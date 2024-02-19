2024櫻花季開跑！賞櫻不用飛日本！ 台灣各地櫻花陸續綻放〜

誰說賞櫻一定要大老遠殺上山？！

桃園超人氣賞櫻小景點，平地公園也有櫻花，走春賞櫻趣！

【禾聯總公司櫻花秘境】

地址：桃園市龜山區科技三路88號

這裡也是林口最近超夯的賞櫻景點，網友推薦滿開時也是非常壯觀(約2約初)

禾聯總公司位於華亞科技園區內，離林口A9站約2公里，開車來的朋友建議停在馬路上再步行進來

一整排的櫻花蠻好拍的，而且裡面還有還有小水池和階梯，可以非常近距離欣賞櫻花與櫻花合影

可以拍出被滿滿櫻花包圍的即視感〜

不過我們2/18前往，有些櫻花已掉落，枝椏長出綠色嫩芽，花期即將結束囉

【中壢莒光公園】

地址：桃園市中壢區莒光路、幸福街與杭州路之間

桃園中壢莒光公園可以說是中壢最美櫻花公園，200多棵櫻花樹已綻放花期預計至3月初

莒光公園以種植山櫻花及八重櫻為主，中間沿著貫穿公園的黃屋庄溪兩側都有櫻花

而且還有拍攝階梯呢，聽說是里長跟志工一同打造，讓遊客可以近距離拍櫻花

不少人帶著野餐墊，坐在櫻花樹下野餐，挺浪漫的〜

【中央大學河津櫻】

地址：桃園市中壢區中大路300號

中央大學中大湖畔「友好之櫻」園區的河津櫻是日本中央大學當年締結姊妹校時所致贈

可以直接開進校園付費停車，校園各處設有停車場，部分環校道路設有停車格，非常的方便

這裡地勢平緩且有樹蔭遮蔽，真的很適合攜老扶幼一起來欣賞

小珊珊碎碎念：

賞櫻不必遠赴日本、也不必到深山！

全台櫻花季，北部賞櫻景點推薦〜

桃園「賞櫻勝地」浪漫暴棚，一路到2月底都可以欣賞，快把握時間衝一波吧！

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