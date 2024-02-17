隱居いざかや ｜勤美創意風味日式居酒屋宵夜，連日本人都朝聖的好滋味!

台中人又多了一家宵夜好選擇，來自北部知名的居酒屋【隱居いざかや】，居然在台中也能夠吃到啦，主打結合傳統和創意的日式料理，無論是刺身、串燒、炸物、串燒、酒品、主食或酒品通通有，充滿濃濃日式風格的裝潢，更是讓人彷彿來到東京街頭，難怪連日本人都會特地來朝聖!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【隱居いざかや】在台北台中都有分店，這次來到的台中店位於西區中美街上，轉角處大大的鳥居造型相當搶眼，從店門就能感受到日式風情，鄰近廣三SOGO商圈和綠園道，開車可停放於附近收費停車場。

▼【隱居いざかや】用餐空間共有三層樓，佔地面積相當寬廣，以2~5人的座位為主，還有半開放式的包廂座位，大概可以容納6~8人左右，木質調設計搭配日式風格擺設，真的很有來到日本當地用餐的氛圍!

▼【隱居いざかや】三樓則是專屬的獨立包廂區，適合團體或是公司聚餐討論，強烈建議事先訂位以免沒位置。大包廂人數16~20人(低消$12000)、中包廂人數8~10人(低消$8000)、小包廂人數6~8人(低消$6,000)

▼【隱居いざかや】飲品提供酒精和無酒精選擇，有許多日本道地的清酒等品項，以及現拉的過癮生啤酒，和特殊的日本飲料汽水。

菜單

每人低消300元

客滿用餐時間限制2小時，

餐點介紹

小菜(免費)

▼入座後會招待當日小菜，爽口的涼拌毛豆很有開胃效果!

隱居海港刺身💰420元

▼伴隨仙氣登場的隱居海港刺身，以每日直送的漁獲食材為主，這次吃到鮭魚、鮪魚和旗魚，頂頭還有以魚卵點綴口感更豐富，每一片生魚片都切得很厚，咬起來肥美又過癮。

明太子雞腿肉串💰79元 豚五花蔥串💰59元 蔥鹽豚五花💰59元 剝皮辣椒牛五花串💰70元 紅味噌節瓜💰50元 墨魚香腸串💰50元

▼居酒屋不可錯過的串燒系列，可以感受到師傅厲害的烤功，光是色澤賣相就讓人流口水，最愛剝皮辣椒牛五花串，軟嫩中帶有些許咬勁，隨著咀嚼時散發微辣和甜味，會爆汁的豚五花蔥串和蔥鹽豚五花，嫩口多汁又充滿燒烤香氣，是每次來的必點品項，還有紅味噌節瓜這道超特別，將節瓜刷上店家自製的紅味增醬，爽脆又鹹香吃起來好涮嘴。

創意炸蝦生春捲💰180元

▼超喜歡這道創意炸蝦生春捲，以越南的米紙為春捲皮，內餡包著炸蝦、京都雪菜、洋蔥等食材，吃起來口感紮實充滿清爽感!



超人氣焗烤起司披薩💰180元

▼起司控不能錯過的超人氣焗烤起司披薩，在海苔壽司上鋪滿龍蝦沙拉，酥脆中吃的到邪惡牽絲起司，每一口都帶來豐富層次變化~

椒麻小甜蝦💰250元

▼隱藏版的椒麻小甜蝦，炸得相當香酥直接吃就可以，麻辣鹹香有夠涮嘴，是很適合配酒的料理~

明太子焗烤山藥💰180元

▼鋪上滿滿明太子的焗烤山藥，脆滑的口感卡滋卡滋， 鹹中帶甜，配上濃郁明太子醬美味升級!

和風炒烏龍💰200元

▼和風炒烏龍上桌時柴魚還在跳舞，Q香彈牙的烏龍麵體，扒著鹹甜耐吃醬汁，讓人一口口停不下來!

清酒蛤蜊錫箔燒💰200元

▼會噴汁的清酒蛤蜊錫箔燒，完美保留鮮味與口感，湯頭鮮美帶點酒香，清甜滋味讓人瞬間暖胃了起來!

基隆午仔魚一夜干💰390元

▼充滿光澤的基隆午仔魚一夜干，熟度剛剛好沒有焦掉的地方，肉質鮮嫩保有些肉汁，而且油脂超豐富，吃起來沒有什麼魚刺~

起司地瓜💰130元

▼超級犯規的甜點起司地瓜，拉起時有著滿滿的起司，地瓜甜香結合濃厚奶香，是每次來都一定會點的品項~

用餐心得

喜歡吃居酒屋的要收藏這家，之前吃過台北店就愛上的【隱居いざかや】，顛覆我對日式料理的常見印象，搭配滿滿的牽絲起司讓人口水直流，幾乎每一道料理都好吃無雷，不用飛日本就能感受日式風味，再度榮登近期最好吃的居酒屋!

店家資訊

隱居いざかや 台中店

隱居線上訂位點

https://inline.app/booking/-N18p_qdSGLsFBNdQW8Q:inline-live-2?language=zh-tw

粉絲團 : 隱居いざかや 台中店 FB

電話 : 04-2328-7262

地址：台中市西區中美街464號

營業時間：

星期五 17:30–01:30 星期六 17:30–01:30 星期日 17:30–00:30 星期一 17:30–00:30 星期二 17:30–00:30 星期三 17:30–00:30 星期四 17:30–00:30

隱居居酒屋 府中店

電話：02-89698260

地址：板橋區東門街30之1號(府中捷運1號出口步行2分鐘)

隱居居酒屋 江翠店

電話：02-22522600

地址：新北市板橋區文化路二段349號(江子翠捷運站6號出口步行2分鐘)

隱居居酒屋 永貞店

電話：02-29235186

地址：永和區永貞路289號(永安市場捷運站出口步行約7分鐘)

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