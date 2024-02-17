歡迎光臨宮西達也遊樂園我是霸王龍20週年展
全日本人的恐龍爸爸宮西達也恐龍迷不能錯過的 《我是霸王龍20週年展－歡迎光臨宮西達也遊樂園》
20週年的展覽把繪本場景重現超吸引姊妹倆，特地帶她們來看偶像✨，這次展出把整座霸王龍森林從故事中帶出來，並結合了遊戲場與五感的體驗互動，讓孩子可以在互動中更認識 #我是霸王龍 ，展覽以動態和靜態分成兩大區，包括了動態設施遊樂園的火山遊樂園與靜態展出互動的紅果子森林
現場歡樂又好玩的影片看這https://www.instagram.com/reel/C3b7t_uvICj/?igsh=M2xtOWN2cnU4OXl3
展出介紹資訊和購票連結
霸王龍系列繪本介紹包括 《你看起來好像很好吃》(2003)、《我是霸王龍》(2004)、《你真的很棒》(2004)、《你永遠是我的寶貝》(2006)、《世界上最強大的…》(2006)、《我愛你》(2007)、《最愛的，是我》(2010)、《我相信你》(2011)、《愛與被愛》(2013)、《溫柔的我，體貼的你》(2015)、《永遠永遠在一起》(2012)、《嘿嘿嘿嘿嘿，看起來好好吃》(2017)及《星星閃閃發光》(2018)。
展期時間: 2023/12/23-2024/04/07
開放時間: 平日：10:00-17:00；假日：10:00-18:00
門票收費: 一般票$350，一大一小親子優惠票$620，2歲以下孩童免費入場
火山遊樂園 (動態互動遊戲場)
紅果子森林 (靜態展出)
我是霸王龍周邊商品販售店(可免費參觀)
周邊商品有超多選擇，包括繪本、杯子、貼紙或衣物等，還有拍貼機、紀念幣、姓名貼! 沒有購票看展也可以直接進入去採購喔~
與作家恐龍爸爸「宮西達也」的粉絲見面會就在2/24(日)，報名方式官方粉絲團已公告～超難得的機會，書迷千萬別錯過❗️
買特展門票還能直接免費參觀科教館的常設展哦！我們很喜歡這裡的常設展，很推薦可以多預留點時間參觀哦😃
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展期時間: 2023/12/23-2024/04/07
開放時間: 平日：10:00-17:00；假日：10:00-18:00
門票收費: 一般票$350，一大一小親子優惠票$620，2歲以下孩童免費入場
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