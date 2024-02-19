台南美食推薦-老鄭牛肉麵館，位於中西區飄香48多年老字號牛肉麵店-老鄭牛肉麵館，牛肉麵、炒飯都美味!



有人說台南每一間牛肉湯都很好吃，

也許這也適用於小吃的部分吧!

這一次我們到台南聞香走進了這間老鄭牛肉麵，

才知道原來是一間已經有48年歷史的老店。

等待餐點上桌的時間聽到外送訂單聲響個不停，

就知道這一間有多熱門了阿!!

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台南美食 老鄭牛肉麵 位置

老鄭牛肉麵位於台南中西區金華路上，

離我們當天入住的康橋商旅 台南民生館步行只要6分鐘，

紅色的招牌非常醒目，

雖然當時下著暴雨，

但外賣下單聲還是響個不停。

台南美食 老鄭牛肉麵 店內空間

店內空間很寬敞，

整體空間真的蠻復古的，

木質的方桌以2-4人桌為主。

店內還有蓑衣和古早的門板裝飾著，

加上室內些微的斑駁感，

真的很有老店的感覺。

餐具的部分在入口處的右邊，

罐裝飲料、調味料和餐具就在這一區。

醬料區提供辣油、豆瓣醬，

還有自家炒的辣味酸菜，

吃牛肉麵怎能少這一味?

透明櫥窗這一區是小菜區，

小菜的價格以盤子來區分，

圓盤$40、方盤$50。

小菜的種類頗多的，

看起來每一道都想吃吃看。

這豆包+泡菜看起來真的蠻好吃的。

台南美食 老鄭牛肉麵 菜單

菜單的部分有最招牌的牛肉麵，

還有各類的麵食。

還有炒飯、燴飯、泡飯，

還有熱炒、水餃等。

餐點有分大小份，

可以依據食量來點餐喔!

台南美食 老鄭牛肉麵 餐點介紹

【肉絲蛋炒飯】

對於愛吃飯的孩子來說，

炒飯真的是很好的選擇，

也是老鄭牛肉麵的人氣餐點之一，

我們點的是小份的肉絲蛋炒飯。

炒飯的米粒粒粒分明，

肉絲和雞蛋的量頗多的，

上桌香氣撲鼻，

入口嚐得到自帶鍋氣的韻味。

炒飯會附上高湯一碗，

味道清爽，

配炒飯很對味喔。

【牛肉麵】

來老鄭當然要吃吃看牛肉麵囉!

因為我們就是被這香氣吸引進來的。

點了一碗小碗的牛肉麵，

滿滿的青蔥和大塊牛肉，

一看就讓人食指大動。

湯頭濃香好喝，

我個人是覺得不辣，

但Q比覺得有微微的辛辣感。

牛肉軟嫩適中，

份量給的也頗多的。

有點寬度的麵條，

更好的吸附著湯汁，

吃起來更是夠味。

酸菜可以爽爽加，

但要提醒下，

酸菜會辣喔!!

怕辣的朋友下手稍微斟酌一下吧!!

【蛋花湯】

湯底應該是跟炒飯附的高湯一樣，

加上嫩嫩泡泡的蛋花和青菜，

味道簡單，

但蠻好喝的。

【小菜】

這一小圓盤小菜的價格$40，

有豆干、海帶，

淋上點醬油膏，

除了蔥花有點乾以外，

味道也還不錯。

整體來說老鄭的餐點味道都很不錯，

我們這一次點的餐點，

除小菜覺得算普通外，

其他的都蠻喜歡的，

真的很推建給大家喔~

台南美食 老鄭牛肉麵 店家資訊

營業時間:11:00–21:00

電話:062269779

地址:台南市中西區金華路三段221號

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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