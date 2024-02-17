2月8號去吃的
上網Google 店家菜單上的菜不會每天都有
所以如果有想吃的 可以先打電話去詢問一下
餐具自取區
店內擺放裝潢以宗教類為主
我們叫了一碗米苔目
一個每日特餐（特餐有一個白飯、兩樣菜 一大碗的湯)
一份香茅臭豆腐
店員大姐送上的醬料裡面也有醃菜脯 檸檬角 辣椒碎 bb醬
(不過我們是俗辣 所以就沒有加辣了 @@")
每日特餐:
一份炸過的滷豆腐 味道偏濃厚鹹油香料味
特餐的一樣小菜居然是酸菜...還蠻酸的
米苔目
不管是麵湯還是還是特餐的湯 味道都偏淡
像老頭子的米苔目裡面因為放了大量的豆芽菜 所以就是豆芽菜味
我的湯就是白蘿蔔味 -.-"
香茅臭豆腐
就只是一般的炸豆腐 不是台式的臭豆腐
吃不出香茅的味道
香茅臭豆腐的泡菜就是有一點點酸 脆口
但是味道偏普通 稍嫌不足
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要說店內優點的話 就是環境乾淨整潔
餐具除了筷子是塑膠的 其他就是不鏽鋼的湯匙跟瓷碗 這點還算ok
感覺大部分的菜都是滷豆腐跟醃菜居多
一餐這樣吃下來要370塊 太貴了呀 而且沒吃飽 (›´ω`‹ )
總之就是滿足自己的好奇心 嚐過什麼是越式素食就好了
回去還是塞了一些東西 才總算有飽的感覺 இдஇ
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