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【順道茶飲店Shundao苗栗府前店】飲料愛店竟然推出超ㄉㄨㄞ超咕溜的蕎麥凍！還以「316茶王」延伸推出茶王奶茶、紅荔茶王，飲料控絕對不要錯過！ - 阿華田的美食日記

2024-02-19 19:51:44 阿華田 人氣：104
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窩客好文

阿華田

發表篇數：471篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：順道茶飲店Shundao-苗栗府前店
phone037-353357
place苗栗縣苗栗市府前路150號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【順道茶飲店Shundao苗栗府前店】飲料愛店竟然推出超ㄉㄨㄞ超咕溜的蕎麥凍！還以「316茶王」延伸推出茶王奶茶、紅荔茶王，飲料控絕對不要錯過！

我的飲料愛店「順道茶飲店Shundao」竟然推出了超ㄉㄨㄞ超咕溜的焙糖蕎麥凍！入口有濃郁的蕎麥香氣，尾韻還帶點香甜烤糖香氣，加在飲料裡面真的很好喝！另有「順道茶飲店Shundao」推出的「316茶王」，是使用手採摘單一品種高山金萱種，用三天慢火長時間烘焙，金黃色澤的茶湯，不苦不澀，尾韻還會回甘，有王者的風味，但價格只比一般茶貴$5元，同時也有推出了茶王奶茶、紅荔茶王，飲料控一定要去「順道茶飲店Shundao苗栗府前店」試試！

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順道茶飲店Shundao-苗栗府前店」就在苗栗市區最熱鬧的飲料一級戰區府前路上！整間店裝潢以綠白黑色系為主，搭配文青感的設計，看上去特別醒目！

順道茶飲店」每間店風格都不太一樣，從裝潢上觀察，就能知道老闆對於品牌的用心！

▲順道茶飲店Shundao菜單價格

🔺竹香烏龍拿鐵 $50 (焙糖蕎麥凍+$15)
🔺茶王奶茶 $50 (珍珠+$10)
🔺紅荔茶王 $65
🔺紅蘋果茶 $60 (椰果+$10)
🔺烘煎蕎麥茶 $35 (無咖啡因/粉粿+$10)
🔺芝士雪霜焙烏龍 $55

不只裝潢文青，連飲料瓶身都相當可愛，封膜也是別具特色！看了都被療癒到了～

「竹香烏龍拿鐵」很特別的是帶有竹筒飯的那種清香，讓奶茶喝起來更爽口，超推薦額外加點自製的焙糖蕎麥凍，Q彈滑溜的口感，尾韻還帶有烤糖香氣，這樣的組合真的超讚，推一個！「茶王奶茶」是濃郁奶香中帶有「316茶王」的獨有焦香焙火韻味，搭配軟Q有嚼勁的珍珠，就是杯順口好喝的珍奶。

「紅荔茶王」是款喝了會想念的飲料！使用果產黑葉荔枝，加上316茶王，果香濃郁與茶香平衡的很剛好，還有蘆薈果肉增添的香氣及口感。「紅蘋果茶」以100%蘋果汁加入日曬紅茶，額外加了椰果增添口感，讓整體香氣更有層次。不想喝咖啡因的，推薦你「烘煎蕎麥茶」，蕎麥香氣非常夠味，完全不會水水的，想要有點口感，可以加點不影響風味的粉粿，軟Q的口感很討喜。

🔺甘蔗青茶 $65
🔺紅柚翡翠綠 $65

「紅柚翡翠綠」必點！基底是茉莉綠茶，紅柚果肉約佔了快四分之一，每一口都吃得到果肉，酸甜適中相當爽口好喝！另外，「甘蔗青茶」也是我常回購得品項唷！

🔺芝士雪霜春烏龍 $55
🔺芝士雪霜焙烏龍 $55

奶蓋系列也很不錯，茶底還能自行選擇，首推「芝士雪霜焙烏龍」，重烘焙的烏龍搭配甜中帶鹹的奶蓋，真的很順口好喝。「芝士雪霜春烏龍」風味又更輕盈一些，不喜歡茶感的朋友點這杯準沒錯！

《順道茶飲店Shundao-苗栗府前店》

店家地址：苗栗縣苗栗市府前路150號

營業時間：10:00-21:00

訂購專線：037-353357

《順道茶飲店Shundao-苗栗頭份店》

店家地址：苗栗縣頭份市八德二路300號

營業時間：09:00-20:00

訂購專線：037-688386

《順道茶飲店Shundao-新竹中正店》

店家地址：新竹市北區中正路322號

營業時間：10:00-21:30

訂購專線： 03-5330320

《順道茶飲店Shundao-苗栗後龍店》

店家地址：苗栗縣後龍鎮中山路69號

營業時間：09:00-20:00

訂購專線：037-724177

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約體驗，內文為真實感受與分享




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