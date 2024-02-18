那就是「藝享屋」一個很有質感的茶空間，身邊的好友們可是大力推薦我來試試，這間餐廳位於新竹市東區東南街53巷10弄38號1樓

在從裡到外的建築設計很有質感，細問之下才知道老闆家裡經營雕刻木業及建築相關，而裡頭的敦煌石窟藝術品美麗也讓我嘆為觀止。

裡頭的裝潢柔和帶點高雅的氣息，木質系的桌椅及窗都讓人很有記憶點而雕刻藝術品也讓用餐環境更有特色。

坐在這窗邊的位子讓我突然腦海閃過之前看到的字句 窗明窗暗篆煙馡，珍重晨光與夕暉出 -出自於「 丙午新正書懷十首」范成大。

牆面的小茶壺我也很有興趣，個人也蠻喜歡泡茶的也可以跟老闆購買。 牆面的小茶壺我也很有興趣，個人也蠻喜歡泡茶的也可以跟老闆購買。

藝享屋主打養身創意料理、窯烤披薩、台灣高山茶還有面敦煌石窟及雕刻品可以欣賞，與外邊的異國料理截然不同，老闆本身是茶商跟茶農契作幫助茶農，把山上最好的茶帶回店裡販售，所以堅持以天然的食材與配料料理擄獲食客的味蕾。

那就先來看菜單：

結合在地文化及小農合作的特色餐廳我們就來試試唄！

限量披薩：

健康輕食餐窯烤法國麵包：

這很適合早午餐或是下午茶

窯烤輕食餐：

丼飯：

私房單點系列：

愛上台灣茶：升級套餐(茶)半價優惠

飲品：

在等餐的同時還可以欣賞來敦煌石窟的雕刻藝術品讓自己有文化氣息些。

🍵阿里山高山茶：

當滾燙的水加入壺中沙漏計時就可以喝了，倒出茶的那一刻茶香四溢茶色也很透亮。

喝茶前先漱下口再來喝茶，品一口茶溫潤回甘，茶香還能再空中久久不散，

也有在販售茶禮盒當伴手禮送人相當適合。

➡️溫補藥膳黃牛肉湯：

第一口湯就感到甘甜有滋味，藥膳味也不會過重口口香甜回甘。

第二口鮮嫩的牛肉讓湯頭更加有層次，肉質也很細嫩這湯好想再來一碗唷！

👉東港櫻花蝦義大利麵：

以高湯烹調蝦味很明顯，醬汁都能包裹住麵條每吸一口麵就感覺自己在海裡那麼的鮮，這義大利麵層次分明口齒留香。

👉瑪格麗特 Margherita(加起司50元)

麵糰以低溫發酵帶點微微的香氣，加入香茄、九層塔、番茄泥、莫札瑞拉乾酪、帕丹諾乾酪、初榨橄欖油來製作這個披薩。

沒有太過的奶香味能讓番茄的味道凸顯出來再來是能吃得出麵粉的香氣，一拿起披薩牽絲的瞬間讓我口水在直流啊！

窯烤法國麵包(下午茶)

👍土雞肉佐蜂蜜芥末

使用台灣土雞肉以辛香料醃製及芥末籽還加了小農合作的龍眼蜜，一定要大口咬下才能吃得出裡頭的層次味道。

吃起來酸中帶點甜味，一旁的蔬果生菜淋了巴薩米克醋味道更是棒，而烤的微微焦香的馬鈴薯也是使用在地食材，下午茶絕不能錯過這個窯烤麵包大推！

用餐心得：

喜歡養身或是喝茶的朋友，這茶空間很推薦大家來不管是主菜還是下午茶湯品都是以最天然在地的食材來料理，環境空間頗有藝術氣息也適合一家大小來用餐或是愛喝茶的朋友來泡個茶陶冶一下性情，這裡都有販售茶品送禮很適合。

店家資訊：

➡️店名：藝享屋

➡️店家地址：新竹市東南街53巷10弄38號

⏳營業時間：11:00 ~ 21:00

➡️ (週一、二公休)

☎️店家電話：03-562-6883