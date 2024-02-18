台中一中街商圈匯集了許多餐廳、小吃、補習班、美容院、服飾店，知名的台中一中、台中科大、台灣體育學院都在附近，因此這裡成了學生逛街吃飯的好所在，假日也擠滿了觀光客人潮，這裡整理出幾間雞蛋糕常吃或必吃的小吃，下次來到一中街可以當作參考。

一中街交通資訊：開車的朋友可停精武停車場(車位少收費便宜)或水利大樓停車場。搭公車的朋友可在台中科技大學站或台中一中站下車。

【阿月紅茶冰】

一中街可以說是阿月紅茶冰的天下，光是短短幾百公尺就有好幾間分店，來到這幾乎是人手一杯，不入境隨俗一下嗎？

地址：台中市北區尊賢街7號(水利大樓後門一中街)

營業時間：10:00–23:30

▲古早味紅茶冰30元：30元很大杯CP值高，但也說不出哪裡好喝，也許喝的就是學生的回憶吧！

【打餅舖烙餅】

這攤在一中街已經開業超過20年，相陪許多年輕學子成長，手工烙餅有十幾種口味可選，有甜的鹹的可以選，有選擇障礙的真的會腦筋空白阿！

地址：台中市北區一中街83號

營業時間：11:00–23:00

▲有多間美食節目報導，果然是厲害的攤位。

▲照燒豬排蛋烙餅 60元：餅皮很厚實烤得酥酥的，照燒醬汁甜甜鹹鹹非常夠味，豬肉肉質軟嫩，配著蛋一起吃超滿足。

【豐味綠豆沙牛奶】

豐味綠豆沙牛奶也是非常熱門的排隊名店，雖然在台中有多家分店但人氣依舊不減，綠豆沙牛奶是必喝招牌，牛乳系列的飲品也是熱門品項。

地址：台中市北區太平路63巷1號

營業時間：12:00–22:00

▲看到門口的長長排隊人潮就知道生意有多好。

▲豐味綠豆沙牛奶菜單。

▲綠豆沙牛乳(大) 加珍珠 50元：綠豆沙與牛奶是分開漸層的，綠豆沙口感綿密香氣十足，牛乳有著濃郁奶香，兩者MIX在一起非常完美。

【２１臭豆腐】

21臭豆腐也是一中街的必吃名店，小小的店面常被饕客擠得水洩不通，臭豆腐外酥內軟特製醬汁很夠味，喜歡臭豆腐的一定不能錯過。

地址：台中市北區一中街21號

營業時間：16:00–22:00(周三、周四公休)

▲21臭豆腐店面不大但生意非常好，假日常需要排隊。

▲臭豆腐一份有五顆，外酥內軟，豆腐質地綿密有濃濃豆香，店家特製醬料也非常夠味，泡菜又脆又甜和臭豆腐超搭！

因為時間跟肚子實在有限，其他口袋名單只能等下次再征服囉！

一中街其他必吃：

天使雞排一中店

上和園滷味

一中8兩碳烤雞排

一中大熱狗

盧の堡半月燒餡餅一中總店

王印製麵麻辣乾麵

就醬拌精緻醬拌麵

多多茶坊

日日利海盜飯團

豐仁冰(創始店)

一中街夜市美食資訊：

地址：台中市北區一中街

營業時間：11:00–22:00(平日)、11:00–23:00(六日)



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤