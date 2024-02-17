永心鳳茶是來自高雄的一間店，取台語的諧音【用心奉茶】，
象徵著店家對於茶點製作的用心與用心款待客人的心意。
店裡的裝潢主打台式復古風格，用台灣的在地食材做出精緻化又美味的餐點。
永心鳳茶的店內裝潢為台式復古風格，飲料及甜點櫃上擺放著
各式各樣的美味誘人的茶飲和蛋糕甜點，
而後方則是整齊排列著茶葉罐的裝飾，彷彿是傳統的茶葉專賣店一般。
風格既古典又時尚，Ruby很喜歡永心鳳茶的裝潢風格。
現場用餐時間為90分鐘，當天是假日需要先抽號碼牌，等候現場劃位，
假日等候的時間相對會比較久一點，可以先到附近的百貨走走看看，
讓等候的時間不會覺得太無聊。
菜煮酸菜豬肉鍋 $420
用澎湖日曬菜酸做湯底，有豐富的配料魚丸、豆腐、青菜、豬肉和石斑魚，
配料雖然不多，但一小鍋吃完也是有滿滿的飽足感。
酸菜鍋湯頭微酸帶一點微辣感，喝一口真的非常的胃暖。
剝皮辣椒雞湯麵 (可換成飯) $330
Ruby換成飯，永心鳳茶的剝皮辣椒雞湯頭，不嗆辣是屬於一種溫和的辣，
雞肉吃起來不乾澀，配上切片的杏鮑菇及半顆的糖心蛋，
份量絕對夠你吃飽飽的，點套餐都會附上三種配菜。
台式椒麻雞 $220
雞肉炸的酥脆，一口咬下會爆汁很juicy，搭配上店家特製的辣醬，每一口都是風味十足。
Ruby這道台式椒麻雞單吃就已經十分美味，第一來可以點這道餐點試看看。
除了主食之外，永心鳳茶也提供各式各樣的茶飲和甜點。
如果你喜歡茶類飲品，不妨試試他們的厚奶茶。
永心厚奶茶 $240 ，奶茶的口感濃郁香醇，還有茶葉的香氣，
而且店家貼心地提供內用珍珠可免費加一次
，讓喜歡珍珠的客人，可以品味這杯美味的厚奶茶。
紅玉紅茶乳酪蛋糕 $130
用台茶18號的紅玉紅茶做蛋糕，再結合西式的乳酪，讓蛋糕每一口都綿密紮實，
黑糖餅乾在最下層，讓吃蛋糕的口感層次更加豐富。
永心鳳茶無論是在用餐還是茶飲、甜點，永心鳳茶都非常有自己獨特的風味，
有美味可口的料理和飲品，用餐環境也讓人非常愉悅舒適，
是一個滿值得與朋友吃飯聊天的好地方。
【店家資訊】
👉永心鳳茶 微風信義店
🍽 FB官方粉絲團請點此/ 線上訂位請點此
🏠台北市忠孝東路五段信義區68號3樓
☎️02 2723 3028
⏰AM11:00~PM21:30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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