彰化鹿港先進傢俱(iCAKU愛庫家居)，3000坪在地家具工廠自營！多款沙發、床組、床墊任挑，系統櫃廚具訂製一站搞定

一年新的開始，家裡的家具也開始要汰舊換新了！最近朋友推薦這家彰化沙發工廠直營最安心彰化傢俱推薦鹿港先進傢俱(Icaku愛庫家居)，在地20多年的老品牌鹿港先進傢俱佔地超過3000坪，自家生產製造工廠到售後服務，完全一條龍，真的很厲害！鹿港先進傢俱主打各樣家具展售、系統櫃及櫥櫃訂製、空間搭配規劃，讓你安心不已！剛提到先進傢俱也是工廠直營，價格透明化、服務品質有保障，很推薦想購買傢俱的朋友都能直接到先進傢俱現場看實品，五感的體驗，能透過實際的觸摸與乘坐，沈浸在居家氛圍中，才能找到真正的需求。像沙發、櫃子這類傢俱也可以客製化，尺寸與顏色皆可，想要系統櫃家具的擺設，都可以將自己需求詢問工作人員呦！其中也有多項優惠的商品，趁這時候快點來添家具最划算囉！

鹿港先進傢俱(Icaku愛庫家居)在哪？

中部家具推薦這家彰化鹿港在地家具老品牌先進傢俱位在彰化縣鹿港鎮臨海路三段432號（google map導航至目的地），這裡距離鹿港老街大概5分鐘的路程、3000坪實體家具店超大空間，參觀完畢後也可以到鹿港老街享用美食啦！

鹿港先進傢俱佔地有3000坪，空間環境超寬敞，擺設也是不擁擠，讓你可以慢慢逛，若要過來逛傢俱挑選傢俱很建議停留半天的時間左右。

抵達鹿港先進傢俱停好車後，往實體門市的看板往二樓走，指標很清楚，走上去就可以到實體門市！

先進傢俱(Icaku愛庫家居)

1995年，先進傢俱從家具工廠起家，並於2022年開創自有品牌「iCAKU愛庫家居」，承載著親切、溫暖、愛、令人自在的溫馨品牌，走向生活，不僅如此也同時增加空間搭配規劃、各式家具展售、系統櫃及廚具訂製等服務項目，為了就是要給客人有更好的體驗，品牌的誕生讓先進傢俱變得很有故事性呦！

先進傢俱(Icaku愛庫家居) 門市參觀

來到鹿港在地家具店先進傢俱(Icaku愛庫家居)的門市參觀，就盡情享受這裡帶給你的溫馨感滿滿～由於門市有3000坪的空間，很建議第一次來訪想找尋商品或是想全方位的居家空間設計，都可以問現場專業人員都會詳細為您解答喔！先進傢俱主打各樣傢俱展售、系統櫃及櫥櫃訂製、空間搭配規劃，讓你安心不已！

鹿港先進傢俱 沙發

一張對的沙發很重要，我們平常在不是在工作就是在公司，回到家的時間也很長，相對居家環境、客廳也就很重要啦！百合L型沙發～1+2+3的沙發組合，跳色的款式很走現代風，質感滿分。

簡單俐落的沙發，傳統沙發會有下陷的問題，新穎的沙發採用獨立筒支撐力比較好，壽命也比較長～CP值很高。

莫尼L型沙發，這款以石墨烯涼感貓抓布為主，現在的客人對於保養沙發越簡單越好，不需要太多保養，抹布擰乾擦一擦就可以做保養，超適合Kiwi這樣的懶人～

沙發的功能就是可以將椅座往前推，符合人體工學設計，腰枕也會跟著出來，下方做高腳也可以讓掃地機器人伸進去打掃～便利性機能性都很足，久坐不悶熱是這款沙發的最大特色呦！

先進傢俱中有很多款式的沙發材質可以參考，想要怎樣的材質與需求，耐磨、耐刮、防潑水、涼感這些都可以再請專業人員介紹與推薦呦！

901型L型機能貓抓皮布沙發，整體的包覆性很不錯，腰枕比較服貼包覆性比較夠～清爽的款式放在居家裡也格外帶點小清新，別擔心顏色問題，在家裡格局上的風格也可以將沙發顏色改成自己喜愛的呢！

這款的機能型很厲害呦！頭枕的角度都可以調以外，滾邊用貓抓皮，耐髒汙，不用擔心髒了該如何做清洗！

這款沙發很舒適！使用接觸面用天絲防水貓抓布來做，揭出肌膚也不會刺刺的，屁股的部分支撐力很好，坐起來偏硬，不過後背頭枕就會軟一些，包覆性滿分，連將椅子推出來都會讓你有包覆住，不易鬆動感，坐久了也不會覺得屁股痛痛啦！

懶人沙發，沒有貓抓皮的悶熱跟塑膠感，躺在床上的接觸點很素溪啦！手把、頭枕都可以做隱形拉鍊可以做拆洗，綜合軟硬度的中間值，完全QQ軟軟～斜式的手把也是跳脫四四方方的感覺，座位上也都可以往前推，躺者瞬間會睡著耶！

卡地亞牛皮沙發是美學與柔軟的典範，完全超級美！時不時都會想多看幾眼～推薦造型簡約整潔，比例和諧，傾斜的角度舒適妥帖，匠心獨運、細緻無比，回到家中感受到家第一眼映入眼簾就是沙發，自己看的舒服最為重要。

真牛皮會有不規則的紋路及細微的毛孔，假皮看起來就很規律，而且用手輕壓會出現毛孔皺紋，可以讓你馬上曉得真牛皮與假牛皮一試就能曉得了呢！

卡地亞123沙發質感真的超好，坐在上面也好有氣質～擺在家裡質感滿分，而且會讓你喜愛不已呢！沙發購買時都可以詢問專業人員，在現場看見機能型的沙發也可以依照自己需要的角度作調整，客人到家裡來作客也能坐的舒適啊！

這款沙發很特別呦！以小家庭小夫妻為主，像沙發床的概念，可以將椅背往後拉更深，可以做調整！頭枕可調整高度，流線型扶手或躺或靠都舒適～超適合各種空間。

我們開始試著坐在上面感受，座位就是Big讓你完全感覺不到窄，想要半躺在沙發上看電視、打怪也是一種享受耶！

沙發布料為貓抓皮款式，也可以依照客製化來做皮革的選擇，大面積的沙發座椅部分，瞬間好想躺在這看電視吃東西～好愛這樣的安適感覺，目前家裡擺放的是偏重色的沙發，等以後有自己的房間就來搬個幾樣回家擺放啦。

實心木的木質沙發可以用數十年，也是很多人喜愛的款式，整套的木質傢俱，還有電視櫃可以整組買回家。

顛覆傳統的作法讓你有點復古味道卻又跟得上潮流，擺在家中完全不顯老氣！

沙發所搭配的電視櫃都可以自己做選擇，想要時尚或是不同的款式，在鹿港先進傢俱都能找得到。

來這裡完全不要吝嗇，試坐就對了，而且很多商品如果沒有自己體驗過，那又怎麼知道適不適合啦！

家裡空間如果夠大也可以挑大器款式的沙發，無論是辦公室、居家，建議可以先丈量尺寸後再進行購買，若有任何問題也可以詢問現場專業人員。

小巧而美的佈置空間，櫃子、電視櫃、茶几、收納櫃都可以直接入手一系列的，沙發也可以從布料上到花色、涼感機能布、貓抓布都可以客製化，只要喜歡沙發款式，幾乎都可以客製化啦！

實木沙發搭配現代感，質感風格滿滿的，打造夢幻之家並非難事耶，與專業人員討論到好，再進行入手專人送到家的貼心服務啦！

iCAKU愛庫家居中也有一處完全擺設的實境空間可以做參考與選購，舒適的環境讓你想要訂購起來呢！先進傢俱一條龍服務，服務項目有各式家具、沙發、床墊展售、系統櫃及廚具訂製，空間搭配規劃、睡眠床墊諮詢、客製化系統衣櫃，從客廳到居家都有，一次做挑選也能讓家裡展現整體性。

我們走入佈置美美的環境，內心已經開始悄悄想像未來有成家那希望怎樣的商品來做擺設，低調又時尚的設計感，擺放位置、系統傢俱該如何更加完美的呈現在家中，腦海裡已經開始想入非非了。

每一款沙發的巧思都很適合放在家，單人沙發、雙人沙發、懶人沙發或是多人沙發都有，清爽布料好清理不怕髒汙，就是要家裡漂漂亮亮的才能長久待在自己喜愛的居家空間，廢在家裡看電視也是一種享受。

結合系統傢俱的陳設中，床鋪也是很重要的一環，我們平常做喜歡坐在沙發上或是床上，這兩處待的時間都有點久，一次到位真的很重要啦！

在這裡展示的空間裡，你都可以盡情的觀看與了解商品的品項，盡可能找到符合自己需求的商品，價格透明化，工廠直營價，想了解更多？就來鹿港先進傢俱一趟多多了解呦！

空間想要收納得宜，又不想佔空間，就直接找先進傢俱來設計與規劃，一站就能搞定。

這款廚具收納得宜，而且鹿港先進傢俱跟其他家具行不同的是能專屬客製化，隨著每個人的家庭彈性做變化，現成家具的規格較單一，無法吻合家中所有的尺寸，相較之下系統家具的彈性就更大，喜愛的色彩都可以客製化，總之就是專屬為您打造一套居家空間。

廚具擁有人性化的設計，讓我們收納空間中曉得物品該如何放才不會亂糟糟的，連碗盤、烤箱、調味醬跟小物品，細膩度的設計上真的讓人喜愛。

先進傢俱的系統廚具可搭配抽油煙機、洗碗機、IH爐等三機廚具，在櫃體、檯面的選材上可以從現場的桌面上挑選自己想要的感覺，尺寸、顏色跟材質都可以做搭配。

餐桌椅/實木家具/時尚大方

茶几、電視櫃、餐桌樣式與款式簡單，無論擺在居家的哪個位置，都很適合！

買家具到鹿港先進傢俱到先進傢挑選就對了！廚房的桌椅款式多到看得眼花撩亂，喜愛怎樣的風格，簡約、優雅，都能在這選到喜愛的商品。

除了沙發、床墊，餐桌也是在家庭中很重要的一環，家裡若是有煮的話，多半就會考量比較厚實的餐桌椅，用餐起來與家人歡聚也更佳愉悅。

伸縮餐桌可以變大與縮小，符合空間的美感也不用擔心佔空間，美美的單品款式眾多真的很難以抉擇，每款都會讓你有慾望想通通買回家。

精品的餐桌，可以為客人專屬客製化的餐桌，防刮耐磨也耐高溫，不用在擔心吃飯底下忘了墊隔熱而擔心毀損桌子呦！

床墊/臥室設計風格

回到家中就是要休息，除了床鋪就是客廳讓我們待最久，臥室裡的床墊也可以挑選好一點，先進傢俱的臥室商品是一應俱全，我們人幾乎有1/3的時間都會在床上，擁有一張好床，有好的睡眠很重要啦！

成套的臥室商品，像是床組、化妝櫃、衣櫃…..想要有整體感或自己搭襯一組也可以呢！

單人床組、雙人床組，也很建議要試試看柔軟舒適度，畢竟我們除了工作，躺床的睡眠時間可是很久的，找到一張好床，真的很重要。

臥房中選用不同的材質，精緻感的家具讓臥室也能充滿大量的質感。

考量到荷包的話，很建議來選購這組床組、床墊，無論設計與質感搭配簡直是一絕，深受我的喜愛啊！

這組床、衣櫃、床頭櫃、床架都是一系列的，配色上也讓你更加的舒適，有一致性，設計輕柔顏色也不過重，整體來說真的很棒呢！

雙人小間，如果小資族或是單人使用床鋪，就可以選擇這款，整組包含 3.5尺單人加大的床頭床底，床頭櫃、化妝鏡台、衣櫃、獨立筒床墊，只要$25800元，便宜也是有好貨！

化妝台的多樣收納整個滿足女孩兒喜愛的瓶瓶罐罐的收納呢！

打造一組夢幻的系統衣櫃，也可以增設層板在裡面，讓你會覺得收納到心裡，非常的實用呢！

衣櫃、梳妝台、床台可以選擇門板材質，像是想要夾層、櫃子或是穿衣鏡都在裡面可以做選配方便到不行，收納空間依照自己需求而規劃製作，真的太棒了。

小資族的朋友們，想要打造Loft風的氛圍嗎？不妨來鹿港先進傢俱來參觀，會讓你有意想不到的收穫喔！

我自己就很喜歡看這些床具組，若以後有自己的房子，就真的會貨比三家不吃虧啦！

床鋪也可以更換不同色系，營造自己喜愛的氛圍！

鹿港在地品牌工廠直營的先進傢俱購買商品，好安心！品質不擔心貨比三家不吃虧，在地經營也讓老顧客一再地回流！！

現在的床墊都是獨立筒，想要購買名床，德國優客、龍馬名床，在先進傢俱皆可看得見，好的床墊是連旁邊的人翻身也感覺不到，我們在床上的時間很多，挑一張好床墊是很重要的。

書桌、辦公桌皆有，整場都能挑選，書桌高度、收納空間、顏色都可以選擇呦！

電腦椅、書櫃、多功能的桌子，整體搭配起來就是個書房的概念，從小朋友需要的書桌到大人想要辦公桌、實木家具都有喔！

美學與居家生活有著很大的關係，平常我們都會在網路參考居家設計與風格或是雜誌，不過實際上到鹿港先進傢俱體驗，會讓你擁有各種不同的感觸，Kiwi很喜愛簡約的設計感與商品，像是沙發在居家空間中佔了很重要的角色，就會到實體門市細細看，體驗再三才會入手，跳色、沈穩、時尚這些都在先進傢俱中找到，每一個展示空間讓你猶如身歷其境，想不沈浸在這樣的氛圍真的很難啊，除了客廳外，臥房中選用不同的材質也可以讓臥室也能充滿精緻感。居家空間要擺放舒適不妨來一趟先進傢俱，細節、客製化系統櫃跟設計感，實用耐用讓妳會想要直接在這裡入手優！（專屬貨運司機配送，直接幫您送到家，現場安裝定位！）

先進傢俱(iCAKU愛庫家居)

地點：彰化縣鹿港鎮臨海路三段432號

營業時間：週一到週日早上9:00至下午6:00

官網： www.icaku.com

FB： https://ppt.cc/f7rHkx

IG： https://ppt.cc/fJlbNx LINE

客服：https://line.me/ti/p/~@icaku