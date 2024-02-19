2024陽明山櫻花季開始囉～賞花第一站我們來到台北花卉試驗中心，可惜鬱金香花季已結束，不過還是可以欣賞美美的櫻花，且這裡一年四季都很美，除櫻花還有山茶花、白色櫻花、風信子、繡球花、番紅花、杜鵑花、楓葉等美不勝收，步道規劃完善還有戶外休憩座位區，重點是沒什麼人且免費參觀，還可以順遊美軍俱樂部、星巴克草山門市等周邊許多景觀餐廳供選擇，為假日出遊好去處。

陽明山賞花秘境：台北花卉試驗中心，可以欣賞各式各樣花卉，不定期還會舉辦花卉展覽，為陽明山最佳旅遊景點。

地點就在文化大學旁，周邊不好停車，可將車停在美軍俱樂部區再步行過來。

這裡到處都設有座椅休憩區，隨處都是最佳景觀座位區。影片分享

2024/2/13最新花況分享

目前正值櫻花盛開，沒想到白色櫻花也是如此地美～



四周一片綠意盎然，百花盛開，美不勝收～

鬱金香花季尾聲，可同時將鬱金香與櫻花合影，為最佳美拍景點。

周邊景觀餐廳：大衛小小羊

在大門口就可以看到鎮店之寶-羊駝，背景還有櫻花，超可愛的～

周邊景觀咖啡廳：陽明山星巴克草山門市，在這裡可以一邊喝咖啡一邊賞櫻花，超愜意的～

台北士林排隊小吃：阿信伯芋頭丸，一顆只要20元，現炸酥脆美味～

台北士林排隊小吃：無名臭豆腐，地點就在華榮市場前，所以有人叫它華榮臭豆腐55元，傳統美味，超好吃的。

台北士林排隊小吃：華榮市場口甜不辣，除招牌甜不辣，還有肉圓、油粿、蘿蔔丸子湯、豬血湯等銅板美食。

台北士林排隊小吃：華榮街水煎包15元一顆，底皮酥䢆，內餡料多，熱熱的很好吃。

陽明山星巴克草山門市：台北市士林區國泰街5號；營業時間：08:00-20:00

台北花卉試驗中心：台北市士林區仰德大道四段175巷32號；營業時間：08:00-17:00

華榮臭豆腐：台北市士林區中正路284號；營業時間：17:00-00:00

華榮街水煎包：台北市士林區中正路288號；營業時間：16:00～22:00，（周日、一休）

以利泡泡冰：台北市士林區中正路284號；營業時間：09:00-23:00

阿信伯芋頭丸：台北市士林區中正路272號；營業時間：17:00-21:00

華榮市場口甜不辣：台北市士林區中正路284號；營業時間：16:00-02:00（周一公休）

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