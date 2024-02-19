台灣可是世界聞名的素食大國，從素食到蔬食的精緻追求，讓一些不吃素的朋友也能輕易接受蔬食料理，而現在更是做成這種100%全植植物肉，全植物原料製成，不過度加工的即食料理包。

素食界的懶人料理包，真的只要加熱就能吃，不管是賣相還是口味都不輸真肉的水準，不但健康營養還方便簡單，更可自由搭配，零廚藝如我也能在自家餐桌擺出經典植物肉家常菜。

NO MEATING 一植肉 ｜哪裡買？

創業超過半世紀，更是食品界龍頭大老的台畜T-HAM旗下的植物肉品牌〈NO MEATING 一植肉〉，直白的表達「一種植物做的肉」的意涵，一植音似一直，也隱含綠的、永續的植物概念。

從100%全植植物肉著手，回歸自然根本，希望改變一般人對素食的既定印象，低食物里程數，低人工添加，用純植飲食的天然純粹，還原食材真實的味道，讓一般人也可以接受素食或蔬食的概念，無肉難不難？對我來說只要方便料理就不難，而且還很方便買更是大加分。

全台全聯都有賣，官網也可線上宅配。

購買連結 https://bit.ly/47Xj9J5

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植物肉系列

蔬炸魚排、全植日式炸排、全植漢堡排附日式照燒醬、全植絞肉、全植肉燥。

全植肉燥

內有三份小包裝全植肉燥，只要加熱即可食。

外觀看起來真的跟外面賣的肉燥飯一模一樣

使用100%非基改原料，以豆類為基底的植物肉纖維，增添肉絲口感

再用50年獨門鹹香滷汁炒製，黃金中藥秘方老滷等細火慢燉…

調味鹹香中帶甘甜

吃起來比肉還肉的口感讓人驚艷

原來這植物肉是以品牌獨家的「Myofilament肌原絲」技術製作而成

多了一種肉絲的彈性咬感，如果不是那淡淡的豆香味，還真是難以察覺呢。

我這個對肉燥飯最大的尊重就是加上一顆荷包蛋

簡單樸實但又無比美味，是我媽媽最常煮給我們吃的經典家常味。

這如果給我媽吃，肯定察覺不出來這是植物肉吧。

這口感甚至比肉還有彈性而且更能吸飽湯汁精華。

全植日式炸排

喜歡日式炸豬排的朋友一定要試試看這款日式炸排

真的有肉的咬感與彈性，但他是植物也是一種肉，是除了肉類的另一種選擇。

只要放入氣炸鍋就可輕鬆上桌，但記得噴上一點油會更好吃喔。

全素者也可以安心食用

包裝背面也有清楚標示熱量與成分

料理方式也有寫清楚，可油炸或用氣炸鍋料理即可。

採用氣炸鍋料理是比較健康，但相對的比較乾一點，可能我油噴太少。

但不影響植物肉排的口感，咬下去還有肉汁以及肉絲感，就是麵衣偏乾比較可惜。

就是建議大家不要捨不得噴多一點油，這樣才會金黃酥脆又好吃。

植物肉排可是採用獨家肌原絲蛋白技術，所以肉質才能這麼多汁富口感。

蔬炸魚排

這個真的好神奇喔！第一次吃到外酥裡嫩的仿真魚

原來基底是小麥蛋白，還用DHA藻油添加帶出淡淡海味

純素產線製作，吃全素者請安心。

這次學乖了，直接用半煎炸方式料理

這種料理方式炸出來的成色會比氣炸鍋來的漂亮

金黃酥脆口感更加分。

簡單搭配蔬菜與溫泉蛋就是一餐

以口感來說，確實跟魚肉很像

就是香氣上有著明顯的不同，多了一股豆香味

但植物肉的纖維可以做成這樣真的很厲害！

全植漢堡排附日式照燒醬

以台式排骨肉為概念，採用獨家肌原絲蛋白技術搭配日式照燒醬

也是100%全素 ，以豆類為基底的植物肉排，緊實肉絲感好逼真，跟真肉相似度很高。

一樣採用半煎炸的方式料理

這樣炸出來的成色更好看，麵衣更酥脆。

看起來就很台式炸排骨有沒有！！！

連醬汁都幫我準備好真的是太加分了。

早餐只要簡單再煎個蛋

夾個土司就完成了！用日式照燒醬劃個笑臉

早上來點好心情，吃個無肉似有肉的精神早餐。



獨家肌原絲蛋白技術，讓植物肉排更具口感

就連那肉絲都跟真肉沒兩樣，帶點緊實的咬勁，可以，這很台式排骨。

素者或蔬食者的懶人料理

其實只要加熱就可以吃了，即使零廚藝也能輕鬆搞定。

現在於全聯福利中心同步獨家銷售中。

NO MEATING 一植肉

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