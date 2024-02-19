位在健康路一段跟五妃街三角窗很顯眼，斜對面是台南市立棒球場周遭停車格多，停放愛車方便用餐感到特別輕鬆愉快。

這家「愛烤愛對囉台南店」Google6498則評論獲得4.7顆星好成績，目前全台總計有7間直營門市，店家主打平價消費享用高檔食材燒烤吃到飽，「愛烤愛對囉」全省直營店2023年2月全新菜單推出，每人只要花費839元超過百樣高檔食材吃到飽，全新菜單不只有傳統口味的燒烤，還提供韓式、日式、川式及台式等多樣化創意口味燒烤，暴龍級 無肉不歡的朋友人，來這裡就對囉！

透天店面一樓有設置椅子供客人坐下來候餐。

沿著樓梯往上走是二樓開放式用餐空間。

踏上二樓馬上會有工作人員前來帶位服務，開放用餐空間提供卡式座位區為主，用餐區有設置從2人、4人、6人至多人座位都有喔！

三角窗挑高寬敞店面視野與採光極好，假如白天有烈陽可拉下遮陽窗簾，每個座位區上頭皆有裝置強力排煙設備， 裡面用餐幾乎沒聞到炭火油煙的氣味。

自助吧就隱身在廚房旁邊的角落處，自助吧裡飲品和冰淇淋都是免費吃到飽。

飲品不多有茶飲類、冰沙類及汽水類供自取飲用。

冷凍冰箱裡有日本的Niseko冰淇淋供享用，這冰淇淋很濃郁天然非常好吃喔！

桌面上有放置五樣佐料🧂供顧客酌量沾食，分別是干碟粉、七味粉、胡椒粉、鹽及砂糖等，基本店家燒肉都有醃製過很入味，用最多就是鹽巴跟干蝶粉這兩種。

這張是店家2024年全新菜單供顧客點餐參考，吃到飽菜單分別提供有499元、639元及839元等價位給選擇，每一種價位可選擇的燒肉食材皆不同，定價499元是平日限定週一～週四12:00～16:0 / 孩童價位 249元吃到，孩童身高100~140公分半價，100公分以下免費，同組客人需要選擇相同價位之菜單，需要額外酌收10%服務費。

服務員僅端上部份菜色供小高拍張全體照，因菜色太多才無法全部入鏡。

小高來用餐之時剛好遇到用餐離峰時間，因此今天燒烤都是由服務員桌邊服務，專業人員燒烤出來的餐點品質確實很厲害👍，員工說只要有空都會前來桌邊燒烤服務喔！

首先燒烤是新菜色椒香青花豬肉品。

這道椒香青花豬是選用豬腿肉來醃製，服務員說這豬肉需要烤到全熟但不能過熟。

這椒香青花豬是選用產自四川和貴州的青麻椒，兩者混合按摩後讓味道能完全滲入肉。

這豬肉微微辣帶點花椒的香麻味，肉質越嚼越香很紮實Q彈好吃 。

再來這道新菜色是炭烤脆皮燒肉。

這脆皮烧肉是挑選上好的五花肉，從這五花肉外觀肥瘦比剛剛好，五花肉有添加獨家香辛料來醃漬而成。

再灑上店家遠赴四川習得秘製川味干碟粉來提味。

這厚實五花肉酥脆焦香Q彈超好吃，蘸上干蝶粉微微辣更有層次好吃。

這道是伊比利豬。

這伊比利豬且厚度適中不需要烤的太熟，服務員燒烤技術控制得宜，烤一下馬上翻面直接把捲起來就端上桌。

這伊比利豬肉質鮮嫩多汁彈牙超好吃。

這道新菜是韓式燒烤豬小排。

這豬小排添加獨家韓式醬汁醃製而成，紅通通的肉質符合年輕 人的口味。

服務員先把瘦肉部分烤熟放置餐盤裡，帶骨頭部份繼續加強烤到焦香程度。

這豬小排酸甜滋味很軟Q脆口超好吃。

這帶骨肉吃起來焦香不乾柴超好吃。

這是雪脂和牛看這肉質外觀就令我迫不及待

這雪胭牛特別選用美國冷藏濕式熟成 PR 頂級牛肉，經過 30 天船運的冷藏提 升牛肉嫩度、風味及含汁性，燒烤時只要加點鹽巴提味烤至7分熟。

服務員說這種濕式熟成牛肉價格是很昂貴喔！一般的燒烤店無法這種牛肉吃到飽。

這安格斯雪胭和牛鮮嫩多汁入口即化超好吃。

我看到這塊牛排直接問服務員是肋眼牛排嗎？服務員說我猜對了！ 這塊肋眼牛排採濕式熟成，油花分佈較多。

小高請服務員幫我炭烤6分熟度來享用，就看牛排表面出血水馬上翻面再烤，服務員直接拿剪刀把牛排剪成一塊塊，方便顧客直接夾起就口滿滿享用。

這牛排熟度剛好充滿牛肉香氣，肉質軟嫩鮮嫩多汁超級好吃 。

這盤是南美大白蝦跟虎斑蝦。

服務員會先把蝦子身體部位脫殼再來炭烤。

這是專業人員烤蝦子過程留影與各位分享，蝦子烤的熟度剛好真的很美觀。

這是南美大白蝦充滿炭香肉質鮮甜超好吃 。

這是虎斑蝦充滿焦香肉質鮮甜彈牙超好吃 。

這道新菜色是韓式辣味雞軟骨。

特別從雞膝蓋部分帶肉取出，每隻雞只有兩個數量稀少，加入獨特韓式辣醬是一個獨一無二的口味 。

這雞軟骨烤到焦香微辣酸甜彈牙非常好吃。

這隻是3A等級軟絲。

這整隻軟絲剪開直接下去炭烤，讓這軟絲受熱均勻呈現美味滋味。

這軟絲保有水份很脆口鮮甜超級好吃 。

這道是午仔魚一夜干。

台灣有一午二鯧三鮸四嘉鱲，其中所說的一午就是午仔魚。

午仔魚不管是清蒸、紅燒或是炭烤味道都極為鮮美，但小高覺得炭烤更能呈現午仔魚的美味。

服務員燒烤技術令我超敬佩，竟然午仔魚翻反正來炭烤。

這午仔魚焦香肉質細緻無刺超級好吃 。

這盤是新菜色剝皮辣椒香腸。

這道剝皮辣椒香腸也是獨一無二菜色，從香腸外觀隱私可見剝皮辣椒的蹤跡。

這剝皮辣椒香腸瘦肉比例較多烤到深褐色， 香腸焦香微辣紮實不油膩超好吃 。

這盤是櫻桃鴨需要烤到全熟。

這櫻桃鴨切的厚實焦香很Q彈超好吃 。

這道是新菜色女兒紅骰子牛，這牛肉切的很大塊添加女兒紅醃製，醃製好甩子牛串起來方便顧客燒烤。

這骰子牛帶點酒香肉質紮實不柴非常好吃 。

這道是新菜叫三杯雞，很獨特傳統台菜竟然能製作燒烤菜色。

這烤雞腿肉濃厚的麻油跟老薑滋味軟Q超好吃 。

這盤是較罕見的黑牛橫隔膜的肉品，橫隔膜是牛肉中很妙的部位，這部份本來就比較少，是燒肉老饕很愛必吃的肉品。

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整條橫隔膜下去炭烤至表面焦黃為止，服務員會剪成一塊塊再繼續烤。

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這橫隔膜很軟嫩帶點嚼勁鮮甜不柴好吃 。

這是甘露煮野生海魚就直接放置在烤爐上來煮。

這野生海魚很鮮甜肉質細緻很好吃 。

這是甘露煮深海石斑放置在烤爐上來煮。

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這深海石斑很鮮甜紮實細緻超好吃 。

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「愛烤愛對囉」所提供的飯後甜點種類很澎湃，以上甜點應過炭烤都是有水準超好吃 。

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這是店家招牌甜點日式碳烤花生年糕，這片狀年糕經過炭烤膨脹充滿黏性，再沾滿滿花生粉來吃，年糕花生味道濃郁很軟Ｑ超好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「愛烤愛對囉 台南店」用餐空間工業風舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價很超值，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊： 愛烤愛對囉 台南店

地址：700台南市中西區健康路一段222號

營業時間：12:00–00:00

電話： 06-2138299

愛烤愛對囉士林店 02-2833 5655 台北市士林區文林路468號2樓

愛烤愛對囉淡水店 02-2628 2208 新北市淡水區清水街48號

愛烤愛對囉宜蘭店 03-936 5050 宜蘭市宜興路一段271號

愛烤愛對囉板橋店 02-2959 1860 新北市板橋區中山路一段27號3樓

愛烤愛對囉新竹店 03-522 2898 新竹市東區文昌街67號二樓

愛烤愛對囉台中店 04-2213 0088台中市東區雙十路一段6之11號

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com