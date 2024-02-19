桃園美食推薦這家太夯小燒肉餐酒館，新開幕！超夯餐飲集團推出全新品牌：太夯小燒肉餐酒館，主打套餐以及單點式頂級燒肉，也提供日本A5和牛，搭配創意無限的各式調酒及超有氣氛的用餐環境，日前試營運期間就獲得不少在地人的讚賞迴響，各種切花、醃漬、烤法和醬料的巧妙搭配，賦予每一塊肉獨特的口感和風味，在火焰的映照下，肉品展現其真正魅力，完美詮釋燒肉的精髓，現在就來看看太夯小燒肉餐酒館擄獲人心的秘密吧！

太夯小燒肉餐酒館｜交通方式、停車資訊

太夯小燒肉餐酒館就在桃園區大同路上的二樓，正對面就有一個收費停車場可以利用，距離桃園火車站也超近，交通地理位置可以說是非常優越（消費滿1000元可折抵車費30元）

一上二樓，太夯小燒肉餐酒館的門面非常霸氣浮誇，一整面的清酒牆，中央還有枯木造景，很有高級日本料理的氛圍

太夯小燒肉餐酒館｜用餐環境

太夯小燒肉餐酒館用餐環境有夠豪華，空間寬敞舒適，加上金光閃閃的裝潢，帶有禪意的日式用餐氛圍，加上還有靠外大面玻璃窗可以看街景，桌椅還都是挑過舒適的沙發椅，真的是約會聚餐的好地方呢！

這裡也有設置包廂的空間，很適合家族聚餐或是公司部門聚餐

太夯小燒肉餐酒館｜菜單

太夯小燒肉餐酒館主要是以燒肉套餐為主，有雙人或三人可以選擇，份量也蠻多的，包含沙拉、湯品、主菜、主食、甜點等，酒類飲料選擇也不少，調酒160元就有了，還有頂級食材例如和牛、牛舌等可以單點，基本上可以滿足所有人的用餐需求（點我看完整版菜單）

太夯小燒肉餐酒館｜老饕極上夯套餐

今天是點經典奢華夯套餐，個人覺得雙人套餐兩個人吃真的太飽了，如果三到四人來，我比較建議點個套餐，再加上一點單點品項，絕對可以吃得很精緻又超飽的！

草莓優格沙拉、胡麻野菜豆腐沙拉，草莓優格沙拉、胡麻野菜豆腐沙拉，醬料都是獨立出來，也是店家自製特調，可以隨自己口味喜好來加，裡面的配料也不一樣，草莓優格醬蠻厲害的，酸甜草莓很開胃，胡麻沙拉香氣頗濃，加上豆腐生菜很有層次口感

黃金和牛炒飯(+99），粒粒分明的炒飯裡面加了和牛丁一起炒，炒飯蛋香明顯且口感鬆軟，加上和牛肉丁的油潤香氣，有夠好吃啦

上主餐了！太夯小燒肉餐酒館的容器也太屌了，是一隻大金牛，而且鼻孔還會『慶煙』！經典奢華夯套餐一共有十種肉類，金牛的身體是簍空的，肉類分門別類放在金牛裡，視覺效果真的很浮誇，大家都拿起手機狂拍，太酷啦

壽星用餐還會送肉肉公主

隨餐也會送上蔬菜拼盤、泡菜、蒜片跟包肉生菜，可以給你轉換胃口用的

澳洲蔥鹽鑽切和牛舌，刀功相當了得！整條牛舌運用鑽石刀法劃出刀痕，牛舌是整條的，經過刀工的雕琢，超美的啦

燒烤起來肉香四溢，並且帶有彈嫩的嚼勁，鮮甜的肉汁在咀嚼時滿溢而出，肉感十足！而且和牛油脂的甜度真的很棒，甜而不膩口，油香十足，加上鹽蔥鹹香好吃

較薄的是美國PR霜降無骨牛，帶有淡淡甜味，油花分布均勻，口感滑嫩順口，肉汁感很是充沛，日本和牛厚切霜降則是比較厚的，油花分布就跟美國PR霜降無骨牛有很大的不同，每一口都能品嘗到和牛厚切即刻融化在您的口中，帶有頂級和牛肉汁的濃郁香甜，讓人忍不住一口接著一口，沉醉於這無法抗拒的美味之中

美國Prime嫩肩牛，油花分布平均而且多入口肉香味突出，肉汁感特別明顯充沛

美國帶骨牛小排，帶骨牛小排吃起來嫩又多汁，而且骨邊的筋膜部分烤過實在有夠香的！

澳洲和牛橫隔膜，橫隔膜燒烤起來肉香四溢，並且帶有彈嫩的嚼勁，鮮甜的肉汁在咀嚼時滿溢而出，肉感十足！

霜降松阪豬，放上炙熱的炭火上燒烤，烤至兩面金黃就可以吃了，厚切的松阪豬口感真的很棒，外層帶有酥脆感，肉的甜度爆高，也因為厚切的關係，松阪豬特有的脆度口感嶄露無遺

蔥鹽活力雞，是使用嚴選去骨雞肉，雞腿的皮很薄，皮下因為炙燒油脂活化，加上本身就非常厚實的彈性雞腿肉，吃起來爽度一流啊

韓式厚切豬五花，當五花肉接觸到鐵板的同時，豬肉的肉汁接觸到烤網就會產生較大的泡泡，等到泡泡開始變小就可以準備翻面，當兩面都烤好時就可以拿起剪刀剪開再烤一下就可以了

在旁邊的生菜盤挑一片自己喜歡的生菜葉子，生菜葉上放上蒜片、泡菜、糯米椒，再放上一片烤豬五花，包裹著配料一口送入口中，生菜捲清脆爽口，泡菜酸味及豬五花的肉汁油脂感，吃再多都不膩

櫻桃鴨胸，這裡是使用頂級的鴨胸，切成薄片燒烤，櫻桃鴨胸肉質相當細膩，鴨肉甜度香氣十足，沾點特製燒肉醬超讚！

日本A5和牛厚切翼板（單點），日本A5和牛厚切翼板的油花真的是美到一個不行！油花呈現雪花般紋路，厚度也讓人頗為滿意

烤好一面再翻過來烤個兩面，這樣吃起來肉質鮮嫩，口感鮮甜香氣十足，日本A5和牛的油脂入口即化，非常厲害！

月見日本A5和牛金磚（單點），根本就是A5和牛牛排，入口即化豐厚的油脂甜度，雖然A5和牛油脂多，但那油而不膩是清爽的，濃郁的牛排肉汁甜味在口中化開且蔓延，外表濃郁的肉香氣直竄鼻腔，沾上蛋液更滑嫩！

湯品是黃金娃娃湯，我們有加點人氣海鮮雙拼，會用海鮮塔的方式呈現，海鮮是放在上層，下層的湯鍋是黃金娃娃湯，用蒸煮的方式烹調，等裡面的海鮮熟透，鮮美的湯汁會滴落到下面湯裡，讓高湯喝起來更鮮甜

上層的海鮮沒有經過調味，就是純粹的海鮮風味，食材夠新鮮才有辦法這麼烹調

調酒也是太夯小燒肉餐酒館的強項之一，我們調酒我們點了初遇跟棒棒糖，酒感算是比較重，但因為是水果風味為基底，喝起來相當酸甜順口

不喝酒的朋友可以點流沙系列，在果汁裡加入糖霜，攪拌起來會有銀河星光的感覺，就算不喝酒也有滿滿的儀式感

甜點是覆盆莓奶酪、巴斯克乳酪蛋糕，收尾的甜點也是相當夠水準

許多人會用CP值來評斷一家燒肉店的好壞，在太夯燒肉小酒館有許多細節是無法以價格來評斷，從店家對於肉類的要求就可以看出用心度，讓燒烤不在只是追求吃飽吃好，從沙拉到肉類主餐的品質、配料、器皿搭配，都展現極專業水準，強力推薦給大家

太夯小燒肉餐酒館

地址：桃園市桃園區大同路11號2樓

電話： 03 336 3388

營業時間：週二～四17:00–02:00 週五17:00–02:30 週六11:30–03:30 週日11:30–15:30, 17:00–03:30 週一11:00–15:30, 17:00–01:30

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