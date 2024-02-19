中壢牛肉麵推薦這家新寶島牛肉麵，中壢算是牛肉麵的大本營，有很多各式各樣的牛肉麵，當然其中不乏低調的牛肉麵名店，譬如今天要介紹的這家新寶島牛肉麵，在討論牛肉麵的社團這家很少會被拿出來討論，但他可是低調的大內高手，不只紅燒牛肉麵有一套，還有獨門叻沙牛肉麵更是一絕！

新寶島牛肉麵｜交通方式＆停車資訊

新寶島牛肉麵就在平鎮廣德街上，靠近文化國小這邊，附近都是住宅區，開車的朋友停車有點難度，周邊都是紅線，會被拍照檢舉請小心，然肉我是建議避開中午用餐時間，因為他生意真的很好，我通常都是過中午一點才來吃

新寶島牛肉麵｜用餐環境

新寶島牛肉麵的用餐環境十分乾淨清潔，跟我們一般看到的牛肉麵店很不一樣，大面積的玻璃窗引進自然光，讓用餐環境感覺相當明亮舒適，座位數不算多，尖峰時段通常要等，也有很多人外帶

後方的玻璃櫃裡有飲料跟小菜，小菜直接跟店員點就可以了，小菜不是很便宜

內用熱茶免費享用

新寶島牛肉麵｜菜單

新寶島牛肉麵的料理品項不算多，但聽說每一款都有各自的擁護者，像是清燉跟紅燒牛肉麵都很多人點，還有叻沙牛肉麵也是大熱門，另外這裡的炒手非常強，必點！小菜就挑自己喜歡吃的吧，可有可無

新寶島牛肉麵｜必點料理

牛肉麵都是現煮的，所以先吃點小菜墊墊胃吧，小菜都是60元真的不便宜，但口味倒是很精緻好吃，菜脯很甜脆好吃，我個人是很喜歡苦瓜，不會苦而且很嫩

XO醬拌抄手，炒手也是新寶島的強項，XO醬的鮮味十足，搭配肉鮮皮薄的抄手，加上些許香辣的紅油，很是開胃

胡麻醬抄手，胡麻醬味道很濃郁的抄手，因為醬汁比較濃郁，口感吃起來更豐潤，而且胡麻醬真的香，比起XO醬我更愛這個！

老梗牛肉，伴隨主廚10多年的私房菜，半熟的牛肉片吃起來很像牛排，五分熟度非常嫩用多汁，吃的時候可以包裹洋蔥絲沾點酸甜的主廚秘制醬汁，非常開胃，但一份要價250元！

紅燒牛肉麵，新寶島牛肉麵的紅燒牛肉麵是走清爽型的路線，但不是不夠味唷，他裡面有別於一般用腱子肉，而是用品質更高的牛肋條，湯頭喝起來牛肉香氣很夠，可以喝到裡面有蔬果甜香

牛肋條真的嫩，雖然不到入口即化，但嫩中帶Ｑ真的非常好吃，麵體適用寬條拉麵，咬進不錯，也算是很能吸附湯汁，是好吃的牛肉麵！

叻沙牛肉麵，超出我們預期的超級好吃！沒想到濃郁的南洋風格跟牛肉麵這麼搭，叻沙湯頭非常濃郁還帶有椰奶的香氣，牛肉也是用牛肋條，浸潤了叻沙湯底，吃起來非常夠味

麵條是用細麵，吃起來很滑順，加上濃郁的叻沙湯頭，真的有股身處南洋的錯覺，好吃呢！

新寶島牛肉麵雖然售價稍微比較貴，但他用的食材確實比較好，而且味道也相當精緻好吃，怪不得生意可以這麼好，想吃精緻的牛肉麵嗎？新寶島牛肉麵推薦給大家！

新寶島牛肉麵

地址：桃園市平鎮區廣德街191-1號

電話：03 492 9003

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（週三公休）

新寶島牛肉麵FB

店家/景點資訊

店家名稱：新寶島牛肉麵

所在地址：臺灣桃園市平鎮區廣德街191-1號

營業時間：日 一 二 四 五 六 11:00-20:00

店家電話：03 492 9003 Google即時導航

交通資訊

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