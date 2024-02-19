在台灣生活真的很幸福，無論幾點想吃東西，總能找到24小時營業的餐廳或店家。

而在台北，有一家非常有名的港式茶餐廳，名為吉星港式飲茶，24小時營業，

提供清晨的早餐、下午的茶點，甚至深夜的宵夜，無時無刻都能滿足你對港式點心的渴望。

吉星港式飲茶線上菜單:https://www.citystar.com.tw/menu



鮮蝦仁腸粉 $145

蝦仁鮮嫩，腸粉軟綿，搭配上特製的醬汁，入口鮮美。





乾炒牛河 $280

香氣撲鼻的港式最經典菜色，牛肉片鮮嫩多汁，

河粉彈牙有嚼勁，看似清淡，但味道香氣卻非常足夠。

魚子蒸燒賣 $120

水晶蝦餃皇 $140

皮薄餡多，蝦肉鮮甜，沾一點辣椒醬油，絕對不能錯過的美味。

鮮蝦韭菜餃 $130

爆漿芝麻球 $105

外酥內軟，芝麻香氣四溢，

但並沒有爆漿的驚喜是有那麼一點可惜了。

如意露筍蔬 $380

在吉星港式飲茶，不僅能品嚐到地道的港式點心，還能感受到濃厚的港式文化氛圍。

無論是與親友聚餐，還是獨自一人用餐，這裡都是一個不錯的選擇。

無論是白天還是黑夜，吉星港式飲茶都是一個讓人吃到美食的茶餐廳。

【店家資訊】

👉吉星港式飲茶

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🏠台北市中山區南京東路一段92號2樓

☎️(02)2568-3378

⏰24小時營業

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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