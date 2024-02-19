板橋最夯居酒屋，在google評價高達4.8顆星的【炭吉郎居酒屋】，終於前進台北中山區開分店啦！剛好過年快到了，就約了朋友一起聚餐小酌，也當做是朋友間的小尾牙。【炭吉郎居酒屋 台北朱崙店】主打道地的日式炭火串燒，各種創意酒食料理，還有華麗好拍的各式特調，再加上環境舒適氣氛佳，開幕沒多久就生意強強滾，沒訂位可是吃不到的。

【炭吉郎居酒屋 台北朱崙店】位於台北市中山區朱崙街55號，鄰近遼寧夜市，從捷運南京復興站 2 號出口往朱崙街步行約5分鐘就到了，附近也有收費停車場，交通十分便利。

【炭吉郎居酒屋 台北朱崙店】木質調的設計呈現出濃濃的日式風格，搭配日式擺設，氛圍感拉滿。

店內空間寬敞舒適，座位數不少，可依人數安排。

烤台前方設有幾個吧台區的座位。

日剛開店沒多久就客滿了，生意真的超好，所以真的要先訂位啊！

【炭吉郎居酒屋 台北朱崙店】的串燒都是以炭火來燒烤，吃起來帶著獨特的香味，味道就是跟電烤爐烤得不一樣。

免費招待小菜

一入坐，服務人員就先送上開胃小菜（涼拌毛豆），而且跟一般居酒屋一桌招待一盤不同，炭吉郎是依人頭招待，幾個人就幾盤，真是太大方了啦！

點完餐，服務人員又送上 黃金泡菜 及 醃蘿蔔，原來是炭吉郎還會依當桌用餐人數在招待2樣小菜，如果覺得喜歡，可以再單點來吃。

順帶提一下，【炭吉郎居酒屋 台北朱崙店】沒有紙本菜單，是以手機掃描當日有效的QR Code來點餐，每天的菜單內容略有不同，每天都會更新，不定時還會推出隱藏版料理。

Orion 生啤酒

最愛的生啤酒，來自沖繩，喝起來清爽順口，超適合搭配日本料理。

(禁止酒駕 • 未滿18請勿飲酒)

炭吉郎 HIGH BALL

這是風靡日本的經典調酒，由威士忌加上蘇打水，清涼好喝。

(禁止酒駕 • 未滿18請勿飲酒)

炭吉郎經典 HIGH

(禁止酒駕 • 未滿18請勿飲酒)

這是HIGH BALL的改良版，以威士忌為基底，再以蘋果西打取代氣泡水，最後在調酒中再插上一支蘇打冰棒，並以漂亮的花朵來點綴，真的是好拍又好喝，絕對是打卡必點。

(禁止酒駕 • 未滿18請勿飲酒)

雞白子

白子就是雞睪丸，又叫雞胇，白子事先浸泡於牛奶2天去腥，入口會爆漿，沾點鹽就很鮮甜。

炭吉郎生牛肉

將表面炙燒過的生牛肉切成薄片，淋上日式醬汁，再佐以大量青蔥，生牛肉吃起來鮮嫩多汁，沾點生蛋黃口感更是滑嫩。

鹽烤雞腿串

師傅的烤功真的沒話說，火侯掌握得剛剛好，雞皮烤的金黃焦脆，雞腿肉又嫩又多汁，只用鹽簡單調味讓雞肉更加鮮甜。

味噌番茄豚肉捲

以豬五花肉片包裹小番茄一起燒烤，再點上味噌醬，入口酸甜鹹香，相當好吃。

鹽麴雞唐揚

這炸雞真的超好吃！將雞肉以鹽麴醃製後，在炸至金黃酥脆，吃起來外脆內嫩不油膩，還帶點鹽麴的獨特香味，單吃就很夠味，沾點美乃滋更是對味，絕對是下酒良伴。

鹽麴芝麻小黃瓜

這是一道清爽的料理，以超強刀工將小黃瓜切成薄片但又不斷，再淋上鹽麴及撒上芝麻，入口爽脆清甜，視覺與味覺的雙重享受。

豆皮炒時蔬

簡單的將豆皮及小白菜一起拌炒，加入日式調味，上菜時再撒上大量柴魚片及海苔絲，吃起來爽脆鮮甜無負擔。

金沙雞肉串

在雞肉串上鋪滿厚厚一層濃郁的金沙鹹蛋黃醬，吃起來鹹香嫩口，沒想到鹹蛋黃跟雞肉串可以這麼合拍，這是只有在炭吉郎才吃得到的特色串燒。

大阪風味炒麵

這道炒麵醬香十足，再加上大量美乃滋，吃起來麵體Q彈又入味，越吃越涮嘴。

毛毛蟲玉米

不管是料理還是取名都很有創意，將玉米中心去掉並切成長條狀，燒烤後真的很像毛毛蟲，賦予了烤玉米的新吃法。

午魚一夜干

午仔魚是店家自己處理風乾的，以炭火燒烤的午仔魚，魚皮烤至鹹香焦脆，裡面的肉質依然細嫩軟嫩，擠點金桔汁提味後更是好吃。

北海道雪白燒

外型有點像玉子燒，除了大量美乃滋及柴魚之外，在裡面還加了起司，吃起來口感滑嫩咕溜，很特別的一道菜。

炭吉郎居酒屋 台北朱崙店

電話：02-2772-6586

地址：台北市中山區朱崙街55號

捷運資訊：捷運 南京復興站 2 號出口 (步行約5分鐘)

營業時間： 18：00 ~ 23：30（週四公休）