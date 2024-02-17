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這家在蘇澳冷泉旁的光覺咖啡其實有好多的在地朋友都跟我推薦過，聽他們形容啊，光覺真的是一間燈光美氣氛佳咖啡美味甜點好吃的絕讚咖啡館！BUT………為什麼一直到現在我才第一次造訪光覺嗎？因為啊……我回蘇澳的日子總會強碰到光覺的公休日啊～～～～（淚奔

不過今天我家老師放了我半天假，讓我下午再進教室就好！事不宜遲，讓我們一起到光覺咖啡享受一下恬靜適然的下午茶吧～（招手

光覺咖啡 Lighten Cafe

0921862733

宜蘭縣蘇澳鎮中原路228號 請點我開始光覺咖啡導航

平日11:00–18:00，週六14:00-18:00，每週二及週三公休！若有臨時營業時間變動請依店家公告為主。

停車資訊：中原路旁白線停車。

店內環境

第一次來到光覺，我就被店外的這幾個戶外座位吸引住。光覺的門面佈置得生機盎然，而且絲毫不覺得零亂～想必是每天都用心地在維護吧。

欸？有一隻超可愛的貓咪在店門口這麼愜意地翻滾曬太陽耶！

大概是覺得剛剛自己太放縱了，這隻貓咪立馬趴好然後露出酷酷的表情！他叫米亞～原先是附近的浪貓～來的時候啊老闆夫妻倆總會幫米亞準備點吃的喝的，就在他們正打算去領養一隻貓咪回來的時候，米亞就在光覺定居了下來～這就是緣份啊！身為貓奴的圍事雖然也想跟米亞多親近，但米亞畢竟是當過浪浪的，對人的警戒心很強～所以不要冒失地就想撲過去擼喔！千萬不要喔！

內部的空間不大，但東西挺多的，但也是整理得很有條理！光覺結合了宜蘭在地的許多店家～在進門的左手邊也有個空間專門放置了許多的觀光導覽手冊以及其他店家介紹喔！唯一可惜的是老闆娘今天在裡面忙，無緣一見～不然老闆娘是宜蘭人也是非常愛聊天，而且聽說知道很多蘇澳的美食以及景點！

頓時感覺跟老闆親近了許多，因為除了愛咖啡，很帥之外，我們又多了一個共通點～娶的太太都是宜蘭人唷！！！

（謎之音：你等等！竟然趁大家不注意的時候偷偷說自己很帥？？？？？？？？？會被笑啦你！

老闆是來自花蓮的太魯閣族帥哥，真的是帥哥！！！親切好聊～說起咖啡也如數家珍一般，所以我就請他幫我推薦一款店裡手沖給我。

店裡的位置加一加大約可以坐十個人，所以最好是先打個電話來問問有沒有位置坐。

特別喜歡後面牆上的這幅手繪的地界地圖，上面貼了許多的便利貼，有的便利貼上寫著當地的景點，也有的寫著＂我想去法國＂或是＂我想去里斯本＂！我是哪裡都想去啊～～～

今天運氣好，對外窗的位置沒人坐～坐在店裡看著外頭公園的一片綠意也是一種放鬆呢。

光覺咖啡菜單品項

店裡的單品都不貴，但第三支豆子的名字非常吸引我，因為她叫＂花蓮＂。花蓮算是我第三個家吧？每年吉娜魯岸豐年祭總要回去待個三四天，三月份又要回去一趟呢～

來咖啡廳不喝咖啡？沒問題～這裡也有茶品喔～甜點目前有三種，今天我挑的是老闆推薦的青檸風味肉桂捲。

餐飲介紹

花蓮，大地的饋禮（花蓮海岸莊園蜜處理，淺焙）：180元

一大一小兩杯，給客人們品味不同風味的手沖咖啡。很久沒喝到風味這麼好的淺焙豆了，尤其是尾韻淡淡的果香很棒！

特別跟大家說一下啊，如果點的是這款花蓮莊園的手沖咖啡，就會使用這個特別的陶杯。因為這個陶瓷杯使用的是宜蘭某間咖啡廳老闆自己燒製的杯子，光覺老闆一看到這個杯子就愛上了！豆子來自於花蓮的土壤，杯子所使用的陶土則是出自宜蘭的大地，完美結合成為大地的饋禮～

青檸風味肉桂捲：９５元

店裡一共有三種甜點可以選擇，雖然我本身對於肉桂捲比較沒有愛啦，但我還是點了肉桂捲！因為老闆在介紹的時候有提到，店裡的肉桂捲肉桂味沒那麼重，取而代之的是清爽的檸檬糖霜～

原來肉桂味不要太重是老闆娘大人要求的！我就好奇啊那為什麼老闆堅持要做肉桂捲呢？老闆說就感覺咖啡廳應該都會有肉桂捲才對啊！

總之老闆在多方嚐試後總算是做出了讓老闆娘滿意的肉桂味不重的肉桂捲啦～太好了呢！（撒花

淡淡的肉桂與青檸糖霜的酸甜相當匹配，而且裡面的堅果超香超好吃！！！我總算是找到我也愛吃的肉桂捲啦～（激動

喝著聊著放空著，兩個小時竟然轉個身就過去了！雖然這裡不限時，但安親班的孩子們都等著主任進班啊～改天再來吧～米亞我改天再來擼你喔～要給擼喔！

米亞的OS：我都斜眼斜到外太空去了，你就沒有一點自覺嗎？來喝咖啡就好不要擼我啦！！！

店家/景點資訊

店家名稱：光覺咖啡 Lighten Cafe

所在地址：臺灣宜蘭縣蘇澳鎮中原路228號

營業時間：日 一 四 五 六 11:00-18:00

店家電話：0921862733

評價：★★★★★

備註資訊：

不限時不禁用外食但不要拿著臭豆腐進來吃喔XD

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