高雄前鎮區果然匯(夢時代店)
延伸閱讀
高雄市-鳳山區-泰風味 Thai Food Restaurant
 海爸
食記 - 高雄 鳳山區 阿良涼圓
 湯小君
鳥窩窩私房菜--淡水名統店
 訪訪開箱
粉圓妹 優質甜品&創意美食
 小雞
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up