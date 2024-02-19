為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北中山區美食】吉星港式飲茶-24小時營業，全天時段都享受到港式點心的風味-近中山捷運站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby53…

【台北中山區美食】吉星港式飲茶-24小時營業，全天時段都享受到港式點心的風味-近中山捷運站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-02-19 15:33:24 Ruby說美食享受旅行 人氣：102
share
窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：413篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：吉星港式飲茶
phone02-2568-3378
place台北市中山區南京東路一段92號2F
作者本次評價：
3.00
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
share place
寫文章 回報歇業

 

組合圖.jpg

在台灣生活真的很幸福，無論幾點想吃東西，總能找到24小時營業的餐廳或店家。

而在台北，有一家非常有名的港式茶餐廳，名為吉星港式飲茶，24小時營業，

提供清晨的早餐、下午的茶點，甚至深夜的宵夜，無時無刻都能滿足你對港式點心的渴望。

【台北中山區美食】吉星港式飲茶-24小時營業，全天時段都享受

吉星港式飲茶線上菜單:https://www.citystar.com.tw/menu


鮮蝦仁腸粉 $145
蝦仁鮮嫩，腸粉軟綿，搭配上特製的醬汁，入口鮮美。

【台北中山區美食】吉星港式飲茶-24小時營業，全天時段都享受
 

乾炒牛河 $280
香氣撲鼻的港式最經典菜色，牛肉片鮮嫩多汁，

河粉彈牙有嚼勁，看似清淡，但味道香氣卻非常足夠。

【台北中山區美食】吉星港式飲茶-24小時營業，全天時段都享受

魚子蒸燒賣 $120

【台北中山區美食】吉星港式飲茶-24小時營業，全天時段都享受

水晶蝦餃皇 $140
皮薄餡多，蝦肉鮮甜，沾一點辣椒醬油，絕對不能錯過的美味。

【台北中山區美食】吉星港式飲茶-24小時營業，全天時段都享受

鮮蝦韭菜餃 $130

【台北中山區美食】吉星港式飲茶-24小時營業，全天時段都享受

爆漿芝麻球 $105
外酥內軟，芝麻香氣四溢，

但並沒有爆漿的驚喜是有那麼一點可惜了。

【台北中山區美食】吉星港式飲茶-24小時營業，全天時段都享受

如意露筍蔬 $380

【台北中山區美食】吉星港式飲茶-24小時營業，全天時段都享受

在吉星港式飲茶，不僅能品嚐到地道的港式點心，還能感受到濃厚的港式文化氛圍。

無論是與親友聚餐，還是獨自一人用餐，這裡都是一個不錯的選擇。

無論是白天還是黑夜，吉星港式飲茶都是一個讓人吃到美食的茶餐廳。

 

【店家資訊】
👉吉星港式飲茶
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台北市中山區南京東路一段92號2樓
☎️(02)2568-3378
⏰24小時營業

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

【】｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530) 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

文章標籤
中山區美食 吉星港式飲茶 24小時營業餐廳 港式飲茶 港式飲茶台北 捷運站美食 捷運美食 台北美食推薦 排隊美食 台北餐廳推薦 台北市美食 台北美食 約會行程 台北美食餐廳 早午餐推薦 24小時餐廳 中山捷運站附近美食 中山捷運站美食 中山捷運站美食推薦
創作者介紹
創作者 Ruby說美食享旅行 的頭像
Ruby說美食享旅行

Ruby說美食享受旅行




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#港式飲茶
morechevron_right
文章關鍵字
吉星港式飲茶 吉星 港式飲茶 港式飲茶台北 more
檢舉
share
chevron_left

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯

【新北板橋美食】眼鏡仔豬血湯創始店-24小時營

chevron_right
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
【電影首映會】充滿驚慄氣氛的七樓，讓人起雞皮疙瘩的 #七月返歸，陰陽眼看到人間似地獄【電影欣賞】【電影推薦】
 Phyllis 17
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up