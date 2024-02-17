南機場夜市的美食絕對是美食探險者的天堂，

而Ruby這次終於有幸品嚐到夜市中排隊名店之一【曉迪筒仔米糕】。

雖然當天下著大雨，Ruby大約等待了20分鐘左右。

幸運的是，因為天氣不佳，等候時間比平常縮短了許多。



不論是外帶還是內用，店內總是滿滿絡繹不絕的客人。

對於第一次來吃的Ruby來說，Ruby點了一些網路上大家推必點的餐點，

包括了芋頭排骨湯和滷肉飯。

菜單給大家參考一下

滷肉飯 $30



美味程度真的是讓人驚艷。飯粒Q彈香氣四溢，而滷肉雖然是肥肉比例較高，

但吃起來不會過油膩，與熱呼呼的白飯一起吃下，真的是令人回味無窮。

筒仔米糕$40

筒仔米糕的軟嫩卻不會爛或黏糊，搭配上店家甜辣醬，

每一口都是滿滿的幸福滋味，好吃到朋友又加點一份。

雞肉絲飯 $30

金針排骨湯 $55

比起芋頭排骨湯，金針排骨湯喝起來就較為清淡。

芋頭排骨湯 $55



芋頭排骨湯真的是必點，湯頭有芋頭的香味和排骨的甜味，

整碗湯喝下去是濃郁又鮮甜，真的是完美的組合搭配。



油豆腐 $15

滷豬腳 $70

豬腳很入味，但唯一缺點是豬毛沒有拔乾淨，看了會有一點怕怕的，

小菜的部分都非常入味，味道算是重口味的，甜味也比較重的餐點。

整體來說，南機場夜市的【曉迪筒仔米糕】絕對是一個值得你花時間排隊的小吃。

無論是食材的還是店員的貼心又友善的舉止，都讓人印象深刻。

【店家資訊】

👉曉迪筒仔米糕

🏠台北市中正區中華路二段307巷

☎️0935 297 218

⏰AM11:00~PM22:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





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