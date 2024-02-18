





一個人也能享受羊肉爐溫補的滋味，蜀羊-一碗小羊肉 提供的當歸羊肉湯，分 羊腳筋湯、羊肉片湯、羊小排湯以及綜合湯可以選擇，目前在 新莊宏匯廣場7樓美食街 ＆ 台北京站時尚廣場B3美食街 都可以吃到，單點或是搭配套餐都很划算，吃起來也非常飽足，另外還有偏日式料理的無敵羊肉丼飯。

















新莊美食 | 蜀羊-一碗小羊肉 新莊宏匯廣場 地理位置 交通資訊





新莊宏匯廣場 提供 捷運接駁車 ，搭乘捷運環狀線可以坐到「幸福站」，中和新蘆線則是「菜寮站」，出站即有接駁車可以搭乘直達，如果不想搭接駁車的話，也可以搭乘機場捷運線坐到「A4新莊副都心站」，從2號出口出來，步行5分鐘腳程即可抵達；開車或是騎乘機車，地下室也有 停車場設置 ，消費都可折抵停車費，交通上可以說是非常便利，宏匯廣場還蠻好逛的，提供育嬰室，方便帶寶寶出門的媽咪們換尿片、泡奶、餵奶，洗奶瓶，一待一整個下午都不想離開。







蜀羊-一碗小羊肉（宏匯廣場）座落於熱鬧的新莊宏匯廣場7樓美食街裡，位置就在搭乘手扶梯直達7樓的入口處，不需要特別搜尋就可以看到了，隔壁是三年五班手搖飲，座位設置剛好就在旁邊，點餐後可以直接入座，超方便～！！！新莊宏匯廣場 提供，搭乘捷運環狀線可以坐到「幸福站」，中和新蘆線則是「菜寮站」，出站即有接駁車可以搭乘直達，如果不想搭接駁車的話，也可以搭乘機場捷運線坐到「A4新莊副都心站」，從2號出口出來，步行5分鐘腳程即可抵達；開車或是騎乘機車，地下室也有，消費都可折抵停車費，交通上可以說是非常便利，宏匯廣場還蠻好逛的，提供育嬰室，方便帶寶寶出門的媽咪們換尿片、泡奶、餵奶，洗奶瓶，一待一整個下午都不想離開。

新莊宏匯廣場美食 | 蜀羊-一碗小羊肉 新莊宏匯廣場 環境介紹

用餐環境乾淨舒適，櫃檯點餐結帳後，待取餐叫號器震動取餐，餐點均為現點現做，製餐速度不算慢，用餐當日剛好客人不多，速度還蠻快的，醬料以及餐具採自助式。











▼現點現做，羊肉肉質軟嫩可口









▼醬料、餐具自助式



▼現點現做，羊肉肉質軟嫩可口▼醬料、餐具自助式

新莊羊肉湯推薦 | 蜀羊-一碗小羊肉 新莊宏匯廣場 人氣菜單

蜀羊-一碗小羊肉（宏匯廣場） 提供4款不同主餐當歸羊肉湯，附食有無敵羊肉丼飯、子龍滷肉飯、情牽羊油麵線，可以加價NT$60升級套餐，（搭配子龍滷肉飯或是情牽羊油麵線任選一，冬瓜檸檬飲品以及當日限定美味小菜盤），一個人也可以享受個人羊肉爐。









玄德羊肉片湯

以當歸、高麗菜、生薑絲以及帶皮切塊羊肉下去熬煮的羊肉湯，湯底清甜甘醇，呈現深褐色的湯色，玄德羊肉片湯的羊肉片給量飽足，肉質軟嫩可口，吃起來沒有羊騷味，搭配羊肉丸增添口感。









翼德羊小排湯

帶皮羊肉與羊小排的肉質鮮嫩不軟爛，吃起來較有嚼勁的口感。













雲長羊腳筋湯

營養滿分的羊腳筋湯，享受啃骨頭的樂趣，可以將羊骨髓精華利用吸管吸取，滿滿的膠原蛋白，讓啃咬之間充滿黏稠的口感，豐富又有層次。











▼羊骨髓精華







▼羊骨髓精華



孔明羊綜合湯

一碗集合羊肉湯所有食材精華，裡面有羊肉片、羊腳筋以及羊小排，一次滿足羊肉片的軟嫩可口、啃骨頭樂趣以及豐富嚼勁口感，甘甜醇厚的羊肉湯底，搭配高麗菜，更顯湯頭的清醇鮮甜。













加價NT$60升級套餐（美味小菜盤）

每日限定，不同菜色，當天用餐提供的是台式泡菜，清爽開胃。











情牽羊油麵線

香氣四溢的羊油拌上蔥花、手炒油蔥增添風味，簡單的麵線，吃起來卻不單調。











子龍滷肉飯

在米粒分明的白飯上，淋上滷肉醬汁，豐富的帶皮豬肉切丁，滷製入味，黏稠的口感，搭配白飯吃起來不會過份油膩。











冬瓜檸檬

小碎冰的冬瓜檸檬，冬瓜香甜帶點自然的檸檬微酸，喝起來去油解膩。















無敵羊肉丼飯

鹹香帶甜的丼飯醬汁，超下飯，搭配肉質軟嫩的羊肉片，加上半顆糖心蛋，標準的日式丼飯，特別佐以爽脆的花生米，增添口感與豐富度，小黃瓜切片顯得整碗丼飯更加清爽，一次吃完也不覺得膩口。

















店家資訊 ：



蜀羊-一碗小羊肉（宏匯廣場）

地址：

新北市新莊區新北大道四段3號7樓

（新莊宏匯廣場7樓美食街）



營業時間：

11:00~21:30

週五至週六

11:00~22:00



粉絲團：

https://www.facebook.com/A.bowl.of.lamb/



























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地址：新北市新莊區新北大道四段3號7樓（新莊宏匯廣場7樓美食街）營業時間：11:00~21:30週五至週六11:00~22:00粉絲團：

本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。