上下班常會經過這家位於永康區東橋二街上的拉麵店！自己吃過一次後覺得cp值超好，今天揪同事一起來吃午餐，也順便跟大家分享一下菜單與實際口感！

▼裡面環境都以個人座位為主！很有日式風格！

▼鶴昇町拉麵最熱賣的參考！第一次來也許可以試試！

▼這是這次我們點的四道拉麵，野菜叉燒豚骨拉麵、地獄麻辣豚骨拉麵、和風叉燒乾拌麵、叉燒飯等...

▼出菜速度很快！我們每個人各有所好，鶴昇町拉麵口味選擇還蠻豐富的！都能滿足每個人的喜好！

和風叉燒乾拌麵

一般來說拉麵都是重湯頭，但也是有人不愛喝湯！我同事就是其中之一！和風叉燒乾拌的叉燒有經過炙燒！麵條搭配醬汁鹹度適中，喜愛乾麵的一定要試試，跟台式的很不一樣！最印象深刻的還是大片叉燒！

老闆說他們家叉燒是用低溫料理的，所以吃起來口感比其他家都還嫩！

地獄麻辣豚骨拉麵

辣度從微、小、正常、中、大辣可以調整，今天點的是正常版本，湯頭花椒味屬於淡的尾氣，嘴裡的辣散去的速度也快！是我自己喜歡的口感。畢竟辣到不能一口接一口就沒吃麵的爽感了！叉燒在這裡口感又更嫩！辣辣的叉燒真的很迷人，真希望老闆可以單點一盤麻辣叉燒，一定熱賣！

野菜叉燒豚骨拉麵

這個算是鶴昇町拉麵的基本款，對於基本款來說，他絕對有非常優秀的條件！首先野菜炙燒過！吃起來香氣就是不一樣！再來叉燒又厚又大，吃起來爽度破表！第三麵量十足，應該不會有人吃不飽！第四湯頭濃郁鹹度很適合天天吃！其實就是這碗被圈粉的！

叉燒飯

對、你沒看錯！是誰來拉麵店吃叉燒飯啦！但是...就是有！就是有時候突然想吃飯，試想如果叉燒加上炙燒加上獨家醬汁，碗的周圍還配上自製美乃滋點綴！這樣的美味你會放過嗎？答案是肯定不會！忘了告訴你還有兩片玉子燒，一樣炙燒後端出來給你享用！

我來總結一下鶴昇町拉麵的吃後感！正統不正統不是這裡訴求的目標，感受得出來老闆對於口味上的堅持，在於一碗拉麵是不是可以耐吃、常吃、每天吃的概念。

我覺得老闆肯定有達到這樣的目標！因為我都來連吃兩次了！當然，叉燒比他厚當然也有，但是別忘了，野菜叉燒豚骨拉麵一碗才180元，是不是cp值很高！喜愛拉麵的朋友，趕快去試試！

鶴昇町拉麵

地址：台南市永康區東橋二街140號

電話：06 302 3607

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063638337101

營業時間：固定週一休息／週二到日 11:30-14:00、17:30-21:30

每月最後一個禮拜休週一&二



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