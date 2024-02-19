【新竹食記】貳樓Second Floor (新竹店)

貳樓大概是我們回訪最多次的餐廳，我們從早期的公館店吃到後來開的台中店、高雄、新竹店，到近期很熱門的微風南山店全部都吃過，陳小兔還是貳樓的進階會員，會員當月壽星享有餐點八折招待券，並贈送一個專屬壽星小蛋糕，真的超划算的！因此我們就選在這幫陳小兔慶生，會員福利詳情可參閱貳樓官網。

開車前往可停至附近的新莊停車場步行約三分鐘。

▲貳樓新竹店位在新莊公園旁，外觀為獨棟白色老屋，一樓裝潢很有美式老宅的獨特風格。

▲一樓到三樓都有用餐空間，二樓用餐座位較多，有個壁爐式裝潢，電視轉播著球賽。

▲其他區域為靠窗四人座位和吧檯座位區，整體走的是美式風格，氛圍營造得很好。

因為現在都是掃QR code點餐菜單就沒拍了，菜餐可參閱貳樓官網。

▲BBQ溫烤半雞副餐火腿玉米濃湯：玉米濃湯上有一塊麵包搭配，湯頭極為香濃內有滿滿的玉米粒，果然是貳樓連玉米湯都很有水準，唯一的小缺點就是湯頭是溫的不是很燙的那種。

▲BBQ溫烤半雞副餐歐式麵包盤：歐式麵包盤有三塊義式麵包和三塊佛卡夏，麵包烤過後酥酥的口感很好，附上黑糖奶油可塗抹至麵包上，麵粉香氣、羅勒香氣與焦糖奶油超搭！麵包盤吃完可以再續的，當天我們續了兩盤吃得超過癮。

▲BBQ溫烤半雞副餐冰奶茶(少冰)：雖然是少冰但杯內還是有滿滿的碎冰，奶茶很香濃甜度剛好，喝完也可續杯。

▲粉紅芭樂蘋果汁 200元：表層有一片炙燒過的柳丁片非常好看，果汁為芭樂、蘋果、甜菜根、甘蔗汁和明日葉混和，可以喝到滿滿的果粒纖維，與外面餐廳常喝到的濃縮果汁品質差太多了拉！

▲南洋辛香雙料細扁麵 370元：為南洋醬、雞肉、鮮蝦和季節時蔬的組合，醬汁酸酸辣辣很有泰式風味，吃起來很開胃，蝦子很肥美，吃起來有脆度，雞肉肉質滑嫩不乾柴。

▲松露蕈菇細扁麵(加麵) 450元：內有松露奶油白醬、綜合菇、巧克力、起司絲，白醬很香濃松露味非常重，起司絲和巧克力粉有畫龍點睛之妙，加麵後的份量變超多兩個小朋友都吃不完只好打包。

▲BBQ溫烤半雞 720元：烤半雞搭配BBQ醬、炒蔬菜和薯條，烤蔬菜有節瓜、玉米筍和四季豆，烤雞表層塗滿了特製醬汁非常夠味，雞肉肉質鮮嫩，輕輕一撥就骨肉分離，肉汁有充分的鎖在肉內，附的BBQ醬淋上後更增添了些許風味。

▲會員當月壽星生日蛋糕招待：蛋糕體是巧克力口味的海綿蛋糕，表層有糖霜和糖粉還附了一根蠟燭，真的誠意滿滿阿！

雞蛋糕短評：這家是我們的愛店，服務員親切，用餐氣氛不錯，餐點量多又好吃，飲料主餐和甜點都非常有水準，麵包不夠還能續，CP值非常高。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★★

服務★★★★★

CP值★★★★☆



貳樓Second Floor新竹店美食資訊：

地址：新竹市東區新莊街212號

電話：035789222

官網：貳樓Second Floor新竹店

營業時間：10:00–21:00

停車場：無

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：有

外送：有(foodpanda)、()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤