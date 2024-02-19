113. 2. 5 (一) 華泰名品城 / 林口星巴克

過年前把握沒下雨的日子到「華泰名品城」逛逛兼拍照

「華泰名品城」從不讓人失望，在重要節日前夕都有應景的佈置

(近日幾乎天天都有行程外出，更新與回訪速度較慢～請見諒)

營業時間抵達發現主要場景未開門，當下有點傻眼...

詢問得知因當天清晨下雨，地面有點濕滑，待工作人員擦乾場域才開放參觀

木門貼上春聯，歡喜迎新春

趁著等待的時間，先拍拍戶外造景

(新春造景展至2024/2/25)

大吉大利樹

沾著雨水的橘子，看起來更垂涎欲滴

招財元寶樹，閃閃惹人愛

恭喜發財，紅包拿來

這棵紅包樹太討喜了

福氣滿滿樹

春來福來、幸福美滿

過沒多久聽到開門聲，把握時間第一個入內包場拍照

紅色復古敞篷車也換裝貼上大大的"福"

車上滿載黃澄澄的橘子和金幣，象徵龍年大豐收

這次打造的主題是最時髦的「華泰唐人街」

以中式霓虹招牌和應景的飾品點綴，並提供道具讓大家拍照留念

另有中國風服飾可供變裝拍照

現場播放過年歌曲，營造充滿年節的氛圍

屋外大紅燈籠高高掛，好喜歡充滿年味的感覺

每個角落都用心擺設，忍不住想給「華泰名品城」100個讚

長達1.7公里的「大吉大利燈籠海」，綿延整個商場大道

紅通通一片非常壯觀，夜晚點燈一定更美

向前走到二期廣場，這裡還有個「祥龍聚寶發財樹」

龍年造景象徵好彩頭，好運龍總來、美夢龍成真

每年萬聖節、聖誕節、農曆新年都會來「華泰名品城」拍照

由衷感謝賣場用心規劃，讓大家感受歡樂的節日氣氛

回程順路前往林口星巴克 (文化三門市)

每年櫻花綻放時，總吸引不少人來賞花拍照

網路稱這裡是"全台最美的星巴克"，一點也沒錯

花開富貴、四處逢春

三色櫻滿開，美極了！

沉醉在粉嫩世界裡，心花朵朵開

退休生活比我預期更精彩，每天都過得充實又快樂

點點滴滴的小確幸累積成無價的幸福，深覺提早退休是正確的抉擇

美麗的星巴克～明年見

<華泰名品城>桃園市中壢區春德路189號

(03) 273 - 8666 營業時間11:00～21:00

FB粉絲頁：GLORIA OUTLETS 華泰名品城

＜星巴克文化三門市＞新北市林口區文化三路1段359號

(02) 2606 - 8655 營業時間7:00～21:30

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