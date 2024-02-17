歡迎光臨宮西達也遊樂園 我是霸王龍20週年展

全日本人的恐龍爸爸宮西達也 恐龍迷不能錯過的 《我是霸王龍20週年展－歡迎光臨宮西達也遊樂園》

20週年的展覽把繪本場景重現超吸引姊妹倆，特地帶她們來看偶像✨，這次展出把整座霸王龍森林從故事中帶出來，並結合了遊戲場與五感的體驗互動，讓孩子可以在互動中更認識 #我是霸王龍 ，展覽以動態和靜態分成兩大區，包括了動態設施遊樂園的火山遊樂園與靜態展出互動的紅果子森林

現場歡樂又好玩的影片看這 https://www.instagram.com/reel/C3b7t_uvICj/?igsh=M2xtOWN2cnU4OXl3

展出介紹資訊和購票連結

官方: 來自日本靜岡的宮西達也，作品以「溫暖」、「幽默」卻又帶著些微的心酸與殘忍深深擄獲讀者的心。

《我是霸王龍20週年展－歡迎光臨宮西達也遊樂園》將每一本作品場景和故事直接「實體化」呈現，還展示了作家原畫圖稿牆，非常吸引書迷來親自體驗感受!

霸王龍系列繪本介紹包括 《你看起來好像很好吃》(2003)、《我是霸王龍》(2004)、《你真的很棒》(2004)、《你永遠是我的寶貝》(2006)、《世界上最強大的…》(2006)、《我愛你》(2007)、《最愛的，是我》(2010)、《我相信你》(2011)、《愛與被愛》(2013)、《溫柔的我，體貼的你》(2015)、《永遠永遠在一起》(2012)、《嘿嘿嘿嘿嘿，看起來好好吃》(2017)及《星星閃閃發光》(2018)。

展出地點: 國立臺灣科學教育館 7樓東側特展區

(台北市士林區士商路189號)

展期時間: 2023/12/23-2024/04/07

開放時間: 平日：10:00-17:00；假日：10:00-18:00

門票收費: 一般票$350，一大一小親子優惠票$620，2歲以下孩童免費入場

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