旋轉我住在基隆30年

看著基隆月來越繁榮

認真覺得應該要為自己的故鄉美食做一點貢獻

所以決定要把我覺得不錯吃的甜點、小吃等等...做成一篇串燒篇

這篇文章會一直陸續新增唷:D

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仁愛區-港邊納涼



























地址：200基隆市仁愛區愛一路51號

電話：0972－864－858

營業時間：週二－週日12:30–20:30／週一公休唷

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店內環境很乾淨，一共就兩小桌，可容納4人，店外也有兩桌

老闆好熱心，如果是第一次來的人會熱情的介紹他們的熱門品項

冰的種類挺多的，而且還有賣麻糬跟烤糰子，第一次看到有賣烤糰子冰店覺得還挺特別的餒



我這次來是點"靜岡抹茶冰"，85元很大一碗

裝冰的碗還特別設計過，不是一般冰店的塑膠碗，一整個讓人食指大動

抹茶冰吃起來有很濃的抹茶味，是那種很順口的，不會苦也不會膩的

還有搭配抹茶凍、紅豆、手工湯圓

抹茶凍吃起來比較沒有味道，不過手工湯圓很軟很Q



老闆很貼心，如果覺得甜度不夠都是可以調整的

這間店我給到5顆星

環境衛生跟冰品都很好吃

而且不會因為點餐有點猶豫不知道要點啥，就被老闆催促

老闆反而還會上來細說每一個冰品的口感跟味道

仁愛區-三坑菜頭滷

地址：基隆市仁愛區龍安街146號

營業時間：10:00~19:00

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這是一間在基隆三坑車站附近的菜頭滷

一般很少會有觀光客會知道這裡

店面很好認，就是藍藍的一整片牆這間

主要的內容物有甜不辣、油豆腐、魚板、豬皮、豬肺等各種豬雜

湯頭很濃郁，但是他不像一般的日式關東煮有清澈的湯

這湯是有點混混的

可以內用也可以外帶

老闆的生意挺好的，不過很忙的時候在猶豫不決不知道要挑什麼時老闆會有些臭臉

中正區-八斗鱻現流紅麴鯊魚羹

地址：基隆市中正區八斗街6號

電話：0915-695-975

營業時間：10：30~19：00(一~五)、11：30~19：00(六~日) 公休日：週三

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這是一間我很喜歡的羹麵

我每一次都點雞柳羹麵，而且如果能吃醋的人一定要加醋

超好吃的唷

店家也有現炸的炸物、冰箱也有涼拌菜

我就挺推薦涼拌海菜跟漫波魚凍

一定要嘗試漫波魚凍，冰冰涼涼的，吃起來是QQ的口感，不會有很重的魚腥味

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