

農曆過年期間到淡水走春，河岸與老街上可真是人山人海。老婆說想避開觀光客的路線，於是改走入一旁，老舊的傳統市場巷弄內走走。我們才無意間發現這家，店攤外觀散發那種很古早傳統老市場中，不怎乾淨又充滿在地歲月的感覺，但其排隊人氣，卻是強強滾的「財福號淡水大肉圓」。

好奇的我們，決定試試看這有什麼特別之處。沒想到這大肉圓，連外觀的賣相都不佳，卻竟是我們第一次看到、吃到，包菜入餡的油炸大肉圓，風味也很特別！

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▲位於中山路129巷與清水街的入口

我們是由淡水老街旁，

中山路129巷上的清水街口進入。

我想這窄小昏暗的傳統市場巷弄，

除了在地人，

一般的觀光客大概不會走入，

除了像我和老婆這種，

頗愛逛傳統在地市場的異類~





▲「財福號淡水大肉圓」，店攤前人潮

走進市場巷弄內後不久，

就看到這店攤前的排隊人氣，

可是嚇嚇叫，

而且大部分是中年後的在地人~





▲店攤外觀

很有在地傳統市場內，

老字號的感覺。

我問店家開了幾年？

不知是忙，

還是已換下一代接手，

店家只回至少30~40年以上了，

也沒有很明確，

網路上也有說開了近六十年，

反正應該稱得上是，

淡水在地人的老滋味。





▲用餐區

在地傳統市場中，

那種散發昏暗歲月感的老店攤環境





▲油鍋

圓滾飽滿的油炸大肉圓





▲虱目魚羹湯鍋





▲價目表

店攤販售：肉圓、肉粽（售完，價目牌已翻面）、虱目魚羹、虱目魚丸(生)

品項很少，

但在地人氣可是很旺。





▲數十年在地人氣老滋味上桌

大肉圓、肉圓、肉粽





▲大肉圓

說真的，

大肉圓的外觀賣相也不太吸引人。





▲這肉圓醬和一般的也不太同，

是店家特製的味噌風味醬。





▲肉圓的餡料除了肉丸外，

還包了大量的菜，

我們第一次看到吃到，

這樣的油炸肉圓，

覺得很新奇～





▲肉圓餡，高麗菜

這吃起來，

有點像較清淡的滷白菜口感與味道，

老婆說看到網路上很多人寫，

包的是滷白菜。

我回，

可是這又點脆口，

味道雖然很像，

但大白菜不會是這種口感，

應該是高麗菜。

為了求證，

我問了店家，

店家說是高麗菜沒錯，

大白菜會出太多水，

和肉丸做內餡會有問題，

網路上很多人都介紹錯了...





▲虱目魚羹

是老婆喜歡的爽淡口味，

沒加太多配料與醬的羹湯。





▲虱目魚羹，特寫

有點像台南的浮水魚羹，

但沒那麼甜，

且虱目魚羹是魚漿製成，

沒有魚肉塊。





▲留影

淡水老在地人吃的日常，

高麗菜入餡的大肉圓。

我們在其他地方沒看過、沒吃過，

這獨樹一幟，

包菜的大肉圓。

網路上評價不高（或因所在環境？），

但在地人氣可是嚇嚇叫。

稱不上非常好吃，

卻也不難吃，

我們算是感受品嘗一下，

淡水在地人的特色老滋味。

提醒，

無法接受很老舊的在地傳統市場，

其環境與衛生條件者，

可以跳過囉~

（雖很久沒逛這種昏暗破舊感的在地市場，

但也不至於讓我們家完全無法接受）



【營業時間】08：00～14：00

【地 址】新北市淡水區清水街120號

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