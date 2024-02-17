為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > ★台北親子活動★ 我是霸王龍20週年展，宮西達也書迷和恐龍迷不能錯過

★台北親子活動★ 我是霸王龍20週年展，宮西達也書迷和恐龍迷不能錯過

2024-02-17 14:51:47 Tin 人氣：102
share
窩客好文

Tin

發表篇數：68篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 士林區

歡迎光臨宮西達也遊樂園★台北親子活動★ 我是霸王龍20週年展，宮西達也書迷和恐龍迷我是霸王龍20週年展

S__113598544_0

全日本人的恐龍爸爸宮西達也★台北親子活動★ 我是霸王龍20週年展，宮西達也書迷和恐龍迷恐龍迷不能錯過的 《我是霸王龍20週年展－歡迎光臨宮西達也遊樂園》

20週年的展覽把繪本場景重現超吸引姊妹倆，特地帶她們來看偶像✨，這次展出把整座霸王龍森林從故事中帶出來，並結合了遊戲場與五感的體驗互動，讓孩子可以在互動中更認識 #我是霸王龍展覽以動態和靜態分成兩大區，包括了動態設施遊樂園的火山遊樂園與靜態展出互動的紅果子森林

S__113598542_0

現場歡樂又好玩的影片看這★台北親子活動★ 我是霸王龍20週年展，宮西達也書迷和恐龍迷https://www.instagram.com/reel/C3b7t_uvICj/?igsh=M2xtOWN2cnU4OXl3

展出介紹資訊和購票連結

S__113598555
官方: 來自日本靜岡的宮西達也，作品以「溫暖」、「幽默」卻又帶著些微的心酸與殘忍深深擄獲讀者的心。
《我是霸王龍20週年展－歡迎光臨宮西達也遊樂園》將每一本作品場景和故事直接「實體化」呈現，還展示了作家原畫圖稿牆，非常吸引書迷來親自體驗感受!

霸王龍系列繪本介紹包括 《你看起來好像很好吃》(2003)、《我是霸王龍》(2004)、《你真的很棒》(2004)、《你永遠是我的寶貝》(2006)、《世界上最強大的…》(2006)、《我愛你》(2007)、《最愛的，是我》(2010)、《我相信你》(2011)、《愛與被愛》(2013)、《溫柔的我，體貼的你》(2015)、《永遠永遠在一起》(2012)、《嘿嘿嘿嘿嘿，看起來好好吃》(2017)及《星星閃閃發光》(2018)。

展出地點: 國立臺灣科學教育館 7樓東側特展區
                  (台北市士林區士商路189號)
展期時間: 2023/12/23-2024/04/07
開放時間: 平日：10:00-17:00；假日：10:00-18:00
門票收費:  一般票$350，一大一小親子優惠票$620，2歲以下孩童免費入場
參觀展覽門票購買連結★台北親子活動★ 我是霸王龍20週年展，宮西達也書迷和恐龍迷 

火山遊樂園 (動態互動遊戲場)

火山遊樂園以動態互動為主，設計許多的遊戲可以讓孩子玩耍跑跳
S__113598540_0
S__113598535_0
霸王龍點心時間：餵食紅果子互動
S__113598537_0
跟著翼龍學飛翔：彈跳床的放電時光
S__113598528_0
S__113598512_0
小三角龍挑戰之路：走平衡木玩闖關
S__113598534_0S__113598530_0
S__113598533_0
歡迎光臨長頸鹿的家：球池溜滑梯孩子的最愛
S__113598532_0S__113598531_0
尋找你的恐龍好朋友：用手電筒玩遊戲
 

紅果子森林 (靜態展出)

紅果子森林以靜態互動為主，像是作家圖稿展示，著色恐龍投影、說故事和影片播放等
S__113598527_0
S__113598518_0
星夜故事屋：繪本閱讀、姊姊說故事和電影播放
每天定時都會有姊姊說故事喔!! 沒有說故事時會有影片播放還有繪本可以自行閱讀
S__113598526_0
展覽必拍的霸王龍也在這一區★台北親子活動★ 我是霸王龍20週年展，宮西達也書迷和恐龍迷
S__113598522_0S__113598521_0S__113598520_0
紅果子藏寶箱：圖稿展示書迷不能錯過
S__113598517_0S__113598516_0
超專注在幫自己的恐龍彩繪~
S__113598509_0S__113598508_0
恐龍迷的狂歡舞會：先彩繪恐龍角色再投影的多媒體互動
S__113598507_0S__113598506_0
霸王龍的拍照區 立體場景拍照區，姊妹倆跟著擺拍超可愛!
S__113598505_0S__113598504_0S__113598502_0
彩虹森林秘境：自由塗鴉牆這區姊妹超愛
S__113598501_0
出場時會得到的貼紙禮物!

我是霸王龍周邊商品販售店(可免費參觀)

周邊商品有超多選擇，包括繪本、杯子、貼紙或衣物等，還有拍貼機、紀念幣、姓名貼! 沒有購票看展也可以直接進入去採購喔~

S__113598500_0S__113598499_0S__113598498_0S__113598497_0S__113598496_0S__113598494_0

與作家恐龍爸爸「宮西達也」的粉絲見面會就在2/24(日)，報名方式官方粉絲團已公告～超難得的機會，書迷千萬別錯過❗️

427690986_936094175190063_7086542119166010216_n

買特展門票還能直接免費參觀科教館的常設展哦！我們很喜歡這裡的常設展，很推薦可以多預留點時間參觀哦😃

現場歡樂又好玩的影片看這★台北親子活動★ 我是霸王龍20週年展，宮西達也書迷和恐龍迷https://www.instagram.com/reel/C3b7t_uvICj/?igsh=M2xtOWN2cnU4OXl3


檢視較大的地圖

展出地點: 國立臺灣科學教育館 7樓東側特展區
                  (台北市士林區士商路189號)
展期時間: 2023/12/23-2024/04/07
開放時間: 平日：10:00-17:00；假日：10:00-18:00
門票收費:  一般票$350，一大一小親子優惠票$620，2歲以下孩童免費入場
參觀展覽門票購買連結★台北親子活動★ 我是霸王龍20週年展，宮西達也書迷和恐龍迷 

⛦⛦⛦謝謝欣賞文章，但請不要盜用圖片或文字， 喜歡我們的圖文很歡迎分享，請記得註明出處喔！有更多好玩旅遊分享歡迎關注我們⛦⛦⛦

FB🌈 霏霓莫屬 

IG🌈 sunnytin914

文章標籤
PTFMfamily 霏霓莫屬 親子旅遊 親子景點 一日遊 親子活動 期間限定 台北親子活動 台北親子景點 台北一日遊 宮西達也 我是霸王龍 我是霸王龍20週年
創作者介紹
創作者 ♡霏霓莫屬♡ 的頭像
♡霏霓莫屬♡

霏霓莫屬




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#台北一日遊
morechevron_right
文章關鍵字
台北一日遊 台北親子景點 台北景點
檢舉
share
chevron_left

★新竹景點★森窯haveapicnic，森林系環境的窯
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
｢歐野基 老丼直製所｣◆赤崁東街上的美味丼飯.
 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up