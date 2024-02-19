【堺坊 ShabuShabu 有機農場】在地老饕強推的火鍋口袋名單！頂級和牛加上鮮到爆的海鮮，真的超級滿足！激推三頭龍套餐，還能熬煮超濃郁的蝦膏粥！

各位有吃過超濃郁的三頭龍蝦膏粥嗎？這間「堺坊ShabuShabu有機農場」沒訂位有可能吃不到，是我竹北N訪的火鍋店，也是在地老饕強推的火鍋口袋名單！三頭龍套餐一次提供波士頓、天鵝以及野生青龍蝦，最後熬煮出的精華蝦膏粥，真的是吃過就回不去了！肉品加價$299還能升級日本A5和牛、加價$179也能升級伊比利黑豬，那入口即化的和牛口感以及軟嫩帶有獨特香氣的伊比利黑豬，真的很值得加價升級！海鮮拼盤還有14隻鮮蝦、魚肉、巨大牛奶貝，「堺坊ShabuShabu有機農場」的菜盤也只提供有機農場直送的蔬菜，米飯則使用有機越光米，真的是讓吃火鍋，也變成一種健康的好選擇。

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「堺坊ShabuShabu有機農場」就位在竹北博愛國中附近，距離竹北火車站也不算太遠，開車族可以停在博愛國中周邊的路邊收費停車格，或是附近的「竹北停十五停車場」，相當方便。

「堺坊ShabuShabu有機農場」會取這名字，就是因為有通過宜蘭大學頒布的「有機之心‧美食餐廳」五心好評認證，店內的米飯、蔬菜、茶葉、豆製品等等都是通過認證的有機食材，讓顧客能吃得安心，海鮮部分也使用生態蝦、生態蛤，對環境友善的永續海鮮。入口處還有獎狀牆以及擺滿各種的有機認證，更還有和牛血統認證書，除了日本鹿兒島的小田和牛之外，也有提供頂級Blackmore澳洲M9+和牛。

「堺坊ShabuShabu有機農場」整體是狹長型的店面，座位數不算多，因此正餐時間很容易客滿，所以強烈建議各位事先訂位，整間店裝潢為簡約日式木質調風格，一踏入門口最醒目的就是長黑板，上面寫著店內熱銷品項以及本週特價食材、酒類，想加點什麼，抬頭看一下就可以了。

🔺三頭龍套餐 $3999 (2~3人份)

– 日本A5和牛 (加價+$299升級)

– 伊比利黑豬 (加價+$179升級)

– 五行良蔬

– 波士頓龍蝦、天鵝龍蝦、野生青龍蝦各一隻

– 海鮮拼盤 (生態蝦、牛奶貝、大草蝦、魚肉)

– 煙燻火腿佐莎莎醬

– 手作甜點、醋飲

– 有機越光米、三寶麵、有機冬粉三選一

– 有機紅茶、有機黃金烏龍茶無限暢飲(每日輪替)

前菜「煙燻火腿佐莎莎醬」，手工火腿使用活力豬來製作，完全沒有使用食品添加物，一入口是濃濃的煙燻味，搭配酸酸的莎莎醬很開胃。

湯底是北海道昆布柴魚高湯，味道純淨，完全不搶走食材本身的味道，完全就是適合頂級食材的火鍋湯頭，如果覺得不夠鹹，還自行添加海鹽來調味。

「五行良蔬」就是綜合蔬菜盤，約有十多種產地直送的新鮮有機蔬菜，唯一的丸子是手工海藻虱目丸，吃得出是很純粹的虱目魚漿製作的，整體來說，菜盤都走健康無負擔路線。

沾醬有附加入蔥花、蒜末的有機醬油以及日式胡麻醬。

澱粉類有有機越光米、三寶麵、有機冬粉三種選擇，越光米還有加入糙米，營養更均衡，我個人很推薦三寶麵，彈牙厚實又滑順的麵條，搭配醬料更對味。

「日本A5和牛」高密度油花交雜的粉紅色澤，是不是光看就要流口水了！擺盤方式也非常有美感，兼顧視覺、味覺的饗宴。

「伊比利黑豬」光看這油花的分布以及鮮紅的色澤，不說還以為是牛肉呢！

「日本A5和牛」涮個幾秒就能享用那入口即化的口感，豐腴的油脂在嘴裡化開，綻放出和牛的鮮甜滋味，我想這就是人間美味！「伊比利黑豬」肉質也是非常軟嫩，而且帶有伊比利豬獨有的香氣，滋味迷人又美味，推一個。對了，套餐原本是澳洲M9+和牛，加價$299元就能吃到日本A5和牛唷！如果口袋夠深，推薦一定要升級啊！因為升級很有感～

套餐主角就是這個「三頭龍」，擁有三種不同顏色、外型及蟹膏，而且每一隻個頭都不小，以這餐點價格來說，CP值很高耶！三個朋友一起來吃的話，一人一隻剛剛好！

最大的是「天鵝龍蝦」，這夢幻的名稱就跟它的外殼一樣，呈現特美的桃粉色澤，煮熟後顏色更美，所以又被稱作為水姑娘，肉質彈牙又鮮甜，非常好吃。

「波士頓龍蝦」蝦身蝦螯都有滿滿的肉，特別是蟹螯肉質真的讚！「野生青龍蝦」體型較小，但肉質也是很鮮甜彈牙。

海鮮拼盤還包含生態蝦、牛奶貝、大草蝦以及鱸魚肉片，裡面我最喜歡的是牛奶貝，比一般蛤蜊至少兩倍大，一口一顆，真的好鮮甜好過癮！金目鱸魚肉質細緻，無魚刺、無腥味，可以放心大口吃！另外魚肉也可更換成虱目魚肚或是虱目魚皮。

光是蝦類，就有大有小共14隻在裡面，大草蝦還貼心剝好蝦殼。

「北海道大甜扇貝」只要Google map五星好評，就免費送你兩顆！扇貝已經幫你處理好，可以吃到干貝柱、生殖腺以及貝唇，雖然是送的，但是品質一樣非常好！

重頭戲，絕對是「堺坊ShabuShabu有機農場」最後的三頭龍蝦膏粥，把煮過龍蝦、海鮮、有機蔬菜以及和牛的湯底，加入三種不一樣的龍蝦膏，再使用頂級越光米下去熬煮一鍋超奢華的粥。

每一口都集結了高檔食材的精華，味道只有濃郁鮮美能形容，讓整套火鍋畫下完美結局。

有機紅茶味道甘甜不苦澀，喝不夠還能無限續。

飯後甜點還有手工奶酪、米酪可以選擇，一旁附上手工雞蛋酥以及新鮮水果，奶酪有淋上草莓醬來增添風味，米酪則帶有椰奶香氣，吃完真的要飽到天靈蓋了。

「堺坊ShabuShabu有機農場」在竹北營運至今，即將邁向第九年，可以說是在當地小有名氣的火鍋店了，雖然內用空間不大，但也讓服務員更能有貼心的服務，很推薦各位點三頭龍套餐，一次滿足三種龍蝦，還能用便宜的價格升級日本A5和牛，最後一定要吃一下龍蝦膏粥，兩個人來吃會超級飽，建議可以三個人一起來吃，而且店內都使用有機食材，加上天然無添加的鍋底，也很適合帶長輩們來享用，這間「堺坊 ShabuShabu 有機農場」火鍋絕對值得讓你一訪再訪。