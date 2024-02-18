北投溫泉推薦皇池溫泉御膳館，來北投泡湯推薦皇池溫泉御膳館用餐滿額免費送湯屋！

太豪邁了！到台北北投溫泉推薦皇池溫泉御膳館，主打用餐滿800元就能免費泡湯，老字號的北投溫泉店甚多，但這家皇池溫泉御膳館網路很多朋友推薦，身邊朋友泡完湯再來個砂鍋粥，完全飽足！台北北投皇池溫泉御膳館有雙人湯屋、大眾池，買完湯屋券後，直接拿券先去餐廳訂砂鍋粥，皇池溫泉御膳館最有名就是它的潮州砂鍋粥，泡湯免費享用砂鍋粥，來個雙人湯屋、親子泡湯再適合不過啦！

北投皇池溫泉御膳館在哪？

北投溫泉皇池溫泉御膳館位在台北市北投區紗帽路42-2號，電話是02 2862 3688。

emperorspa.com.tw

北投溫泉皇池溫泉御膳館停車資訊

來到北投溫泉皇池溫泉御膳館外面都有免費停車位置，不用擔心停車問題，旺季/假日都需要停遠一點，能早來是最好的哦！

北投溫泉皇池溫泉御膳館付費方式？

來到北投溫泉皇池溫泉御膳館以現金收費，沒有刷卡服務。

北投溫泉皇池溫泉御膳館相關資訊

北投溫泉皇池溫泉御膳館一館

大眾男/女裸湯、雙人湯屋、餐廳

泡湯24HR 餐廳中午12:00～凌晨03:00

（最後點餐時間凌晨2:00）

大眾池：1館跟3館都有裸湯，250元/人，小孩身高滿120公分以成人計價，皇池餐廳個人當日消費滿400元，即贈「大眾池一次」(限當日使用)。

雙人湯屋：2人500元/間，不接受單人泡湯屋。

皇池二館：大眾泳装溫泉泳池、家庭湯屋

泡湯下午13:00～晚上22:00（九月每周二公休）

十月份開始中午12:00~晚上22:00

皇池三館：大眾池男/女裸湯

泡湯早上07:00～凌晨01:00

北投溫泉皇池溫泉御膳館交通資訊

抵達北投溫泉皇池溫泉御膳館可以直接開車，或者搭乘台北捷運到石牌站轉乘公車即可輕鬆抵達目的地，走下去時會不時聞到青磺泉的味道，又稱鐳泉，我很愛這樣的溫泉味～不自覺的想快步往前邁進。

走到底就是北投溫泉皇池溫泉御膳館所在位置，早晨第一站就來到這裡泡湯，旺季可以入內泡湯時間會提早，泡湯時間也會縮短，請再多留意！

北投溫泉皇池溫泉御膳館有三館，想用餐就直接到一館泡湯跟用餐，單純想泡湯就挑選二館跟三館。

北投溫泉皇池溫泉御膳館購票資訊

北投溫泉皇池溫泉御膳館消費方式

1、用餐消費（招待泡湯）

跟Kiwi一樣含餐，泡湯一人低消為400元。

大姐會問是否要泡湯還是用餐，兩者都來就是依照人數付錢。

2、單純泡湯不用餐一間湯屋2人500元，大眾池1人250元。

一大早沒什麼人就迅速買票入內～

拿票時，請先到砂鍋粥區來預約餐點，以免需要等待很久。

很多元的砂鍋粥、台式料理都可以做點選。

最新的菜單在這，任你挑，每款都很經典！

餐點製作也要很久，預訂完成綜合粥後就直接往樓上湯屋區泡湯囉！

湯屋平日40分，假日30分，沒有號碼牌，記得要來排隊！恰好我們也是第一順位。

等待區域的座位多，假日直接客滿，強烈建議平日來～

這裡還有附設吹風機，洗手間則是兩側走到底就是。

皇池的整個氛圍走的是日式風，是個泡湯的好地方。

進入到雙人VIP半露天湯屋，空間隱密寬敞通風，都不用擔心過於悶熱，旁邊也有可以放置行李的地方。

溫泉池以花崗石原石砌建而成，獨特的八角造型浸泡起來更加輕鬆舒適。

泡湯的池子不大，雙人應該已額滿，不過日式庭園造景，陽光透出，挺不錯。

泡湯時的湯泉是青磺泉又稱鐳泉，珍貴又稀有，與日本玉川溫泉的泉質相同，目前全世界也僅此二處擁有，味道很重，起來後可以用沐浴乳跟洗髮乳洗，味道就會變淡。

很日式庭園風，一早來沒什麼人不用特別排隊，泡完後中午用餐人潮就多了。

四面環玻璃屋的用餐區域很棒，中午時間來是超級多人吧，每桌都是爆滿狀況。

最新菜單

他們家可以直接做單點，菜色很豐富，粥品必點，其他則是先點餐最後結帳時再付款。

我們點的是綜合粥，裡面有田雞、紅蟳、活蝦⋯多種配料熬煮成粥。小份量真的就是3-4人份量，雙人用餐會飽到天靈蓋了。

我們用餐時間有點延遲，衝下來後砂鍋粥已經好了，以保鮮膜覆蓋，等工作人員送上來就大快朵頤，綜合粥的很超值！無論怎麼撈都是料，新鮮的味道，蝦子，田雞到紅蟳都不錯的！入口即化也超級有飽足感，這鍋真的很值得吃呢！

來到北投皇池溫泉御膳館泡湯跟用餐都還不錯，可以選擇買單純泡湯或者含用餐泡湯，都可以自己做選擇，砂鍋粥也是網路很多人點，我們才跟著一起點，份量超大兩個人要吃完真的很辛苦！不過泡湯環境跟用餐環境都還不錯，如果有來北投泡湯推薦皇池溫泉御膳館。

北投皇池溫泉御膳館

住址：台北市北投區紗帽路42-2號

電話是02 2862 3688。

網站：www.emperorspa.com.tw

北投溫泉皇池溫泉御膳館相關資訊

北投溫泉皇池溫泉御膳館一館

大眾男/女裸湯、雙人湯屋、餐廳

泡湯24HR 餐廳中午12:00～凌晨03:00

（最後點餐時間凌晨2:00）

大眾池：1館跟3館都有裸湯，250元/人，小孩身高滿120公分以成人計價，皇池餐廳個人當日消費滿400元，即贈「大眾池一次」(限當日使用)。

雙人湯屋：2人500元/間，不接受單人泡湯屋。

皇池二館：大眾泳装溫泉泳池、家庭湯屋

泡湯下午13:00～晚上22:00（九月每周二公休）

十月份開始中午12:00~晚上22:00

皇池三館：大眾池男/女裸湯

泡湯早上07:00～凌晨01:00

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



