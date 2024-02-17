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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [食記。嘉義朴子]Starbucks 星巴克。抹茶紅豆生乳捲/乳酪培根抹茶生義大利麵/熊熊奶酥吐司/抹茶可麗露 2024新年抹茶五連發 #…

[食記。嘉義朴子]Starbucks 星巴克。抹茶紅豆生乳捲/乳酪培根抹茶生義大利麵/熊熊奶酥吐司/抹茶可麗露 2024新年抹茶五連發 #今年抹茶先鋒就是你

2024-02-17 10:30:00 小狐尼 NiNi 人氣：104
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：296篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：星巴克咖啡 Starbucks Coffee (內湖民權綠色門市)
phone02-2793-9550
place台北市內湖區民權東路六段182號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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202402 Starbucks 星巴克 5款抹茶新品

以往都是四、五月在我忙著去找春捲潤餅時，正是各大餐飲、賣場接連推出抹茶甜點的抹茶季

沒想到2024年才剛過完農曆年假，星巴克馬上就發出五種抹茶的糕點輕食

甜口味的抹茶紅豆生乳捲、抹茶奶酥吐司、抹茶可麗露，還有抹茶紅豆捲麵包

最令我好奇的則是黃紅綠相間的乳酪培根抹茶生義大利麵!!

 

 

抹茶食記通通在這裡✿隱藏✿[食記。抹茶]抹茶統整(更新 2023.12.22)   [統整一大包]抹茶食記

抹茶相片集FB粉絲專頁統整 ✿隱藏✿[食記。抹茶]抹茶統整(更新 2023.12.22)   MATCHA 抹茶好食

 

餐廳名稱：星巴克 嘉朴門市(嘉義縣朴子市嘉朴路西段7號)

營業資訊：05-3623683 7:00-22:00

相關連結：官方網站  FB粉絲專頁  Instagram  

分店查詢：星巴克門市查詢

餐點介紹：參考官網商品

用餐日期：2024.02

202402 Starbucks 星巴克 5款抹茶新品

(圖片來源：台灣星巴克官網)

▲2024年2月初星巴克推出抹茶新品

使用到日本宇治市或靜岡縣的抹茶粉做出5款抹茶糕點輕食，和1款飲品「蜜桃百香抹茶那堤」

直接可以湊成一桌五菜一湯啦(大笑)

對於蜜桃百香抹茶那堤，我覺得就是常態商品抹茶那堤再添加新的風味糖漿而已，我不是很有興趣

至於五款糕點，我都很想嚐鮮啦

202402 Starbucks 星巴克 5款抹茶新品

▲蛋糕櫃中，擺著著其中4款抹茶糕點

 

202402 Starbucks 星巴克 抹茶奶酥吐司

抹茶奶酥吐司 NT 75

熱量 282 kcal/ 75 g

小熊頭造型的吐司厚片，抹上以靜岡抹茶與紐西蘭奶油製作的抹茶奶酥

202402 Starbucks 星巴克 抹茶奶酥吐司

▲吐司既蓬鬆又有彈性，不會太鬆軟到空洞；尤其烤過後邊緣變的更加韌脆，我很喜歡

使用靜岡抹茶與紐西蘭奶油製作的抹茶奶酥，口感細綿，油量有但是不會到多而膩

聞起來有淡淡茶香，不過吃起來就是有股淡淡奶味，茶味則微乎其微

 

乳酪培根抹茶生義大利麵

乳酪培根抹茶生義大利麵 NT 195

熱量 498 kcal/ 290 g

「生義大利麵」是最近在星巴克和7-ELEVEN都很常見的餐點，其中「生」是指新鮮製作、少過度加工或料理的意思跟生吐司、生巧克力、生乳酪的意思雷同

而「少加工」的義大利麵就是指麵條沒有經過烘乾保存，飽含水分的麵條就直接入菜料理

這道餐點的英文為「Matcha Carbonara Pasta」，其中Carbonara(卡波納拉、卡邦尼)泛指用起司、黑胡椒、醃或燻豬肉料理成的義大利麵；最常見「奶油/乳酪+雞蛋+培根」，所以中文菜單上通常是奶油培根麵、雞蛋培根麵、胡椒蛋黃麵...等這幾個關鍵字的組合

我很少選白醬奶油基底的義大利麵，只是熱量考量，口味上我還是覺得很好吃的

歡迎參考→ [嘉義西區]古義郎義大利麵。酸辣油醋鴨肉麵&培根蛋奶麵

添加抹茶粉的生義大利麵，是長方形的短版寬麵條(可以說是麵「片」啦)，搭配奶油和蛋黃製成的乳黃色奶醬和焗烤莫札瑞拉起司(Mozzarella)

以及烤培根、櫛瓜、甜椒、洋蔥、香菇等蔬菜，看起來非常繽紛，尤其鮮明的紅綠黃色讓我一直想到三色豆

約有0.5 cm厚度的培根段有四、五條，燻烤過的豬肉和油香略帶鹹韻，表面略脆，肉質有彈性

奶醬香甜潤滑而不會太油膩，而且奶和蛋的風味都有出來；抹茶麵則很Q滑，而且單吃(不要沾到太多醬)的確會有股淡淡的茶香

不過因為奶醬味道還是很重，因此整體吃起來並不會有抹茶味，而且甜椒丁很多，整體是六分奶醬和乳酪味，和四分甜椒味

 

202402 Starbucks 星巴克 抹茶紅豆捲

抹茶紅豆捲 NT 65

熱量 279 kcal/ 80 g

加入宇治抹茶粉的麵團搓成螺旋長條狀，沾上原味奶酥和紅豆粒後，在捲成螺旋狀並烘烤成

202402 Starbucks 星巴克 抹茶紅豆捲

▲麵包很蓬鬆，表面烤過後有點酥脆，撕開時可以感受到麵團的延展和韌性；帶點茶香和微微苦韻，略有彈性、不會只是充滿空氣感的空泛

紅豆粒不多，烤過後變的有點硬，不會太甜；奶酥不多但裹得很均勻，因此每一口都能嚐到奶酥的香甜味，不過若是抹茶口味的奶酥會更好(更抹~)

 

202402 Starbucks 星巴克 抹茶紅豆生乳捲

抹茶紅豆生乳捲 NT 130

熱量 209 kcal/ 70 g

抹茶戚風蛋糕，除了上頭表面因為沒有塑膠模保護而變得有一點乾，但整體還是很鬆軟、有適量濕氣(底部則被壓得比較密實，這樣口感我更愛)

有淡淡茶香，並帶很細微的苦韻作為尾韻。

中間的抹生乳餡，一入口就是沁涼濕潤的口感和濃郁奶味，伴隨馥郁抹茶香氣，約七分甜，味道很不錯

有碎蜜紅豆的紅豆內餡則是半糖甜度(五分甜)，風味讓我想起紅豆冰淇淋，我蠻喜歡的

整體吃起來就是濕潤軟濡，抹茶和紅豆的風味都有出來，且融合得相得益彰，很不錯
 

202402 Starbucks 星巴克 抹茶可麗露

抹茶可麗露 NT 65

熱量 168 kcal/ 50 g

我目前其實只吃過一、兩家品牌的可麗露，第一次吃就愛上! 至於連鎖加盟如全家、星巴克或烘焙甜點品牌的可麗露都未曾嚐過

歡迎參考→ [宅配甜點]86 DESSERT捌陸甜室｜可麗露專賣。茶香系列/香濃黑芝麻/好事花生/芋見泥/滴管系列

也因為當時吃到的可麗露都是算迷小型(約∅3×3 cm)因此要親口吃掉這標準規格(約∅5×5 cm)的可麗露，反而覺得特別大啊

202402 Starbucks 星巴克 抹茶可麗露

▲加入日本宇治的抹茶粉製成的可麗露，中央則是抹茶奶餡；

製作可麗露時在模具上刷蜂蜜或糖，因此烤好的可麗露的表面就有股蜜糖甜味，還有兩分焦糖苦韻，還會有點硬脆

不過比起我之前吃過的可麗露，星巴克可麗露的口感稍顯不那麼精緻，內層具韌性，但又因為孔洞大而感覺有點空洞

抹茶內餡是奶油般的綿滑，就甜甜的，茶味不明顯

整體就是七分甜帶兩分苦韻，但那個苦韻好像又是來自焦糖而不是抹茶的茶苦，抹茶味也不顯著


 

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以上。

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