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台南市中西區吃。台南｜中西區。「愛烤愛對囉 台南店」台南CP值最高燒烤吃到飽2023全新菜單重磅上市，堅持採用傳統木炭

2024-02-19 18:20:04 樂天小高&樂天人生 人氣：101
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2354篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：愛烤愛對囉 (台南店)
place台南市中西區健康路一段222號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在健康路一段跟五妃街三角窗很顯眼，斜對面是台南市立棒球場周遭停車格多，停放愛車方便用餐感到特別輕鬆愉快。

 

這家「愛烤愛對囉台南店」Google6498則評論獲得4.7顆星好成績，目前全台總計有7間直營門市，店家主打平價消費享用高檔食材燒烤吃到飽，「愛烤愛對囉」全省直營店2023年2月全新菜單推出，每人只要花費839元超過百樣高檔食材吃到飽，全新菜單不只有傳統口味的燒烤，還提供韓式、日式、川式及台式等多樣化創意口味燒烤，暴龍級 無肉不歡的朋友人，來這裡就對囉！  

 

透天店面一樓有設置椅子供客人坐下來候餐。 

 

沿著樓梯往上走是二樓開放式用餐空間。 

 

 

 

踏上二樓馬上會有工作人員前來帶位服務，開放用餐空間提供卡式座位區為主，用餐區有設置從2人、4人、6人至多人座位都有喔！ 

 

 

 

 

三角窗挑高寬敞店面視野與採光極好，假如白天有烈陽可拉下遮陽窗簾，每個座位區上頭皆有裝置強力排煙設備， 裡面用餐幾乎沒聞到炭火油煙的氣味。  

自助吧就隱身在廚房旁邊的角落處，自助吧裡飲品和冰淇淋都是免費吃到飽。 

 

 

 

 

飲品不多有茶飲類、冰沙類及汽水類供自取飲用。 

 

冷凍冰箱裡有日本的Niseko冰淇淋供享用，這冰淇淋很濃郁天然非常好吃喔！ 

桌面上有放置五樣佐料🧂供顧客酌量沾食，分別是干碟粉、七味粉、胡椒粉、鹽及砂糖等，基本店家燒肉都有醃製過很入味，用最多就是鹽巴跟干蝶粉這兩種。

這張是店家2024年全新菜單供顧客點餐參考，吃到飽菜單分別提供有499元、639元及839元等價位給選擇，每一種價位可選擇的燒肉食材皆不同，定價499元是平日限定週一～週四12:00～16:0 / 孩童價位 249元吃到，孩童身高100~140公分半價，100公分以下免費，同組客人需要選擇相同價位之菜單，需要額外酌收10%服務費。

服務員僅端上部份菜色供小高拍張全體照，因菜色太多才無法全部入鏡。

小高來用餐之時剛好遇到用餐離峰時間，因此今天燒烤都是由服務員桌邊服務，專業人員燒烤出來的餐點品質確實很厲害👍，員工說只要有空都會前來桌邊燒烤服務喔！

首先燒烤是新菜色椒香青花豬肉品。 

這道椒香青花豬是選用豬腿肉來醃製，服務員說這豬肉需要烤到全熟但不能過熟。

椒香青花豬是選用產自四川和貴州的青麻椒，兩者混合按摩後讓味道能完全滲入肉。

這豬肉微微辣帶點花椒的香麻味，肉質越嚼越香很紮實Q彈好吃 

再來這道新菜色是炭烤脆皮燒肉。 

這脆皮烧肉是挑選上好的五花肉，從這五花肉外觀肥瘦比剛剛好，五花肉有添加獨家香辛料來醃漬而成。

再灑上店家遠赴四川習得秘製川味干碟粉來提味。

這厚實五花肉酥脆焦香Q彈超好吃，蘸上干蝶粉微微辣更有層次好吃。

這道是伊比利豬。 

這伊比利豬且厚度適中不需要烤的太熟，服務員燒烤技術控制得宜，烤一下馬上翻面直接把捲起來就端上桌。

這伊比利豬肉質鮮嫩多汁彈牙超好吃。 

這道新菜是韓式燒烤豬小排。

這豬小排添加獨家韓式醬汁醃製而成，紅通通的肉質符合年輕 人的口味。 

服務員先把瘦肉部分烤熟放置餐盤裡，帶骨頭部份繼續加強烤到焦香程度。

這豬小排酸甜滋味很軟Q脆口超好吃。 

這帶骨肉吃起來焦香不乾柴超好吃。

 

這是雪脂和牛看這肉質外觀就令我迫不及待

這雪胭牛特別選用美國冷藏濕式熟成 PR 頂級牛肉，經過 30 天船運的冷藏提 升牛肉嫩度、風味及含汁性，燒烤時只要加點鹽巴提味烤至7分熟。

服務員說這種濕式熟成牛肉價格是很昂貴喔！一般的燒烤店無法這種牛肉吃到飽。

這安格斯雪胭和牛鮮嫩多汁入口即化超好吃。

我看到這塊牛排直接問服務員是肋眼牛排嗎？服務員說我猜對了！ 這塊肋眼牛排採濕式熟成，油花分佈較多。

小高請服務員幫我炭烤6分熟度來享用，就看牛排表面出血水馬上翻面再烤，服務員直接拿剪刀把牛排剪成一塊塊，方便顧客直接夾起就口滿滿享用。

這牛排熟度剛好充滿牛肉香氣，肉質軟嫩鮮嫩多汁超級好吃

這盤是南美大白蝦跟虎斑蝦。

服務員會先把蝦子身體部位脫殼再來炭烤。

這是專業人員烤蝦子過程留影與各位分享，蝦子烤的熟度剛好真的很美觀。 

這是南美大白蝦充滿炭香肉質鮮甜超好吃。 

這是虎斑蝦充滿焦香肉質鮮甜彈牙超好吃

這道新菜色是韓式辣味雞軟骨。

特別從雞膝蓋部分帶肉取出，每隻雞只有兩個數量稀少，加入獨特韓式辣醬是一個獨一無二的口味

這雞軟骨烤到焦香微辣酸甜彈牙非常好吃。 

這隻是3A等級軟絲。

 

這整隻軟絲剪開直接下去炭烤，讓這軟絲受熱均勻呈現美味滋味。

 

這軟絲保有水份很脆口鮮甜超級好吃。 

這道是午仔魚一夜干。

台灣有一午二鯧三鮸四嘉鱲，其中所說的一午就是午仔魚。

午仔魚不管是清蒸、紅燒或是炭烤味道都極為鮮美，但小高覺得炭烤更能呈現午仔魚的美味。

服務員燒烤技術令我超敬佩，竟然午仔魚翻反正來炭烤。 

這午仔魚焦香肉質細緻無刺超級好吃

 這盤是新菜色剝皮辣椒香腸。

這道剝皮辣椒香腸也是獨一無二菜色，從香腸外觀隱私可見剝皮辣椒的蹤跡。

這剝皮辣椒香腸瘦肉比例較多烤到深褐色， 香腸焦香微辣紮實不油膩超好吃

這盤是櫻桃鴨需要烤到全熟。  

這櫻桃鴨切的厚實焦香很Q彈超好吃

這道是新菜色女兒紅骰子牛，這牛肉切的很大塊添加女兒紅醃製，醃製好甩子牛串起來方便顧客燒烤。

這骰子牛帶點酒香肉質紮實不柴非常好吃。 

 

這道是新菜叫三杯雞，很獨特傳統台菜竟然能製作燒烤菜色。

這烤雞腿肉濃厚的麻油跟老薑滋味軟Q超好吃

這盤是較罕見的黑牛橫隔膜的肉品，橫隔膜是牛肉中很妙的部位，這部份本來就比較少，是燒肉老饕很愛必吃的肉品。 

整條橫隔膜下去炭烤至表面焦黃為止，服務員會剪成一塊塊再繼續烤。

這橫隔膜很軟嫩帶點嚼勁鮮甜不柴好吃

這是甘露煮野生海魚就直接放置在烤爐上來煮。

這野生海魚很鮮甜肉質細緻很好吃

這是甘露煮深海石斑放置在烤爐上來煮。

 

這深海石斑很鮮甜紮實細緻超好吃

「愛烤愛對囉」所提供的飯後甜點種類很澎湃，以上甜點應過炭烤都是有水準超好吃

這是店家招牌甜點日式碳烤花生年糕，這片狀年糕經過炭烤膨脹充滿黏性，再沾滿滿花生粉來吃，年糕花生味道濃郁很軟Ｑ超好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「愛烤愛對囉 台南店」用餐空間工業風舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價很超值，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


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店家資訊： 愛烤愛對囉 台南店

地址：700台南市中西區健康路一段222號    

營業時間：12:00–00:00

電話： 06-2138299 

           愛烤愛對囉士林店 02-2833 5655 台北市士林區文林路468號2樓

    愛烤愛對囉淡水店 02-2628 2208 新北市淡水區清水街48號

愛烤愛對囉宜蘭店 03-936 5050 宜蘭市宜興路一段271號

                 愛烤愛對囉板橋店 02-2959 1860 新北市板橋區中山路一段27號3樓 

    愛烤愛對囉新竹店 03-522 2898 新竹市東區文昌街67號二樓

         愛烤愛對囉台中店 04-2213 0088台中市東區雙十路一段6之11號

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

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