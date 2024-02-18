2024 員林燈會暨元宵節活動在員林龍燈公園｜全台唯一超大巨龍點燈！員林燈會相關資訊.交通資訊.地圖攻略～周邊恐龍裝置藝術等你一起來探險！

2024 員林燈會暨元宵節活動在員林龍燈公園正式點燈囉！今年員林最新景點員林燈會以「龍燈樂園 幸福龍來」為主題，龍燈公園打造成一座大型遊樂園，讓員林的夜晚有更多好玩的地方與活動。員林燈會活動時間從2024/2/8-3/3，18:00-22:00員林龍燈公園節目滿滿的，而且燈會裡還有好多美拍場景，像是巨型龍燈造景、美麗的燈海、恐龍的裝置藝術公仔、星光大道、旋轉木馬、旋轉咖啡杯、泡泡世界、五光十色的翹翹板、探索迷宮、童年時光機…場景不斷，讓你來場龍燈樂園裡探索驚奇滿滿，春節哪裡去？趁著連假遊玩也要玩得很盡興！

如何抵達2024 員林燈會？

想要到員林燈會可以直接導航：龍燈公園，住址是彰化縣員林市莒光路734號，鄰近好停車不用擔心。

如果從員林火車站要到員林燈會會場，可直接租借MOOVO騎腳踏車到目的地。

2024 員林燈會活動資訊

2024 員林燈會2024/2/8-3/3，18:00-22:00，龍燈公園夜晚都很熱鬧喔！

初三的夜晚很熱鬧，有多邀請一個神秘嘉賓，讓你驚喜一下到底是誰要來呢？

2024 員林燈會地圖

2024 員林燈會地圖上有很多好拍照的網美景點，可以慢慢拍、慢慢逛，停留時間約2小時左右～

龍年小提燈、龍年小錢包發放

發放日期：2/11-2/14、2/17、2/18、2/24、2/25

發放時間：18:30

2024員林燈會主燈秀時間表

平日主燈秀時間表：19:00、19:30、20:00、20:20、21:00、21:30

假日主燈秀時間表：19:00、19:40、20:20、21:00、21:30

巨龍在員林燈會裡（員林龍燈公園），在員林白天可以到其他景點走走，夜晚就可以來員林燈會拍照～欣賞主燈秀，夜夜精彩絕倫，很棒的呢！

我們趕上員林龍燈公園正式點燈囉！超開心的，因為員林燈會的主燈則高達 22 公尺，是今年全國燈會中最高的！有聲響的燈光主燈秀，讓人驚艷不已！魅力四射的燈光效果，還有漂亮的花在燈光上，帶給全場 視聽覺的極致饗宴。

岩山探險

在員林燈會在龍燈公園中空間不小，都可以來喔！園區內設有各式遊樂設施，讓Kiwi帶你一起來逛逛

一起往童年時光機隧道出發吧！時光機讓你有飛機在天上盤旋的感覺～隧道裡有滿滿燈海，穿越後就是員林燈會才有的限定版龍燈樂園了。

2024龍在員林/泡泡世界

歡呼！我們來到2024龍來員林，有著可愛的恐龍寶寶在員林燈會入口～太可愛了！旁邊還有龍寶寶在吹著泡泡～泡泡世界太卡哇伊了啦！

叢林裡的龍寶寶正開心的坐在蛋裡，象徵著新的一年開始，我們在龍燈樂園也要盡情的遊玩起來～龍年好運一整年。

福氣滿堂

每個場景的意象都很特別，像這裡福氣滿堂，年節時期，熱熱鬧鬧的裝飾著燈籠及彩帶，可愛小恐龍帶著象徵著員林百果山的水果～送禮送到家裡，溫馨的團圓感甚好。

2024閃耀員林

搭配前方的團團圓圓，喜賀新年，充滿歡笑與活力的地方，前面還有可愛的音樂圈圈，踏上去都會有不同的聲音，喜愛創作的旅人們可以在上面跳個歌曲～

星光大道

好多美美的星星來化成隧道，很夢幻像在走星光大道，滿滿的明星POSE都要跟著擺起來了！

旋轉木馬/旋轉咖啡杯

完全充滿歡樂的樂園裡還有旋轉木馬，孩子們坐上去搭配著夢幻的音樂旋律，浮上愉悅的臉龐，旁邊的爸媽也都會心一笑呢！

夜晚乘坐旋轉咖啡杯的大朋友與小朋友們也不少，想想多久沒笑了，不妨找時間來龍燈樂園裡，包你笑嗨嗨的啦！

賦予生命 綻放奇蹟

賦予生命 綻放奇蹟的地方讓你有種說不出的生命力，心電圖的愛心造型，象徵著2024新的一年裡能綻放著奇蹟。

大大的愛心是好多人留影的地方，美美的造景讓人不自覺停下腳步來拍照。

探索迷宮 無限驚喜

在員林燈會中總是有很多驚喜等著我們來挖寶，探索迷宮 無限驚喜也是其中之一，很多的旅人們都會向前來走迷宮，碰壁後再往其他地方走，繽紛的顏色真的需要靠智慧才能找到出口呢！

小朋友牽起爸媽的大手手一起來探索迷宮，會有意想不到的驚喜呦！

破蛋而出 堅忍不拔

一顆顆的恐龍蛋無敵可愛，有人躲在裡面變成尚未孵化的模樣，有的則是在恐龍旁拍照留影，歡樂氣息不斷，龍燈樂園怎麼能如此歡樂呀！趁著春節快點一起來走走～

此起彼落

五顏六色的翹翹板讓大朋友與小朋友一起玩耍，小朋友的聲響此起彼落，讓你在旁邊看著也都忍不住想要排隊一起加入翹翹板的行列呀！

在龍燈樂園中，有指示牌都可以走到目的地，如果有問題也都可以下載地圖來看呦！

飛向宇宙 浩瀚無限

徜徉在燈海間好夢幻，一顆顆星球引領我們進入浩瀚的宇宙世界裡，美不勝收！

奇妙世界裡的太空人對著我們揮揮手，也在跟我們訴說著，員林燈會夜晚必訪，讓你歡笑聲不斷，滿滿陷入樂園的快樂分子中。

月明星稀

月明星稀五光十色的月亮、圓球在眼前，多采多姿的樂園中連月亮的是超大顆，彎彎月好適合美拍。

員林燈會最大的重點莫過於巨龍在龍燈公園裡，徜徉在龍燈樂園裡好愉快，夜晚正式點燈會在固定時間來個主燈秀，主燈高達22公尺，是今年全國燈後為最高的，聲響的燈光完全魅力四射的效果完全打在主燈上跟周邊的房子，完全給你五感體驗，看了一次都還會想要再等下一次得到來。

沿著燈廊往上走又來到另外一區～真的是美美的，燈會怎麼能這麼漂亮～每處都想要留影！

叢林探險

員林燈會中迎賓入口有兩處，這裡則是周邊好停機車的地方，緩緩走來就能看見！燈會則有兩處都可以欣賞到美美的裝置藝術，戴起燈會地圖好好來探險一下～

小恐龍的造景是很多小朋友超級喜愛的恐龍場景，可愛的造景讓阿嬤阿公也帶孫子一起來樂園裡玩耍～

海底世界

海豚緩緩往上升，還有螢火蟲相伴，閃閃發亮上頭還有可愛小火車～快點一起來瞧瞧火車裡究竟是誰搭上車了呀？

心之所向 夢想啟程

可愛小火車嘟嘟嘟的聲響往前進，可愛小恐龍化身為列車長帶領我們往夢想啟程囉！

雲朵飄飄/恐龍探索樂園

穿越一片可愛雲朵飄飄，好應景， 偷偷說後面就是恐龍探索樂園～有著很可怕的恐龍正等著你，一起帶著刺激的心來場探險旅行啦！

可怕的暴龍正悄悄的發出可怕的低吼聲，眼睛也會跟著動，重點是雙手還會往前推呀推～拍照要小心被吃掉呀！

龍年小提燈、龍年小錢包發放

龍年小提燈、龍年小錢包發放日期：2/11-2/14、2/17、2/18、2/24、2/25，發放時間：18:30。真的超可愛的，要記得把握時間來換禮物呦！

2024員林最新景點員林燈會以「龍燈樂園 幸福龍來」為主題，讓員林變得更好玩，活動時間從2024/2/8-3/3，18:00-22:00員林龍燈公園節目滿滿，還有好多美拍場景，巨型龍燈造景、美麗的燈海、恐龍的裝置藝術公仔、星光大道、旋轉木馬、旋轉咖啡杯、泡泡世界、五光十色的翹翹板、探索迷宮、童年時光機…場景不斷，讓你來場龍燈樂園裡探索驚奇滿滿，春節哪裡去？快一起來員林燈會裏的龍燈樂園探索尋寶呀！

如何抵達2024 員林燈會？

想要到員林燈會可以直接導航：龍燈公園，住址是彰化縣員林市莒光路734號，鄰近好停車不用擔心。

如果從員林火車站要到員林燈會會場，可直接租借MOOVO騎腳踏車到目的地。

員林周邊必玩景點兔馬路公園

彰化員林兔馬鹿公園正式啟用 9.6公尺高塔滑梯挑戰小朋友膽量，這裡也是大小朋友活動筋骨的地方，員林兔馬鹿公園在去年啟動時造成轟動呢！因為環境舒適加上規劃動線良好，園區設有兒童遊戲區、戲沙區、樂齡體健設施、大型滑梯和攀爬架、其中勇氣挑戰高塔為9.6公尺高的球型高塔、溜滑梯，從滑道下來需要很大的勇氣，也能讓小朋友挑戰體能及膽量。

員林兔馬鹿公園

住址：彰化縣員林市員林大道六段200號

員林周邊必玩景點百果山公園

百果山遊憩區完全升級！喔熊組長超卡哇伊，葡萄溜滑梯轉型為繽紛遊樂場～同樣是長長的溜滑梯、攀爬網、彈跳床、土丘超適合放電，兒時回憶ㄟ延續，讓這裡充滿更多歡笑。 員林百果山溜滑梯 住址：彰化縣員林市出水巷

員林周邊必吃美食

這陣子Kiwi完全在員林吃開，身在員林已經有一大段時間，平常就跟朋友去吃吃喝喝，或者是約會都會找一些還不錯的餐廳用餐，離員林燈會最近的豐富食堂、Helo Cafe還有員林大道上的官東燒肉、有片森林，隱藏在員林第一市場裡的大胖凸皮面、阿發拉仔麵，員基周邊美食的秋蕾餐酒館，都是我很推薦可以吃吃喝喝的好場所～如果來員林燈會也可以早上悠遊員林市場，市場裡的建築物也是目前保存日治時代的建築之美，鄰近媽祖廟拜拜，第一市場都邊美食吃吃小吃，或者是想要約三五好友一起吃美食餐廳都可以，下午則可以到最夯的百果山溜滑梯遊玩，或是兔馬路公園玩耍，帶著大朋友小朋友都好適合的地方，夜晚則可以鄰近餐館吃美食後，步行到員林燈會來欣賞主燈秀、周邊裝置藝術在來場龍燈樂園探索，行程推薦給你們了啦！