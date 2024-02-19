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桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

2024-02-19 14:06:51 齊媽 人氣：118
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窩客好文

齊媽

發表篇數：103篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 中壢區

113. 2. 5 (一)                          華泰名品城 / 林口星巴克

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

過年前把握沒下雨的日子到華泰名品城逛逛兼拍照

華泰名品城」從不讓人失望，在重要節日前夕都有應景的佈置

(近日幾乎天天都有行程外出，更新與回訪速度較慢～請見諒)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

營業時間抵達發現主要場景未開門，當下有點傻眼...

詢問得知因當天清晨下雨，地面有點濕滑，待工作人員擦乾場域才開放參觀

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

木門貼上春聯，歡喜迎新春

趁著等待的時間，先拍拍戶外造景

(新春造景展至2024/2/25)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

大吉大利樹

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

沾著雨水的橘子，看起來更垂涎欲滴

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

招財元寶樹，閃閃惹人愛桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

恭喜發財，紅包拿來

這棵紅包樹太討喜了

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

福氣滿滿樹

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

春來福來、幸福美滿

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

過沒多久聽到開門聲，把握時間第一個入內包場拍照

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

紅色復古敞篷車也換裝貼上大大的"福"

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

車上滿載黃澄澄的橘子和金幣，象徵龍年大豐收

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

這次打造的主題是最時髦的華泰唐人街

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

以中式霓虹招牌和應景的飾品點綴，並提供道具讓大家拍照留念

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

另有中國風服飾可供變裝拍照

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

現場播放過年歌曲，營造充滿年節的氛圍

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

屋外大紅燈籠高高掛，好喜歡充滿年味的感覺

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

每個角落都用心擺設，忍不住想給華泰名品城100個讚桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

長達1.7公里的大吉大利燈籠海，綿延整個商場大道

紅通通一片非常壯觀，夜晚點燈一定更美

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

向前走到二期廣場，這裡還有個祥龍聚寶發財樹

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

龍年造景象徵好彩頭，好運龍總來、美夢龍成真桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

每年萬聖節、聖誕節、農曆新年都會來華泰名品城拍照

由衷感謝賣場用心規劃，讓大家感受歡樂的節日氣氛

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

回程順路前往林口星巴克 (文化三門市)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

每年櫻花綻放時，總吸引不少人來賞花拍照

網路稱這裡是"全台最美的星巴克"，一點也沒錯

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

花開富貴、四處逢春

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

三色櫻滿開，美極了！

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

沉醉在粉嫩世界裡，心花朵朵開桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

退休生活比我預期更精彩，每天都過得充實又快樂

點點滴滴的小確幸累積成無價的幸福，深覺提早退休是正確的抉擇

桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

美麗的星巴克～明年見桃園．華泰名品城(華泰唐人街) / 林口星巴克 (三色櫻)

 

<華泰名品城>桃園市中壢區春德路189號

(03) 273 - 8666      營業時間11:00～21:00

FB粉絲頁：GLORIA OUTLETS 華泰名品城

 

＜星巴克文化三門市＞新北市林口區文化三路1段359號

(02) 2606 - 8655     營業時間7:00～21:30

 

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