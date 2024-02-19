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桃園市桃園區太夯小燒肉餐酒館｜新開幕！超浮誇大金牛燒肉套餐，營業到凌晨的燒肉餐酒館

2024-02-19 18:20:05 大手牽小手。玩樂趣 人氣：106
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：1030篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：太夯小燒肉餐酒館
place桃園市桃園區大同路11號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園美食推薦這家太夯小燒肉餐酒館，新開幕！超夯餐飲集團推出全新品牌：太夯小燒肉餐酒館，主打套餐以及單點式頂級燒肉，也提供日本A5和牛，搭配創意無限的各式調酒及超有氣氛的用餐環境，日前試營運期間就獲得不少在地人的讚賞迴響，各種切花、醃漬、烤法和醬料的巧妙搭配，賦予每一塊肉獨特的口感和風味，在火焰的映照下，肉品展現其真正魅力，完美詮釋燒肉的精髓，現在就來看看太夯小燒肉餐酒館擄獲人心的秘密吧！

太夯小燒肉餐酒館｜交通方式、停車資訊

太夯小燒肉餐酒館就在桃園區大同路上的二樓，正對面就有一個收費停車場可以利用，距離桃園火車站也超近，交通地理位置可以說是非常優越（消費滿1000元可折抵車費30元）

一上二樓，太夯小燒肉餐酒館的門面非常霸氣浮誇，一整面的清酒牆，中央還有枯木造景，很有高級日本料理的氛圍

太夯小燒肉餐酒館｜用餐環境

太夯小燒肉餐酒館用餐環境有夠豪華，空間寬敞舒適，加上金光閃閃的裝潢，帶有禪意的日式用餐氛圍，加上還有靠外大面玻璃窗可以看街景，桌椅還都是挑過舒適的沙發椅，真的是約會聚餐的好地方呢！

這裡也有設置包廂的空間，很適合家族聚餐或是公司部門聚餐

太夯小燒肉餐酒館｜菜單

太夯小燒肉餐酒館主要是以燒肉套餐為主，有雙人或三人可以選擇，份量也蠻多的，包含沙拉、湯品、主菜、主食、甜點等，酒類飲料選擇也不少，調酒160元就有了，還有頂級食材例如和牛、牛舌等可以單點，基本上可以滿足所有人的用餐需求（點我看完整版菜單）

太夯小燒肉餐酒館｜老饕極上夯套餐

今天是點經典奢華夯套餐，個人覺得雙人套餐兩個人吃真的太飽了，如果三到四人來，我比較建議點個套餐，再加上一點單點品項，絕對可以吃得很精緻又超飽的！

草莓優格沙拉、胡麻野菜豆腐沙拉，草莓優格沙拉、胡麻野菜豆腐沙拉，醬料都是獨立出來，也是店家自製特調，可以隨自己口味喜好來加，裡面的配料也不一樣，草莓優格醬蠻厲害的，酸甜草莓很開胃，胡麻沙拉香氣頗濃，加上豆腐生菜很有層次口感

黃金和牛炒飯(+99），粒粒分明的炒飯裡面加了和牛丁一起炒，炒飯蛋香明顯且口感鬆軟，加上和牛肉丁的油潤香氣，有夠好吃啦

上主餐了！太夯小燒肉餐酒館的容器也太屌了，是一隻大金牛，而且鼻孔還會『慶煙』！經典奢華夯套餐一共有十種肉類，金牛的身體是簍空的，肉類分門別類放在金牛裡，視覺效果真的很浮誇，大家都拿起手機狂拍，太酷啦

壽星用餐還會送肉肉公主

隨餐也會送上蔬菜拼盤、泡菜、蒜片跟包肉生菜，可以給你轉換胃口用的

澳洲蔥鹽鑽切和牛舌，刀功相當了得！整條牛舌運用鑽石刀法劃出刀痕，牛舌是整條的，經過刀工的雕琢，超美的啦

燒烤起來肉香四溢，並且帶有彈嫩的嚼勁，鮮甜的肉汁在咀嚼時滿溢而出，肉感十足！而且和牛油脂的甜度真的很棒，甜而不膩口，油香十足，加上鹽蔥鹹香好吃

較薄的是美國PR霜降無骨牛，帶有淡淡甜味，油花分布均勻，口感滑嫩順口，肉汁感很是充沛，日本和牛厚切霜降則是比較厚的，油花分布就跟美國PR霜降無骨牛有很大的不同每一口都能品嘗到和牛厚切即刻融化在您的口中，帶有頂級和牛肉汁的濃郁香甜，讓人忍不住一口接著一口，沉醉於這無法抗拒的美味之中

美國Prime嫩肩牛，油花分布平均而且多入口肉香味突出，肉汁感特別明顯充沛

美國帶骨牛小排，帶骨牛小排吃起來嫩又多汁，而且骨邊的筋膜部分烤過實在有夠香的！

澳洲和牛橫隔膜，橫隔膜燒烤起來肉香四溢，並且帶有彈嫩的嚼勁，鮮甜的肉汁在咀嚼時滿溢而出，肉感十足！

 

霜降松阪豬，放上炙熱的炭火上燒烤，烤至兩面金黃就可以吃了，厚切的松阪豬口感真的很棒，外層帶有酥脆感，肉的甜度爆高，也因為厚切的關係，松阪豬特有的脆度口感嶄露無遺

蔥鹽活力雞，是使用嚴選去骨雞肉，雞腿的皮很薄，皮下因為炙燒油脂活化，加上本身就非常厚實的彈性雞腿肉，吃起來爽度一流啊

韓式厚切豬五花，當五花肉接觸到鐵板的同時，豬肉的肉汁接觸到烤網就會產生較大的泡泡，等到泡泡開始變小就可以準備翻面，當兩面都烤好時就可以拿起剪刀剪開再烤一下就可以了

在旁邊的生菜盤挑一片自己喜歡的生菜葉子，生菜葉上放上蒜片、泡菜、糯米椒，再放上一片烤豬五花，包裹著配料一口送入口中，生菜捲清脆爽口，泡菜酸味及豬五花的肉汁油脂感，吃再多都不膩

櫻桃鴨胸，這裡是使用頂級的鴨胸，切成薄片燒烤，櫻桃鴨胸肉質相當細膩，鴨肉甜度香氣十足，沾點特製燒肉醬超讚！

日本A5和牛厚切翼板（單點），日本A5和牛厚切翼板的油花真的是美到一個不行！油花呈現雪花般紋路，厚度也讓人頗為滿意

烤好一面再翻過來烤個兩面，這樣吃起來肉質鮮嫩，口感鮮甜香氣十足，日本A5和牛的油脂入口即化，非常厲害！

月見日本A5和牛金磚（單點），根本就是A5和牛牛排，入口即化豐厚的油脂甜度，雖然A5和牛油脂多，但那油而不膩是清爽的，濃郁的牛排肉汁甜味在口中化開且蔓延，外表濃郁的肉香氣直竄鼻腔，沾上蛋液更滑嫩！

湯品是黃金娃娃湯，我們有加點人氣海鮮雙拼，會用海鮮塔的方式呈現，海鮮是放在上層，下層的湯鍋是黃金娃娃湯，用蒸煮的方式烹調，等裡面的海鮮熟透，鮮美的湯汁會滴落到下面湯裡，讓高湯喝起來更鮮甜

上層的海鮮沒有經過調味，就是純粹的海鮮風味，食材夠新鮮才有辦法這麼烹調

調酒也是太夯小燒肉餐酒館的強項之一，我們調酒我們點了初遇跟棒棒糖，酒感算是比較重，但因為是水果風味為基底，喝起來相當酸甜順口

不喝酒的朋友可以點流沙系列，在果汁裡加入糖霜，攪拌起來會有銀河星光的感覺，就算不喝酒也有滿滿的儀式感

甜點是覆盆莓奶酪、巴斯克乳酪蛋糕，收尾的甜點也是相當夠水準

許多人會用CP值來評斷一家燒肉店的好壞，在太夯燒肉小酒館有許多細節是無法以價格來評斷，從店家對於肉類的要求就可以看出用心度，讓燒烤不在只是追求吃飽吃好，從沙拉到肉類主餐的品質、配料、器皿搭配，都展現極專業水準，強力推薦給大家

 

太夯小燒肉餐酒館

地址：桃園市桃園區大同路11號2樓

電話： 03 336 3388

營業時間：週二～四17:00–02:00 週五17:00–02:30 週六11:30–03:30 週日11:30–15:30, 17:00–03:30 週一11:00–15:30, 17:00–01:30

太夯小燒肉餐酒館FB

 


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