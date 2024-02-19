優良的雪質讓當地有著許多滑雪場，在這裡可以輕鬆乘坐纜車到多個由易到難的滑雪場，除了基本的滑雪外，還有雪板、夜滑，還有親子滑雪場等你來挑戰，許多簡單的遊樂設施讓滑雪變得更有趣更好玩，推薦滑雪新手和老手可以來這邊安排三天兩夜，邊滑雪邊欣賞白雪靄靄的美景，絕對是人生一種享受。

越後湯澤住宿推薦

附近有免費接駁巴士站可以輕鬆到滑雪場，距離JR車站也很近，位置非常好。如果是自駕遊開車也有免費停車場，便利商店也在附近，如果冬天來積雪太厚可以跟飯店預約接駁車，不用擔心雪地走路不方便。

雖然這間越後湯澤飯店整體不算大，但整體佈置的是很舒適清雅的環境，周遭充滿細心的佈置，進屋時需換上拖鞋，打掃得一塵不染讓人走起來很舒服。入住時招待小點心，退房時還有小糖果，推薦舒服的露天溫泉，泡湯風呂有限定人數，讓人不覺得擁擠，滑完雪來放鬆一下筋骨很適合，下雪來泡湯也非常浪漫，滑雪完可以把設備放在飯店乾燥區。

房型有日式和現代風格，室內燈光柔和營造典雅氣息，讓人能睡個好覺。晚餐是在餐廳的私人包廂，腳旁還有暖爐讓客人溫暖享用美食。整體以日式傳統貼心服務的風格吸引了不少觀光客。

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飯店位在越後湯澤車站斜對面而已，步行只有3分鐘，地理位置交通非常方便，門口就有滑雪場接駁站牌可以搭乘，不管要去哪個滑雪場都能很輕鬆快速，周圍也有許多餐廳，想吃飯很方便。

房型是日式風格榻榻米，簡單卻很溫馨，有加濕型空氣清淨器讓空氣保持濕潤，推薦加購這裡餐點品質很出色的晚餐和早餐，以當地新鮮海鮮和特產入菜，還有入口即化的甜點，餐點每天都有不同變化，用餐時安排客人坐私人包廂，很注重隱私和衛生。

滑完雪回飯店記得到溫泉區泡個湯舒壓，有一樓室內的溫泉浴場和三樓的室外溫泉浴場，冬天來露天溫泉浴池可以搭配雪景很讚。有免費滑雪用具專用置物櫃可以使用，非常友善滑雪客。員工也都親切有禮，這間越後湯澤住宿整體有五星級的服務品質和態度。

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地點離車站近，就位在溫泉街上，搭車走路幾分鐘就可以到，周圍生活機能有吃有喝很方便，冬天開車來會下雪，建議要用雪鍊，飯店有提供停車場，從停車場走路就可以到知名的一本杉滑雪場。

這間越後湯澤飯店整體很寬敞不會覺得擁擠，大廳可以租借和放置滑雪具，也有自動販賣機跟土產店。雖然感覺出來有一點年代感，但維護的還算不錯，房間格局除了大，空間感也設計的不錯。晚餐回來就有飯店人員幫忙在榻榻米上鋪好床墊，如果住到面向車站景色的房間，迎面而來的是超壯觀的山和雪景，讓人心曠神怡。

推薦一定要來試試看很有規模的泡湯區，尤其要體驗露天溫泉，能感受一半冷一半泡在熱水裡很舒服。飯店提供吃到飽的晚餐，餐點內容和選項很多，還有海鮮，有蟹腳還有牛排，也可以吃到暖呼呼的壽喜燒。

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