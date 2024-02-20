2024新北燈會迎來第6年，每年吸引逾百萬人次蜂擁而至

今年特別精心打造了高達12米的龍宮主燈，融合了特效和光影變化

還有精彩的美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團等活動，白天與夜晚都充滿看頭

2024新北燈會由新北市政府主辦，於2月16日至3月3日盛大登場

今年的主題是「龍騰新北，福曜雲霄」，活動將以9大燈區、5大展演活動、美食市集等形式呈現

透過傳統燈藝與科技互動的結合，我們將與大家共度一個精彩的元宵佳節

2024新北燈會

地點：新北大都會公園-幸福水漾園區(熊猴森樂園前)

日期：2/16-3/3

點燈時間：週一至週四 18:00~22:00，週五至週日、2/28 18:00~22:30

交通：捷運中和新蘆線至「三重站」1號出口、機場捷運「A2三重站」1A出口

這隻好想兔真的是超可愛的，錢錢沒有不見，是把它變成喜歡的東西

展區地圖

龍光煥發燈區將展示手繪燈籠，其中包含近1,000顆龍年及新北意象樣式的燈籠

今年的燈籠款式分為圓形和冬瓜形兩款，其中圓形燈籠將以5座祈福燈塔展出，而冬瓜形燈籠則會布置成日式彩繪燈廊

廁所前面還放著兩隻公仔，一隻是想兔，另一隻是小濺狗，模樣真是太可愛了

其樂龍龍燈區帶來了科技藝術燈組，每隻恐龍都能與民眾互動，共同合奏樂曲，這真是太有趣了

還有一些裝置會隨著拍打展現出色彩的變化，為整個燈會增添了更多趣味性，這些創意設計絕對能夠讓人玩得不亦樂乎

今年新北燈會首度邀請西班牙藝術家Lourdes Salcedo Tavira參與

在「你龍我龍」燈區展出其作品，其中包括太陽能設計的燈藝《萌芽》

此外還有一個互動藝術燈組，只要民眾連續拍打鼓面，就能讓銀河精靈破殼而出，與大家一同歡舞

這些創意絕妙的藝術作品，將為燈會帶來更多驚喜與樂趣

歡迎龍Stay燈區呈現了熱帶水果光廊、叢林樂園、水燈祈福、光畫等燈組

營造出泰國風情的氛圍，讓所有來訪的人都能感受到異國文化之美

色彩繽紛的熱帶水果、綠意盎然的叢林景觀，以及燈光繪製的精彩畫面，為燈會帶來了獨特的魅力與饗宴

新北龍賀燈區展示了多個地方特色的造型燈組，包括平溪天燈、土城桐花公園、猴硐貓村

三芝美人腿、年年有魚、野柳女王頭等其中女王頭燈組更會隨著燈光律動而變換，增添了更多的趣味和活力

展現了新北市多元且豐富的地方風情，為燈會注入了獨特的魅力

今年的主燈「龍騰新北 福曜雲霄」結合了傳統花燈與金屬藝術，壯麗高達12米

除了壯觀的龍宮與神龍，還有山海經中描述的鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等四隻神獸，將帶來氣勢磅礡的燈光秀

主燈表演時段：18:00-22:00，每 30分鐘1場

主燈秀時長：3分鐘，若有舞台表演會暫停3分鐘

在先嗇宮神農大帝燈區，你可以欣賞到傳統的燈飾，彰顯濃厚的文化氛圍

此外還有LOVE走廊，絕對是拍照的絕佳場所之一

小熊桐花村絕對是個絕佳的拍照勝地！有桐花盛開場景，加上可愛的小熊裝飾，一定可以拍出許多美麗動人的照片

整體來來說新北燈會呈現了多樣化的燈區和燈組，每個燈區都有其獨特的主題和特色

從傳統的燈飾到現代的互動藝術，從地方特色到國際合作，燈會展示了豐富的文化內涵和創意設計

平假日可以帶小孩來這裡踏青，順遊燈展唷

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