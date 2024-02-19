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日本大阪-章魚燒道樂WANAKA 〖たこ焼き道楽わなか〗~天四店 (天神橋筋四丁目)

2024-02-19 22:37:50 Chaoerh小昭 人氣：107
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窩客好文

Chaoerh小昭

發表篇數：66篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

封1.jpg

 

這次日本大阪行,首吃美食たこ焼き道楽わなか

一抵達關西機場就發生  手荷物事故 

我的行李箱不見了

當下搭南海電車時心情超沮喪

行程照樣進行中,先去飯店check in

很幸運幾個小時後,

關西機場聯繫說行李還在桃機,隔日會送達下榻飯店

至少沒搞丟,也感謝在日本友人的協助幫忙

順便誇一下關西地勤小姐 服部さん服務超好👍 

第一個行程前往天滿站與友人吃吟味屋燒肉

搭地鐵堺筋線至扇町站

日本-章魚燒道樂WANAKA

前往天神橋筋四丁目

天神橋筋商店街是日本最長的商店街,約2.6公里之長

橫跨三個地鐵(南森町站、扇町站、天神橋六丁目站)

日本-章魚燒道樂WANAKA

這幾天都有經過天神橋筋商店街

日本大阪-章魚燒道樂WANAKA 〖たこ焼き道楽わなか〗~天

 

一抵達商店街,就看到章魚燒道樂WANAKA (日文 : たこ焼き道楽わなか)

大阪知名美食就是 章魚燒

小昭的章魚燒口袋名單只少有8家之多

たこ焼き道楽わなか是很多人推薦必吃,

主打內餡有大章魚塊，章魚燒仙貝也是必點!!

千日前總店、難波店、美國村店、黑門市場店、天四店...目前共15間分店

剛好小昭這次日本行就經過3家分店(文末有放遇到的分店照)

當天用餐分店為天四店,

可能當天為週三平日,並沒有排隊人潮

日本-章魚燒道樂WANAKA

日本大阪-章魚燒道樂WANAKA 〖たこ焼き道楽わなか〗~天

日本-章魚燒道樂WANAKA

免排隊又有內用座位,立刻先買份道地章魚燒來品嘗

日本-章魚燒道樂WANAKA

 

菜單選擇性很多,

有選擇障礙的人,可以選擇おおいり(綜合口味)

日本-章魚燒道樂WANAKA

小昭選擇下圖大玉 (大顆)

日本-章魚燒道樂WANAKA

日本人吃什麼都能來杯ビール

日本-章魚燒道樂WANAKA

日本-章魚燒道樂WANAKA

 

內用區

日本-章魚燒道樂WANAKA

 

 たこ焼(ソース)  ~ ¥600

日本-章魚燒道樂WANAKA

 

 たこ焼(釜炊き塩)  ~ ¥600 (NT$132)

釜炊き塩是以小鍋長時間煮後的海鹽,是招牌口味

日本-章魚燒道樂WANAKA

柴魚片給的很多,在熱騰騰的章魚燒上會跳舞

日本-章魚燒道樂WANAKA

大阪章魚燒屬於黏糊糊濕潤的口感,

而台灣章魚燒帶點脆皮口感是完全不同喔!

小昭之前就知道大阪章魚燒偏濕軟,所以能接受這口感

內餡真的吃的到大章魚塊

日本-章魚燒道樂WANAKA

 

 たこせん(章魚仙貝) ~ ¥200

章魚仙貝只有2顆章魚燒,再以特製蝦煎餅夾著

另外可選擇加蔥或起司 (需另外加價 ¥50)

日本-章魚燒道樂WANAKA

章魚仙貝基本上一樣

日本-章魚燒道樂WANAKA

小朋最愛餅乾,阿志迪迪直接拿走一片去吃

餅乾風味就像台灣蝦餅,但它口感比較脆不容易破掉

吃的到滿滿蝦味

日本-章魚燒道樂WANAKA

搭配起來口感很特別,大家可以試試

日本-章魚燒道樂WANAKA

 

道頓堀店恐怖的人潮

日本-章魚燒道樂WANAKA

 

黑門市場店雖沒排隊人潮,

但黑門市場湧現很多採買年貨的人群,市場擠得水洩不通...

日本大阪-章魚燒道樂WANAKA 〖たこ焼き道楽わなか〗~天

 

章魚燒一顆的份量很大,章魚塊真材實料

黏糊糊口感剛開始吃會覺得不習慣

後來陸續吃了幾家章魚燒,

覺得大阪章魚燒風味令人印象深刻

回台灣後想買章魚燒來吃,

小芯芯竟回我她喜歡吃大阪黏糊糊的章魚燒😏

 

日本大阪-章魚燒道樂WANAKA 〖たこ焼き道楽わなか〗~天,以上僅供參考~

 

 

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屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

《 店家資訊 
 章魚燒道樂WANAKA~天四店 (天神橋筋四丁目)
• 官網
• 06-6881-0353
• 周一至周六 11:00~22:30 
• 周日 11:00~21:30
• 大阪府大阪市北區天神橋4-7-21


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

日本大阪-HARBS 心齋橋PARCO店《日本必吃千層蛋糕 》

日本。明治神宮& 表參道之丘 (章魚燒)

文章標籤
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