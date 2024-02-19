這次日本大阪行,首吃美食たこ焼き道楽わなか
一抵達關西機場就發生 「 手荷物事故 」
我的行李箱不見了
當下搭南海電車時心情超沮喪
行程照樣進行中,先去飯店check in
很幸運幾個小時後,
關西機場聯繫說行李還在桃機,隔日會送達下榻飯店
至少沒搞丟,也感謝在日本友人的協助幫忙
順便誇一下關西地勤小姐 服部さん服務超好👍
第一個行程前往天滿站與友人吃吟味屋燒肉
搭地鐵堺筋線至扇町站
前往天神橋筋四丁目
天神橋筋商店街是日本最長的商店街,約2.6公里之長
橫跨三個地鐵(南森町站、扇町站、天神橋六丁目站)
這幾天都有經過天神橋筋商店街
一抵達商店街,就看到章魚燒道樂WANAKA (日文 : たこ焼き道楽わなか)
大阪知名美食就是 「章魚燒」
小昭的章魚燒口袋名單只少有8家之多
たこ焼き道楽わなか是很多人推薦必吃,
主打內餡有大章魚塊，章魚燒仙貝也是必點!!
千日前總店、難波店、美國村店、黑門市場店、天四店...目前共15間分店
剛好小昭這次日本行就經過3家分店(文末有放遇到的分店照)
當天用餐分店為天四店,
可能當天為週三平日,並沒有排隊人潮
免排隊又有內用座位,立刻先買份道地章魚燒來品嘗
菜單選擇性很多,
有選擇障礙的人,可以選擇おおいり(綜合口味)
小昭選擇下圖大玉 (大顆)
日本人吃什麼都能來杯ビール
內用區
たこ焼(ソース) ~ ¥600
たこ焼(釜炊き塩) ~ ¥600 (NT$132)
釜炊き塩是以小鍋長時間煮後的海鹽,是招牌口味
柴魚片給的很多,在熱騰騰的章魚燒上會跳舞
大阪章魚燒屬於黏糊糊濕潤的口感,
而台灣章魚燒帶點脆皮口感是完全不同喔!
小昭之前就知道大阪章魚燒偏濕軟,所以能接受這口感
內餡真的吃的到大章魚塊
たこせん(章魚仙貝) ~ ¥200
章魚仙貝只有2顆章魚燒,再以特製蝦煎餅夾著
另外可選擇加蔥或起司 (需另外加價 ¥50)
章魚仙貝基本上一樣
小朋最愛餅乾,阿志迪迪直接拿走一片去吃
餅乾風味就像台灣蝦餅,但它口感比較脆不容易破掉
吃的到滿滿蝦味
搭配起來口感很特別,大家可以試試
道頓堀店恐怖的人潮
黑門市場店雖沒排隊人潮,
但黑門市場湧現很多採買年貨的人群,市場擠得水洩不通...
章魚燒一顆的份量很大,章魚塊真材實料
黏糊糊口感剛開始吃會覺得不習慣
後來陸續吃了幾家章魚燒,
覺得大阪章魚燒風味令人印象深刻
回台灣後想買章魚燒來吃,
小芯芯竟回我她喜歡吃大阪黏糊糊的章魚燒😏
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《 店家資訊》
• 章魚燒道樂WANAKA~天四店 (天神橋筋四丁目)
• 官網
• 06-6881-0353
• 周一至周六 11:00~22:30
• 周日 11:00~21:30
• 大阪府大阪市北區天神橋4-7-21
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