農曆過年期間到淡水走春，河岸與老街上可真是人山人海。老婆說想避開觀光客的路線，於是改走入一旁，老舊的傳統市場巷弄內走走。我們才無意間發現這家，店攤外觀散發那種很古早傳統老市場中，不怎乾淨又充滿在地歲月的感覺，但其排隊人氣，卻是強強滾的「財福號淡水大肉圓」。
好奇的我們，決定試試看這有什麼特別之處。沒想到這大肉圓，連外觀的賣相都不佳，卻竟是我們第一次看到、吃到，包菜入餡的油炸大肉圓，風味也很特別！
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▲位於中山路129巷與清水街的入口
我們是由淡水老街旁，
中山路129巷上的清水街口進入。
我想這窄小昏暗的傳統市場巷弄，
除了在地人，
一般的觀光客大概不會走入，
除了像我和老婆這種，
頗愛逛傳統在地市場的異類~
▲「財福號淡水大肉圓」，店攤前人潮
走進市場巷弄內後不久，
就看到這店攤前的排隊人氣，
可是嚇嚇叫，
而且大部分是中年後的在地人~
▲店攤外觀
很有在地傳統市場內，
老字號的感覺。
我問店家開了幾年？
不知是忙，
還是已換下一代接手，
店家只回至少30~40年以上了，
也沒有很明確，
網路上也有說開了近六十年，
反正應該稱得上是，
淡水在地人的老滋味。
▲價目表
店攤販售：肉圓、肉粽（售完，價目牌已翻面）、虱目魚羹、虱目魚丸(生)
品項很少，
但在地人氣可是很旺。
▲肉圓的餡料除了肉丸外，
還包了大量的菜，
我們第一次看到吃到，
這樣的油炸肉圓，
覺得很新奇～
▲肉圓餡，高麗菜
這吃起來，
有點像較清淡的滷白菜口感與味道，
老婆說看到網路上很多人寫，
包的是滷白菜。
我回，
可是這又點脆口，
味道雖然很像，
但大白菜不會是這種口感，
應該是高麗菜。
為了求證，
我問了店家，
店家說是高麗菜沒錯，
大白菜會出太多水，
和肉丸做內餡會有問題，
網路上很多人都介紹錯了...
▲虱目魚羹
是老婆喜歡的爽淡口味，
沒加太多配料與醬的羹湯。
▲虱目魚羹，特寫
有點像台南的浮水魚羹，
但沒那麼甜，
且虱目魚羹是魚漿製成，
沒有魚肉塊。
▲留影
淡水老在地人吃的日常，
高麗菜入餡的大肉圓。
我們在其他地方沒看過、沒吃過，
這獨樹一幟，
包菜的大肉圓。
網路上評價不高（或因所在環境？），
但在地人氣可是嚇嚇叫。
稱不上非常好吃，
卻也不難吃，
我們算是感受品嘗一下，
淡水在地人的特色老滋味。
提醒，
無法接受很老舊的在地傳統市場，
其環境與衛生條件者，
可以跳過囉~
（雖很久沒逛這種昏暗破舊感的在地市場，
但也不至於讓我們家完全無法接受）
【營業時間】08：00～14：00
【地 址】新北市淡水區清水街120號
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