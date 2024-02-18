雲林景點西遊世界～西螺最夯拍照熱點，多家伴手禮可選～孫悟空、豬八戒、牛魔王

雲林超夯的景點2024剛試營運我們就來訪，西螺交流道下的西遊食品創造了厲害的西遊世界，地點就在西螺鎮埤頭里，下西螺交流道200公尺就能抵達目的地呀！

西螺景點西遊食品在哪？

西遊食品西遊世界住址在雲林縣西螺鎮埤頭里埤頭76-10號

電話：05-5880187

營業時間：8:30-20:30

西遊世界：粉絲頁

西螺景點西遊食品好拍照

嘿嘿！西遊世界你認識幾個人物呢？像我只有認識幾個而已～從小聽到大的西遊記，沒想到長大了西螺新景點居然創造了西遊世界～看看我可愛的孫悟空，豬八戒，牛魔王，就是少了蜘蛛精呀！

西遊食品有免費停車場，還有大哥在幫忙指揮交通，畢竟這裡比較多車輛，開車都需要很小心。後面有一顆顆愛心很適合拍照呢！

西螺景點西遊食品內部環境

西遊食品賣了很多的知名品牌，像是軒記、盛香珍、華元、旺旺、樂事、瑞春醬油⋯很多的餅乾都讓你想要打包回家了！

西遊食品的東西並不多，不過酸奶格子是他們家的產品，也期待未來能有更多西遊食品的零嘴出爐！

瑞春醬油在這裡也買得到！

讓我覺得很可愛的就是這個金箍棒也有在販售喔！

西螺的西遊食品中比較應景的還有這個，公仔小物！

有人說唐僧的肉肉好吃嗎？在書裡，每個妖精都想吃一口～電視情節也是，張衛健演的真的惟妙惟肖！疑？不小心透露年代了！

這裡餅乾都還在陸續上架，餅乾很多元，來休息站上洗手間也可以買點伴手禮當車上零嘴享用！

可愛的豬八戒，很可愛的啦！

牛魔王一定要搭配鐵扇公主，不過拿著小鐵扇的牛魔王可能把公主藏到別處了吧！

雲林超夯的景點2024剛試營運我們就來訪，西螺交流道下的新景點西遊食品之西遊世界，如果恰好要休息還是想要伸伸懶腰，都可以前往拍拍照，休憩片刻！

西螺景點西遊食品 西遊世界

住址在雲林縣西螺鎮埤頭里埤頭76-10號

電話：05-5880187

營業時間：8:30-20:30

西遊世界：粉絲頁