【臺南美食】開了35年台南人記憶中的日本料理，三種價位定食選擇，生魚片超厚，土瓶蒸好日料味道，不定期菜色更換~桃山日本料理



『桃山日本料理』開了35年台南人記憶中的日本料理，三種價位定食選擇，生魚片超厚，土瓶蒸好日料味道，不定期菜色更換。

從小吃到大的桃山日本料理

看到這個門面台南人有沒有覺得很熟悉呢？小編是覺得超親切、超熟悉的，我想像小編這種有點年紀的朋友來說，『 桃山日本料理 』應該是大家的回憶吧！位於健康路上，已經在地開了35年了，照這樣推算小編在國小就開始吃桃山了。從小吃過很多場婚宴就是在這裡，有時候親友從外地回來，我們家也都會在這裡訂上桌菜招待他們，所以桃山的味道就是我從小知道的日本料理的味道。

店內環境

館內不是很豪華的裝潢，但有著小編從小記憶的氛圍。一樓用餐空間有公共區域和包廂空間，二樓則是宴客區域。一樓公共區域以四人座為主，平常都會住在附近的老客人夫妻兩個來這邊用餐，小編則喜歡來這邊吃定食。而室內寬廣空間擺設方桌和圓桌不會有擁擠感，另外旁邊的包廂空間可以獨立一桌，也可以打開拉門變成三桌，後面包廂區也有六個包廂。

座位區前面就是吧檯的位置，半開放式的空間，熱炒類都是在廚房裡面，而吧檯可以看到廚師在切生魚片、包壽司，冰櫃裡的蔬菜、生魚片看起來很新鮮。

菜單

菜單，有單點和定食，而且定食會不定期更換菜色。 《品項、價錢請依照現場公告為準》

金桃山定食



『金桃山定食($880/套)』生魚片、煮物、鮮果鮑魚、唐揚海鮮、鹽燒香魚(母)、精緻壽司、湯品、甜點、水果。

從生食到炸物都是師傅依照當天食材所搭配，這套定食還有一貫的炙燒蝶魚壽司和鮭魚卵醋飯，小編覺得這套的cp值超高，不僅能吃到整隻的軟殼蟹和整尾的現烤香魚(有蛋)。中間穿插一道鮑魚搭配蘋果，吃起來清爽又有水果的香甜。最後的甜點則是日式麻糬和紅豆紫米甜湯，不定期也會更新菜色，所以每次吃到不一定都是相同的，每次都會讓小編有所期待。

『 生魚片 』生魚片也是依照當天的新鮮魚貨做搭配，小編這次吃到的是鮪魚、鮭魚和旗魚，而且帶點厚度的，有厚度吃起來就是口感超棒。



『煮物』

帆立貝、小白菜和黑色水晶餃，水晶餃內餡是肉漿口感，不是像水餃那種肉比較散的，整體來說是一道很清爽的菜色。



『鮮果鮑魚』

醬煮鮑魚搭配蘋果等蔬果。整果的蘋果挖空做一個盅的造型，裡面擺滿新鮮的蔬菜和一顆日式醬煮鮑魚，吃起來甘甜清爽。



『唐揚海鮮』用軟殼蟹裏粉下去炸，搭配生洋蔥、生菜，旁邊有日式美奶滋可以沾著提味，軟殼蟹吃起來外層微微酥脆。整隻都能直接入口下肚了，

『 鹽燒香魚(母) 』

鹽烤香魚也是小編最愛的烤魚之一，裏頭吃的到魚卵，擠上檸檬片享受香魚鮮嫩的肉質口感，沒有魚腥味。

『 精緻壽司 』有兩貫，鮭魚卵搭配醋飯是絕配，一口吃滿滿的海味和啵啵口感，炙燒鰈魚的口感就是入口即化。



『湯品』是養生湯，有香菇、排骨、枸杞等料，湯頭清甜。



『飯後點心』有日式甜點、紅豆湯和水果。

松定食

『 松定食$420/套 』生魚片、冷物、烤物、揚物、鮭魚飯或壽司、土瓶蒸、甜點、水果。這套是專程為樂多點的，因為有樂多最愛的日式蒸蛋、茶碗蒸和鮭魚香鬆飯。

『 生魚片 』有兩種魚種，切的厚度真的有夠厚。



『冷物』因為是冬天所以換成蒸蛋，蒸蛋特別的是直接把整隻的蝦子掛在旁邊，一上桌就讓小孩迫不急待的想撥蝦蝦了。



『烤物』是整尾公的香魚，擠點檸檬很對味。



『揚物』就是小編最愛的炸蝦和炸蔬菜，一定要沾上日式特調醬油拌入白蘿蔔泥，小編就愛醬汁的味道和炸蝦的脆脆口感，雖然外層酥脆，但還是保有蝦子肉質的Q彈口感。

『 鮭魚飯 』用蒸籠的米飯就是好吃，還加了香鬆、鮭魚肉，不儘營養還下飯，旁邊還有蜜蓮子，光是這籠白飯就讓樂多吃的很滿足。



『土瓶蒸』

土瓶蒸是樂多的最愛，每次到日料店一定會點上一壺，加上檸檬提味的湯就是特別的甘甜，邊喝邊倒享受一下小樂趣，湯裡的料個人覺得也是經典，一定要有蛤蠣、魚板、雞肉和香菇等。

『 飯後點心 』有紅豆湯和水果。

懷石定食



『懷石定食($1380/套)』懷石生魚片、煮物、海鮮冷物、燒物、唐揚大蝦、櫻壽司、湯品、甜點、水果。光看那一盤生魚片和味噌魚湯就覺得超值了。

『 懷石生魚片 』

滿滿一盤帶厚度的生魚片，挖上一小塊芥末在生魚片上，再沾點醬油，帶點嗆辣感又吃到有厚度的生魚片就是滿足。尤其那一湯匙的鮭魚卵，光看這一口肯定也不便宜，鮭魚卵嘴裡嗶嗶波波的爆漿口感，還有帶點鹹鹹的海洋味。

『 煮物 』

帆立貝、小白菜和黑色水晶餃，水晶餃內餡是肉漿口感，不是像水餃那種肉比較散的，整體來說是一道很清爽的菜色。



『海鮮冷物』

這道也是採當日食材製作的拼盤，一端上來時服務員會將旁邊的小燭台點上火，盤上這一杯特調裡有生菜搭配海鮮的組合，小編這次有吃到烏魚子的搭配組合，盤子上還有蔬果小拼盤擺飾，整個氣氛感十足。



『燒物』

燒物是魚下巴和貝類，帶著膠質的魚下巴和小鮑魚。

『 唐揚大蝦 』

日料的經典之一就是炸蝦，這份有炸蝦外，也有炸蝦頭、炸香菇等，一定要沾日式醬油拌白蘿蔔泥。



『櫻壽司』

櫻壽司有兩貫，一貫是烤鰻魚壽司，烤過的鰻魚一定要加點白芝麻最對味，炙燒蝶魚壽司入口即化又帶點油脂口感。

『 湯品 』

味噌魚湯做成蛋花湯，滿滿的蛋花、豆腐，魚肉也很大塊。



『飯後點心』

日式甜點、紅豆湯和水果。

岩燒牛肉

『 岩燒牛肉($880/份) 』

火焰秀來囉！鐵板上桌，直接倒入酒品點上火，牛肉在火焰快速的加熱，外層帶點焦香味，但裏頭還是保留了嫩度和肉汁。

店家資訊



很多人對於『桃山日本料理』的印象就是桌菜和單點，但小編覺得定食也不錯，有三種價位選擇，印象最深刻的是超厚的生魚片，而且菜色不定期或是依照季節會做變化，讓你不會每次都吃到一樣的菜色。

桃山日本料理

【地址】臺南市南區健康路二段460號(Google地圖)

【電話】06-2614163

【時間】11:00~14:00、17:00~20:30

【公休】每週一、其餘公休請見粉絲團公告

【網址】粉絲團

【公車】

●70右、70左、藍23、藍幹線 於 文南里 下車，步行約3~5分鐘。

(大台南公車)(路線查詢)(時刻)(票價)(運轉台南好交通)(大台南公車APP)

(詳情請依相關單位公告為準)

【停車】備有免費停車場

【備註】

●另收10%服務費

●品項、價錢和環境請依現場為準

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