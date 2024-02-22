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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 竹北大腸尬小腸最台味的套餐！ 超台味皮蛋臭豆腐推薦！(珂蘿小吃) (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

竹北大腸尬小腸最台味的套餐！ 超台味皮蛋臭豆腐推薦！(珂蘿小吃) (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-02-22 12:00:00 踢小米 人氣：106
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1159篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：大腸尬小腸(珂蘿小吃)
phone09-75790646
place新竹縣竹北市博愛街210-7號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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這家「大腸尬小腸」，小米吃完以後覺得不只是大腸尬小腸，可以說臭豆腐尬大腸包小腸

兩種超台的美食小吃融合在一起，午餐或宵夜時間想要吃超台又重口味的朋友，可以來嚐看看~

店家有皮蛋臭豆腐、米腸、香腸、烤松阪豬等餐點，不只下飯又下酒

快跟著小米一起去看看吧。

 

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👉閱讀很方便

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👉大腸尬小腸(珂蘿小吃)位置

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大腸尬小腸(珂蘿小吃)位於博愛街，靠近光明一路口。

 

 

👉大腸尬小腸(珂蘿小吃)環境介紹

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店內有用餐空間內用，也可以外帶

 

👉大腸尬小腸(珂蘿小吃)菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點選擇性挺多的，像是大腸包小腸、皮蛋臭豆腐，還有湯包、蝦餃耶

想要吃豐盛的話可以點大拼盤套餐，集合五種超台味的小吃~

👉大腸尬小腸(珂蘿小吃)用餐心得分享

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來開動吧！

小米點的是店內很受歡迎的大拼盤套餐，套餐系列包含三種小菜。

大拼盤套餐(220元)分別用兩個紙盒盛裝，包含原味、皮蛋臭豆腐各2塊、豆包、米腸、香腸及配菜。

超級重口味的皮蛋加上臭豆腐到底是什麼滋味呢

他們的皮蛋小米還挺能接受的，沒有＂很＂皮蛋的怪味，加上外脆內軟、微臭的臭豆腐，兩者結合意外地沒有違和感

不敢吃皮蛋的話，可以點原味臭豆腐，記得加辣更夠味

他們的辣椒有辣勁又有辣香，加上外酥內軟的臭豆腐非常搭~

台式泡菜屬於偏甜的酸V風味，搭配臭豆腐或炸豆包都很搭。

 

另一盒有米腸、香腸、烤松阪豬和三種配菜，大拼盤套餐我們兩個人吃還挺飽的

香腸使用台灣豬肉製成，半肥瘦的比例，口感挺嫩的~

香腸除了配蒜頭，還有菜脯可以一起吃，小米都想叫碗白飯來一起吃了 XD

香腸還可以搭配米腸一起吃，想要單吃大腸包小腸的朋友可以另外點喔

米腸使用天然腸衣和台灣優良米手工製作，並不是使用糯米，所以有腸胃消化不好問題的朋友的一樣可以食用。

烤松阪豬挺有脆度的，也是很好的下酒菜

配菜有豬耳朵、台式泡菜和炒時蔬。

豬耳朵讓小米意外喜歡，煙燻風味挺濃郁的，下飯又下酒喔

以上是我們的心得分享，喜愛吃超台味小吃的朋友不妨可以來試試大腸尬小腸，想要吃精緻或豪華任君選擇

 

👉大腸尬小腸(珂蘿小吃)營業時間地址

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🌟店家資訊：大腸尬小腸(珂蘿小吃)
🏠地址：新竹縣竹北市博愛街210-7號
☎電話：0975 790 646
⏰營業時間：平日16:00~22:30,假日15:00~22:30
（每日米腸限量售完為止,周一公休)
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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